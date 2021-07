Aikuiset koloradonkuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Suurimman tuhotyön tekevät toukat, jotka suurina määrinä esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan.

Kesän ensimmäinen koloradonkuoriaisesiintymä on löytynyt Hämeenlinnan Tuuloksesta, kertoo Ruokavirasto. Kuoriaisia löydettiin edellisen kerran Suomesta kesällä 2016.

Aikuiset koloradonkuoriaiset ja toukat syövät aluksi perunan lehdet reikäisiksi. Suurimman tuhotyön tekevät toukat, jotka suurina määrinä esiintyessään syövät lehdet lähes kokonaan.

Peruna- ja palstaviljelijöitä kehotetaan tarkkailemaan perunakasvustojaan koloradonkuoriaisen varalta.

Kuoriaisia voi kulkeutua ilmavirtausten mukana Keski-Euroopasta, Baltiasta tai Venäjältä.

Yksittäisiä koloradonkuoriaisia on todettu kulkeutuneen myös erilaisten kasvituotteiden tai kuljetusvälineiden mukana.

Kaikki epäilyt koloradonkuoriaisesiintymistä tulee ilmoittaa Ruokavirastolle.

Aikuinen koloradonkuoriainen on noin senttimetrin mittainen, kertoo Ruokavirasto tiedotteessaan.

Keltaisessa selässä on kymmenen mustaa pitkittäisraitaa. Etuselkä on oranssi ja siinä on mustia pilkkuja.

Toukan kupera selkäosa on oranssinpunertava, pää musta. Kylkien alaosassa on kaksi riviä mustia pilkkuja.