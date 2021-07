Kesäkuussa voimaan tulleen lain on tarkoitus turvata ulkomaalaisten metsämarjan­poimijoiden asema. Ministeriön mukaan yrityksillä on jo aiemmin ollut velvollisuus turvata poimijoiden ansioita huonona marjavuonna.

Kesän ensimmäiset ulkomaalaiset luonnonmarjojen poimijat ovat saapuneet Suomeen. Tänä vuonna Suomeen odotetaan kolmisentuhatta thaimaalaista ja arviolta 500–600 ukrainalaista marjanpoimijaa, arvioi marjayrityksiä edustavan Arktiset aromit ry:n toiminnanjohtaja Birgitta Partanen.

Partasen mukaan poimijoita olisi voinut tulla enemmänkin, mutta tärkeimmän poimijamaan Thaimaan viranomaiset asettivat heidän määrälleen ylärajan.

”Yritykset olisivat halunneet kutsua huomattavasti enemmän poimijoita.”

Luonnonvarakeskus arvioi tiistaina, että mustikkasato on jäämässä enintään keskinkertaiseksi.

”Kuivuus pienentää myös kypsän mustikan kokoa, joten täydet mustikkasangot ovat monin paikoin työn takana tänä vuonna”, erikoistutkija Rainer Peltola kommentoi tiedotteessa.

Myös lakkasadosta arvioidaan keskinkertaista. Puolukoita saattaa kuitenkin kypsyä suuri määrä.

Hallitusneuvos Olli Sorainen työ- ja elinkeino­ministeriöstä kertoo, että mahdollinen huono marjavuosi ei saisi tarkoittaa poimijoille nollatuloja.

”Kutsujayrityksen tehtävä on taata, että [Suomeen turistiviisumilla tulevalla] poimijalla on mahdollisuus tienata 30 euroa päivässä, vaikka metsässä ei olisi poimittavaa”, hän kertoo.

Tämä perustuu EU-lainsäädäntöön eli niin sanotun Schengen-asetuksen tulkintaan. Varsinaista oikeuskäytäntöä asiasta ei tosin Soraisen tietojen mukaan ole.

”Jos on ollut sairaus tai loukkaantuminen, niin yleensä viisumikutsujayritys on kompensoinut puuttuvan osan, jotta jälkiselvityksiltä vältyttäisiin”, hän kertoo.

” Yrityksen tehtävä on taata, että poimijalla on mahdollisuus tienata 30 euroa päivässä.

Takavuosina näin ei kuitenkaan ole aina ollut. 2010-luvulla huonot satouutiset tarkoittivat monelle poimijalle karvaita rahallisia tappioita. Joitakin kiistoja puitiin myös oikeudessa.

Epäselvyyksien vuoksi marjanpoimijoiden oikeudellisesta asemasta on laadittu uusi laki, joka tuli voimaan kesäkuussa.

Lain mukaan poimijoilla on muun muassa oikeus valita, kenelle he myyvät marjansa, missä he asuvat Suomessa ollessaan ja kuinka kauan he ovat maassa. Soraisen mukaan laki velvoittaa yrityksiä myös kertomaan heille marjojen vähimmäis­ostohinnoista ja oikeudesta 30 euron päiväpalkkioon.

Samantyyppisiä asioita on aiemmin säädelty myös aiesopimuksissa, joita alalla otettiin käyttöön vuonna 2014. Soraisen mukaan ne helpottivat tilannetta, mutta eivät velvoittaneet yrityksiä oikeudellisesti.

HS kertoi viime vuonna muun muassa nepalilaisista marjan­poimijoista, jotka ulkopuolinen toimija houkutteli Suomeen harhaanjohtavilla lupauksilla ja välitti eri yritysten palvelukseen Suomessa.

”Uusi laki käytännössä estää tällaiset yllättävät ex tempore -interventiot”, Sorainen sanoo.

Lain rikkomisesta voidaan antaa sakkorangaistus.

Lue lisää: Jotain mätää metsissä

Tänä kesänä käyttöön on otettu myös koronapandemiaan liittyviä rajoituksia. Suomeen saavat tulla vain marjayritysten kutsumat poimijat. Yrityksiä on ohjeistettu muun muassa poimijoiden terveysturvallisesta kuljettamisesta ja maahantulon jälkeisestä karanteenista.

Uusi laki tuo myös ilman työsuhdetta työskentelevät poimijat työsuojelu­viranomaisen valvontaan. Soraisen mukaan kyse ei ole vain nimellisestä valvonnasta, vaan sitä varten on osoitettu rahoitusta.

”Ensi vuoden loppuun mennessä eduskunnalle pitää antaa raportit lain toimivuudesta”, hän sanoo.

Myös yrityksiä edustava Birgitta Partanen arvioi, että laki vähentää epäkohtia.

”Tämän pitäisi karsia villiä toimintaa.”