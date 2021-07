Huumemyrkytykset ovat nykyään alle 40-vuotiaiden suomalaisten miesten toiseksi yleisin kuolinsyy itsemurhien jälkeen.

MIES, 33-vuotias, eronnut. Heikko sosioekonominen asema, jota pitkään jatkuneet mielenterveys- ja päihdeongelmat syventävät. Kuolee yksin nukkuessaan useiden aineiden yhteismyrkytykseen.

Edellä kuvattu on suomalaisen huumemyrkytys- eli yliannostuskuoleman tyypillinen profiili.

Huumausainekuolemat ovat vuosituhannen vaihteen jälkeen kaksinkertaistuneet Suomessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) myrkytyskuolematilaston mukaan huumeisiin kuoli 189 henkilöä vuonna 2019. Tilastokeskuksen mukaan samana vuonna huumausaineisiin kuoli 234 henkilöä.

Ero tilastoissa johtuu siitä, että Tilastokeskus ei laske pelkästään myrkytyskuolemia vaan myös esimerkiksi huumeiden pitkäaikaiseen käyttöön tai riippuvuuteen liittyvät kuolemat.

Suomessa huumekuolemat ovat valtaosin miesten ongelma – vuonna 2019 miesten osuus välittömistä huumekuolemista oli 76 prosenttia.

Huumemyrkytykset ovat nykyään alle 40-vuotiaiden suomalaisten miesten toiseksi yleisin kuolinsyy itsemurhien jälkeen.

ENITEN huumemyrkytyskuolemia Suomessa aiheuttaa buprenorfiini, joka on Subutexin vaikuttava aine. Vuonna 2019 se oli tärkeimpänä löydöksenä 91 myrkytyskuolemassa.

Subutex on tarkoitettu opioidiriippuvaisten korvaushoidoissa käytettäväksi lääkkeeksi. Suurin osa päihdekäytetystä buprenorfiinista on maahan salakuljetettuja tabletteja. Päihdekäytössä Subutex-tabletteja yleensä murskataan ja käytetään suonensisäisesti.

Buprenorfiini ei yleensä aiheuta myrkytyskuolemia yksinään, mutta käytettynä yhdessä muiden keskushermostoa lamaavien aineiden, kuten alkoholin, kanssa ja pistämällä tai nuuskaamalla annosteltuna se voi aiheuttaa hengityslaman ja kuoleman.

Juuri buprenorfiini erottaa Suomen monista muista maista, joissa yleensä eniten kuolemia aiheuttaa heroiini. 2000-luvun alun jälkeen heroiini on jäänyt marginaaliin Suomen huumekuolemissa.

”Täytyy olla kiitollinen, että meillä ei ole heroiiniongelmaa. Buprenorfiini on huomattavasti parempi ongelmapäihde, jos näin voi sanoa. Heroiini on kaikesta huolimatta kuitenkin vielä paljon buprenorfiiniakin vaarallisempi huume”, sanoo THL:n oikeuskemisti Pirkko Kriikku.

Huumekuolemien kasvu on tapahtunut samalla kun huumeiden käyttö on lisääntynyt Suomessa.

”Huumekuolemat ovat pääosin tapaturmaisia, yleensä vahinkoyliannostuksia, niin onhan se selvää, että jos on enemmän käyttöä, myös vahinkoja tapahtuu enemmän”, Kriikku sanoo.

EUROOPPALAISESSA vertailussa Suomen huumekuolleisuusluvut ovat kärkipäätä. Joukossa on Suomen lisäksi muun muassa muut Pohjoismaat, Viro ja Britannia.

”Näitä maita yhdistää se, että huumeita käytetään suonensisäisesti, mikä on tietysti erityisen vaarallinen huumeidenkäyttötapa”, Kriikku kertoo.

Euroopan maiden välistä vertailua vaikeuttaa erot kuolemansyyselvityksissä ja raportointitavoissa.

Yhtenäisten käytäntöjen vuoksi Pohjoismaiden vertailu on mielekkäämpää. Vuonna 2017 huonoin tilanne oli Islannissa ja Ruotsissa, Suomi ja Norja olivat keskitasoa, ja paras tilanne oli Tanskassa.

VIIME vuosina huolestuttava suuntaus Suomessa on ollut nuorten kasvanut osuus huumekuolemissa.

”Muissa Pohjoismaissa ollaan tilanteessa, että puhutaan ikääntyvistä huumeiden käyttäjistä ja heidän ongelmistaan. Meillä keskeinen ongelma ei ole tämä, vaan yhä useammin huumemyrkytyksiin kuolleet ovat nuoria, jopa alaikäisiä”, Kriikku sanoo.

