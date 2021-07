Mönkijöitä on varastettu lukituista varastoista, parkkihalleista ja pihamailta.

TOUKO–heinäkuun aikana Rovaniemellä on tapahtunut useita mönkijävarkauksia, Lapin poliisilaitos tiedottaa.

Mönkijöitä on varastettu lukituista varastoista, parkkihalleista ja pihamailta. Varastettuja mönkijöitä on puolestaan tehty lisää omaisuusrikoksia. Muun muassa peräkärryjä lasteineen on varastettu.

Poliisi on onnistunut jäljittämään varastettua omaisuutta, jota on saatu palautettua omistajille.

Poliisi on myös ottanut kiinni useita henkilöitä tapausten johdosta. Poliisi jatkaa tapahtumien tutkintaa muun muassa epäiltyinä varkauksina.

”Poliisi kehottaa mönkijöiden omistajia huolehtimaan ajoneuvojen turvallisesta säilytyksestä – erityisesti peräkärryjen päällä sijaitsevat mönkijät ja muut kulkuneuvot ovat omaisuusrikoksille helppo ja haluttu kohde”, tiedotteessa kerrotaan.