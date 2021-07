Juuri nyt päättäjien soisi pitävän päänsä kylmänä. Äkkiväärien rajoitustoimien kielteiset seuraukset voivat olla merkittävämpiä kuin oletetut hyödyt, kirjoittaa HS:n päätoimittaja Antero Mukka.

Koronatartuntojen määrän ryöpsähdys kesken lomakauden on pettymys kaikille nopeaa normaaliaikaan paluuta toivoville. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen johtaja Mika Salminen arvioi tiistaina, että Suomi on siirtynyt jo neljänteen korona-aaltoon.

Kesäkauden rauhalliseen kehitykseen nähden alkuviikon tiedot ovat kiistatta takaisku, joka voi vaikuttaa esimerkiksi työnantajien suunnitelmiin siitä, kuinka syksy eri työpaikoilla käynnistyy.

Moni mielisi jo konttorille pitkän etätyöputken jälkeen.

Asiantuntijoiden tilannearvio vahvistaa käsityksen, joka monen kaupungin kesäelämää seuranneelle maallikollekin on näyttäytynyt ilmeisenä. Tartunnat leviävät etenkin juhlimisen makuun päässeen nuoren väestön keskuudessa, pääosin ravintoloissa, baareissa ja yökerhoissa. Tämä näkyy eritoten Hus-alueella.

Suomalaisten keskuudessa ovat vallanneet sijaa välinpitämättömyys ja rokotekattavuuden petraantumisen ruokkima turvallisuudentunne. Korona ei enää tunnu yhtä vaaralliselta uhkalta kuin pandemian alkuvaiheessa.

Poikkeuksellisen kuuma kesä ja mahdollisuus viettää vapaa-aikaa ulkona ovat osaltaan kannustaneet tapaamaan kavereita ja ilakoimaan terasseilla, rannoilla ja juhlissa. Yhä useampi rohkenee myös suunnata riskejä kaihtaen lomamatkansa ulkomaille.

Pitkä koronarajoitusten aika on kypsyttänyt mieltä irtiotolle koko riesasta. Jos ei muuta, niin luotetaan omaan hyvään tuuriin. Jospa se deltakin minua väistelee.

Tulevat päivät ja viikot ovat ratkaisevia siinä, missä merkeissä Suomi palaa kesänvietosta takaisin arkeen. Puhtaasti tartuntalukuja katsomalla tilanne ei juuri nyt näytä hyvältä. Samalla epävarmuutta aiheuttaa myös muuntuneen deltaviruksen leviäminen ja mahdolliset riskit rokotettujenkin suhteen.

Viime päivinä esille ovat nousseet havainnot nuoriakin vaivaavasta pitkäkestoisesta covidista, joka voi monella tavalla rampauttaa elämää pitkäksikin aikaa.

Paljon on kuitenkin muuttunut siitä, kun viimeksi tehtiin päätöksiä, joilla suljettiin kovalla kädellä kouluja, ravintoloita ja joukkokokoontumisia. Olennaisin muutos on se, että varttuneempi väestö on käytännössä rokotettu kahdesti, ja suurin osa suomalaisista on jo ehtinyt saada vähintään yhden piikin.

Keskeisenä rajoitustoimiin vaikuttavana mittarina pidetty sairaalahoidon tarve onkin nyt verrattain vähäistä, joskin viime päivinä taas lievässä kasvussa. Esimerkiksi huoli tehohoidon kapasiteetin puolesta ei edellytä uusia rajoituksia. Vanhimman väestön rokotukset ovat käytännössä ehkäisseet myös uudet koronakuolemat.

Jokseenkin epävarmaa on sekin, kuinka paljon vaikkapa uudet ravintolasulut nuorten aikuisten huoletonta kesänviettoa tosiasiassa hillitsisivät.

Päivittäisten tartuntalukujen seuraaminen ei kaiken kaikkiaan ole enää yhtä olennaista kuin pandemian varhaisemmissa vaiheissa. Käytännössä olemme tilanteessa, jossa koetellaan niin päättäjien kuin suuren yleisönkin sietokykyä – hyväksymmekö sen, että mahdollisesti suurikin joukko kanssaihmisiä sairastuu koronaan, mutta pidämme silti yhteiskunnan toiminnot pyörimässä liki normaaliajan tapaan.

Nykytiedoilla tuntuu helpolta asettua sille kannalle, että pelkkä tartuntamäärien kasvu ei edellytä yhteiskunnalta äkkikäännöksiä tai paniikkiratkaisuja. Tilanne ei tokikaan ole vakaa, vaan esimerkiksi rokotesuojan mahdolliset puutteet suhteessa viruksen muuntautumiskykyyn muuttaisivat asetelmaa olennaisesti.

Juuri nyt päättäjien soisi pitävän päänsä kylmänä. Äkkiväärien ratkaisujen kielteiset seuraukset voivat olla paljon merkittävämpiä kuin oletetut hyödyt. Suomalaisten henkinen maanpuolustuskyky ei ole parin koronavuoden koettelemusten jäljiltä parhaassa mahdollisessa iskussa.

Paljon tulevasta näkymästä on kansalaisten omalla vastuulla. Tehokkain keino edistää normaaliaikojen paluuta on huolehtia omasta rokotussuojastaan. Jo nyt on nähtävissä, että sairaalahoitoa tarvitsevista koronapotilaista valtaosa on kokonaan tai osin rokottamattomia. Koronapiikillä voi varmistaa sen, ettei itse tai kukaan lähipiiristä sairastu ainakaan koronan vakaviin tautimuotoihin.

Vastuullinen käyttäytyminen on edelleen enemmän kuin toivottavaa, jotta koronatilanne ei pääse kriisiytymään uudelleen. Maskit, turvavälit ja käsihygienia on syytä pitää suositeltuna käytäntönä vielä pitkään.

Tietoon mahdollisesta altistumisesta ja omaehtoisestakin karanteenista on suhtauduttava kuolemanvakavasti. Jos juuri sinä satutkin selviämään taudista säikähdyksellä, jollekin kanssaihmisistä se voi olla paljon vakavampi paikka.

Sekin on jokaisen itsensä ratkaistava, onko juuri nyt juhlittava kuin viimeistä päivää – vai olisiko sopivia aikarakoja joskus tuonnempana. Jokainen holtiton kapakkareissu voi kohtalaisella todennäköisyydellä johtaa jonkun kannalta ikäviin seurauksiin.