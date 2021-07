Kinnunen nimettiin samalla myös kolmikantaiseen kontaktiryhmään, jonka tavoitteena on tukea Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisua.

Ulkoministeriön poliittisen osaston päällikkö Mikko Kinnunen on nimetty Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) puheenjohtajan erityisedustajaksi Ukrainaan. Nimityksen teki Etyjin puheenjohtaja, Ruotsin ulkoministeri Ann Linde.

Kinnunen nimettiin samalla myös kolmikantaiseen kontaktiryhmään, jonka tavoitteena on tukea Itä-Ukrainan konfliktin ratkaisua.

Kinnunen on toiminut turvallisuuspolitiikan yksikön päällikkönä sekä hybridiuhkien torjunnasta vastaavana suurlähettiläänä. Kinnunen on toiminut suurlähettiläänä Kazakstanissa ja Kirgisiassa sekä työskennellyt Suomen suurlähetystöissä Moskovassa ja Washingtonissa sekä YK-edustustossa New Yorkissa.