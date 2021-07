Syyksi epäillään levämyrkkyjä.

Itäisen Suomenlahden kansallispuistossa on tavattu aikaisemminkin ruokkien joukkokuolemia.

ITÄISEN Suomenlahden kansallispuistossa vuosittain tehtävässä saaristolinnustoseurannassa on paljastunut uusi ruokkien joukkokuolema, tiedottaa Metsähallitus.

Ruokkiyhdyskunnissa on tavattu kuolleita aikuislintuja, ja pesivien parien määrä on romahtanut alle puoleen pitkäaikaisesta keskiarvosta.

Alueen aiemmat laajat ruokkikuolemat ovat tapahtuneet vuosina 1992, 2000, 2006 ja 2010.

Syytä kuolemiin ei varmuudella tiedetä, mutta niiden epäillään johtuvan keväisistä levämyrkyistä, joita ruokit saavat ravintokalojen kautta.

Kuolleiden ruokkien toimittaminen tutkimuksiin ei auta selvittämään syytä, sillä myrkky hajoaa nopeasti.

PITKÄÄN vaikeuksissa olleella selkälokilla on käynnissä hyvä pesimävuosi.

”Selkälokin poikasia on tavattu tähän mennessä noin 80, mikä on yli kaksinkertainen määrä edellisiin vuosiin verrattuna. Erityisen ilahduttavaa on, että selkälokkien pesinnät ovat onnistuneet hyvin sekä ulko- että sisäsaaristossa”, toteaa tiedotteessa Luonnonvarakeskuksen tutkija Tatu Hokkanen.

Vieraspetojen poisto on helpottanut linnuston tilannetta. Kevätpyyntien avulla minkki ja supikoira on saatu hallintaan Itäisellä Suomenlahdella.

”Räyskä, kala- ja lapintiira sekä lokkeja on palannut pesimään alueille, jotka ovat olleet yli vuosikymmenen tyhjinä petojen takia. Kala- ja lapintiiroilla on muutenkin ollut onnistunut pesimäkausi”, Hokkanen kertoo.

Minkin ja supikoiran pyyntiä tehostetaan entisestään heinäkuun loppuun kestävän pesimärauhan jälkeen, ja vieraspedoista vapaata vyöhykettä työnnetään yhä lähemmäs mannerta.

”Ruokkikuolemat ovat ikävä esimerkki monista uhista, joita saaristolinnustollamme on. Joihinkin asioihin emme voi välittömästi vaikuttaa, mutta vieraspetojen uhkaan voimme”, sanoo tiedotteessa Metsähallituksen luonnonsuojelupäällikkö Pekka Heikkilä.