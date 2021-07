Sekä THL:n Mika Salminen että Husin Asko Järvinen toivovat, että ihmiset rajaisivat kontaktejaan nyt tavallista tarkemmin.

Suomessa raportoitiin tiistaina suurin päiväkohtainen määrä koronatartuntoja sitten huhtikuun alun. Terveyden ja hyvin­voinnin laitos (THL) kertoi nimittäin 461 uudesta tartunnasta.

MTV uutisten haastattelussa THL:n terveysturvallisuus­osaston johtaja Mika Salminen sanoi, että Suomessa voidaan jo puhua neljännestä korona-aallosta. Tapausmäärät ovat olleet kasvussa viikkoja peräkkäin.

”Yllätys on, että kesän rauhallinen jakso jäi turhan lyhyeksi. Se olisi saanut kestää pidempään”, Salminen sanoo HS:lle.

”Toki tilanne on nyt erilainen kuin talvella, jolloin väestössä ei ollut rokotteiden tuomaa suojaa."

Rokotusten vaikutus näkyy ikäihmisten vähäisinä tartuntoina. Alle prosentti uusista tartunnoista todetaan nyt yli 70-vuotiailla.

Eniten tartuntoja väkilukuun nähden todetaan nyt Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ja Päijät-Hämeen alueella.

Viime viikolla Husin alueella todettiin noin 1 250 tartuntaa, kun juhannusta edeltäneellä viikolla luku oli noin 250. Viime viikolla noin 2,5 prosenttia Hus-alueen näytteistä oli positiivisia. Positiivisten testien osuus on kasvanut.

Husin alueella täyttyvät lähes kaikki epidemian leviämisvaiheen kriteerit. Ainoastaan sairaala- ja tehohoidon tarve ei näytä olevan kasvussa, eikä tilanteen odoteta juuri muuttuvan.

”Tosin viimeisen vajaan viikon aikana tartunnat ovat hieman lisääntyneet vähän vanhemmissa ikäryhmissä, 30–60-vuotiaissa, mikä ennakoi, että sairaalahoitoon voisi päätyä joku, jos joukossa on rokottamattomia”, Husin infektiotautien ylilääkäri Asko Järvinen sanoo.

Husin alueen sairaaloissa kesän aikana hoidetut koronapotilaat ovat olleet iältään 20 ja 70 vuoden välillä. Potilaat ovat olleet pääosin rokottamattomia: alle kolmasosalla on ollut yksi ja vain yksittäisillä kaksi rokoteannosta.

Koko maassa sairaalahoidon tarve on hiukan kasvanut. Sairaalahoidossa oli THL:n mukaan tiistaina kymmenkunta koronapotilasta enemmän kuin viikko sitten. Salminen kuitenkin muistuttaa, että määrät ovat edelleen pieniä.

”Jos tapausmäärät kasvavat, sairaalahoitoa vaativien määräkin voi vähitellen kasvaa. Paljon riippuu siitä, leviääkö tautia vanhempiin ikäryhmiin. Vaara on osin olemassa, koska 40–50-vuotiaat eivät ole vielä täysin rokotettuja.”

Koko maassa oli tiistaina tehohoidossa 12 ihmistä. Kuopion yliopistollisen sairaalan (Kys) tehohoidon palvelulinjajohtaja Stepani Bendelin mukaan alle 40- ja 50-vuotiaiden osuus tehohoitopotilaista on hiukan aiempaa suurempi. Kys kokoaa valtakunnallista tilannekuvaa koronapotilaiden tehohoidosta.

”Yli 70-vuotiaista huomattava osa on saanut molemmat rokoteannokset. Tällä hetkellä liikkeellä olevien varianttien kohdalla rokotteet suojaavat tehokkaasti vakavalta taudilta.”

Valtioneuvosto kokoontunee torstaina päättämään mahdollisista uusista ravintola­rajoituksista alueille, joiden tautitilanne on pahentunut. Muista rajoituksista päättävät alueelliset viranomaiset.

Uudellamaalla ravintolarajoituksia on ollut voimassa läpi kesän. Siitä huolimatta tapausmäärät ovat Asko Järvisen mukaan viisin­kertaistuneet kuukaudessa.

Tartunnat leviävät Husin alueella varsinkin nuorten keskuudessa ja suurin osa joukko­altistumisista tapahtuu baareissa, ravintoloissa ja yökerhoissa.

”Kun miettii nuorta ikäryhmää, paljon on myös yksityisiä juhlia. Etenkin lämpimillä keleillä voidaan juhlia muuallakin kuin ravintoloissa, enkä siksi tiedä, riittäisikö edes ravintoloiden täyssulku”, Järvinen sanoo.

”Kyllä tässä taustalla on, että osa erityisesti nuoremmasta porukasta on päättänyt niin sanotusti ottaa rennommin. Ikävästi samaan rakoon on tullut uusi viruskanta.”

Sekä THL:n Salminen että Husin Järvinen toivovat, että ihmiset rajaisivat kontaktejaan nyt tavallista tarkemmin. Jos karanteenipäätöksen saa, sitä on Salmisen mukaan noudatettava, vaikka onkin kesä.

”Valitettavasti on niin, että juuri tällä hetkellä ilta- ja yöelämässä voi aika suurella todennäköisyydellä saada tartunnan. Jos sieltä pysyy poissa, riskit ovat pienemmät”, Salminen sanoo.

”Osalle nuorista voi tulla hyvinkin invalidisoivia, pitkittyneitä oireita lievästäkin taudista. Tätä olisi nuorten hyvä miettiä, vaikka heillä riski vakavaan tautiin on pieni”, Järvinen kertoo.