Vuosina 2015–2019 alle 30-vuotiaiden osuus huumekuolemissa kasvoi 33 prosentista 49 prosenttiin.

Suomessa alle 30-vuotiaiden osuus huumekuolemista on neljänneksi suurin Euroopan maista.

Vuonna 2018 huumeisiin kuolleiden keski-ikä Suomessa oli 37 vuotta, kun esimerkiksi Tanskassa keski-ikä oli 50 vuotta.

Tämän tilaston valossa Suomi kuuluukin enemmän Itä- kuin Länsi-Euroopan maiden joukkoon.

THL:n erityisasiantuntijan Sanna Röngän mukaan vielä ei ole tutkimustietoa siitä, miksi nuorten huumekuolemat ovat lisääntyneet.

Se tiedetään, että sekä nuoremmilla että iäkkäämmillä taustalla on huono-osaisuutta, käytetyt huumeet ovat samoja ja huumeiden käyttö on jatkunut yleensä pitkään.

Röngän mukaan onkin hyvin harvinaista, että nuori kuolisi heti ensimmäiseen huumekokeiluun.

JALKAUTUVAA nuorisotyötä tekevän Aseman lapset ry:n tiimipäällikön Heikki Turkan mukaan nuorten huumeiden käytön taustalla on usein kasautuvaa pahoinvointia: koulukiusaamista, oppimisvaikeuksia, mielenterveysongelmia ja turvattomia kasvuympäristöjä.

Yksi este nuorten auttamisessa on Turkan mukaan se, että eri ongelmia joudutaan käsittelemään eri viranomaistahojen kanssa. Hänen mukaansa tällöin syntyy tilanne, jossa jokainen viranomainen kantaa vastuun omasta sektoristaan, mutta kukaan ei ota kokonaisvastuuta nuoren tilanteesta.

”Nuorella pitäisi olla oma työntekijä, jonka ensisijainen tehtävä olisi saada nuoren luottamus, ja sitten hänen kauttaan hoidettaisiin kaikki palvelut.”

Juuri nuoren luottamuksen puute on Turkan mielestä usein esteenä auttamiselle.

Hänen mukaansa nuoret ovat taitavia sanomaan juuri niitä asioita, joita aikuiset haluavat kuulla. Luottamuspula estää kertomasta omasta tilanteestaan rehellisesti.

Turkan mielestä kehityskohteita on paljon: esimerkiksi virka-aika pitäisi unohtaa, jotta nuoret voidaan tavoittaa joustavammin.

Myöskään viranomaisten viestintä ei nuorten silmissä ole välttämättä kovinkaan luontevaa.

”Käytetään tekstiviestejä ja puhelinsoittoja ja ihmetellään, miksi nuoria ei saada kiinni.”

Yhteydenottojen pitäisikin tapahtua niitä kanavia pitkin, joita nuoret käyttävät, siis esimerkiksi puhelimen sovelluksilla.

Aseman lapset on palkannut kolme kokemusasiantuntijaa, joilla on itsellään erilaiset päihde- ja rikostaustat. He saavat Turkan mukaan nopeammin ja luontevammin kontaktin huumeita käyttäviin nuoriin, koska heillä on samanlaisia kokemuksia ja he ymmärtävät nuorten käyttämää kieltä.

”Eihän lääkärikään tiedä, millaisia tuntemuksia tulee neljän päivän rännin jälkeen. Kokemusasiantuntijan kanssa voit puhua niistä refloista ihan eri tavalla kuin lääkärin kanssa.”

THL:N alaisuudessa aloitti viime huhtikuussa huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä (HEAR). Rönkä ja Kriikku ovat mukana työryhmässä.

Asiantuntijoiden tavoitteena on rakentaa ”Suomen malli” eli joukko konkreettisia toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla huumekuolemien määrää voidaan vähentää.

Rönkä ja Kriikku nostavat tärkeimmäksi toimenpiteeksi opioidikorvaushoidon ja muiden päihdepalveluiden kehittämisen.

”Voidaan kysyä, että kun käyttö ja haitat ovat lisääntyneet, niin ovatko huumehoitopalvelut kehittyneet samassa suhteessa”, Rönkä pohtii.

Kun huumeiden käyttäjä haluaisi hakeutua hoitoon, sen pitäisi Röngän mielestä onnistua mahdollisimman nopeasti ja joustavasti.

”Huumeita ongelmallisesti käyttävien elämäntilanne on usein sellainen, että jos hoitoa joutuu pitkään odottamaan, niin vanha elämäntapa voi viedä mukanaan.”