Main ContentPlaceholder

Kotimaa | Vankilat

Vankeja yritetään löytää nyt etsintä­kuulutusten avulla – harva koronan takia lykkäystä saanut saapunee vankilaan oma-aloitteisesti

Vankiloihin on otettu koronavirukseen liittyvien rajoitusten vuoksi huomattavasti tavallista vähemmän uusia vankeja, mutta nyt vankijonoa on alettu purkaa. Tuomittujen saaminen vankilaan on usein sattumasta kiinni.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Vangeilta ja vankiloiden työntekijöiltä on todettu pandemian aikana yhteensä hieman yli 90 koronavirustartuntaa. Kuva on otettu Helsingin vankilasta.

Vankiloihin on tänä vuonna otettu koronavirukseen liittyvien rajoitusten vuoksi huomattavasti tavallista vähemmän uusia vankeja. Nyt viranomaiset yrittävät tavoittaa ja saada vankiloihin sen tuhansien henkilöiden joukon, jonka vankeus­rangaistusten täytäntöön­panoja on aiemmin tänä vuonna siirretty. Tilanteesta tekee erityisen vaikean se, että vain murto-osan uskotaan saapuvan oma-aloitteisesti suorittamaan vankeus­rangaistustaan. Valtaosa yritetään nyt saada vankiloihin etsintä­kuulutusten avulla. Mittava vankijono muodostui tänä vuonna siksi, että sakkojen muunto­rangaistusten ja alle puolen vuoden ehdottomien vankeus­rangaistusten täytäntöön­panoja lykättiin useiden kuukausien ajan. Poikkeuskäytäntö päättyi kesäkuun lopussa. Vankimäärän pienentämisen tarkoituksena oli estää koronatartuntojen leviämistä vankiloihin. Vankiloissa on siis kesään asti ollut päivittäin satoja vankeja tavallista vähemmän. ”Vankimäärä on nyt lähtenyt nousuun, kun myös lyhytaikaisia vankeja on alettu ottaa heinäkuun alusta lähtien sisään”, sanoo Rikos­seuraamus­laitoksen ylitarkastaja Ilppo Alatalo. Sakon muunto­rangaistuksen täytäntöön­panoa odottaa nyt noin kolmetuhatta ihmistä. Tavallisesti määrä on noin tuhat. Sakon muunto­rangaistuksessa on kyse siitä, että henkilö määrätään vankilaan maksamattomien sakkojen vuoksi. Tuoreen tutkimuksen mukaan yleisin sakko­vankeuteen johtava rikosnimike on näpistys. Sakon muunto­rangaistukset ovat keskimäärin noin kahden viikon mittaisia. Tuhansien sakkovankien lisäksi muiden lyhytaikaisten vankeus­rangaistusten aloittamista odottaa joitakin satoja henkilöitä enemmän kuin tavallisesti. Tilanne on viranomaisten kannalta vähintäänkin haastava. Ensinnäkin vankilaan tuomitut olisi saatava jotenkin vankilaan. Entuudestaan tiedetään, että vain hyvin pieni osa sakon muunto­rangaistukseen tuomituista saapuu vapaaehtoisesti suorittamaan rangaistusta, kertoo Rikos­seuraamus­laitoksen täytäntöön­panojohtaja Niina Kallio-Nordlund. Käytännössä sakkovangit yritetään saada vankiloihin lähes aina etsintä­kuuluttamalla. Heidän tavoittamisensa on tällöin sattumasta kiinni. Poliisi ei yleensä aktiivisesti etsi lyhyiden vankeus­rangaistusten takia etsintä­kuulutettuja henkilöitä, mutta heitä jää kiinni muun poliisi­toiminnan yhteydessä, kertoo komisario Mikko Värri Helsingin poliisi­laitokselta. Näin voi käydä esimerkiksi liikenne­valvonnan tai järjestyksen ylläpitoon liittyvien tehtävien yhteydessä. Kiinnijäämisen toden­näköisyyttä voi kasvattaa se, jos etsintä­kuulutetut jatkavat yhä kaupoista näpistelyä tai muuta rötöstelyä. Värrin mukaan poliisi ottaa tällöin etsintä­kuulutetun kiinni ja vie tarvittaessa hänet suoraan vankilaan. Kallio-Nordlund suhtautuu aiempien kokemusten perusteella luottavaisesti siihen, että etsintä­kuulutetut vangit tavoitetaan yleensä suhteellisen nopeasti. ”On myös sellaisia tapauksia, joissa henkilö voidaan löytää vasta vuoden päästä. Tavoittaminen voi olla vaikeaa, koska kaikilla ei ole esimerkiksi osoitetta eivätkä he välttämättä ole poliisin kanssa tekemisissä”, Kallio-Nordlund sanoo. Toinen mahdollinen ongelma on se, että vankilat voivat täyttyä äärimmilleen, kun vankijonoa puretaan tulevien kuukausien aikana. Kaikkia vanki­jonossa olevia henkilöitä ei siksi etsintä­kuuluteta samalla kertaa, vaan etsintä­kuulutukset on määrä laittaa vireille tulevien kuukausien aikana pienemmissä erissä. Jonon purkaminen kestänee parhaassakin tapauksessa pitkälle vuoden 2022 puolelle. Vankipaikat eivät riitä jonon purkamiseen kovin nopeasti. ”Tilannetta hankaloittaa se, että emme tiedä, mihin vankiloihin etsintä­kuulutetut vangit saapuvat. Poliisi tuo heidät yleensä lähimpään vankilaan. Tilanne näyttää kuitenkin toistaiseksi hyvältä, eikä ruuhkia ole vielä syntynyt”, täytäntöön­panojohtaja Kallio-Nordlund sanoo. Etsintäkuuluttamalla tavoitettujen vankien sisäänotto painottuu Kallio-Nordlundin mukaan todennäköisesti tiettyihin vankiloihin kuten Helsinkiin, Turkuun, Kylmäkoskelle ja Kuopioon. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan vankiloiden korona­tartunta­tilanne on säilynyt kesän aikana edelleen hyvänä. ”Koronatorjunta on onnistunut Suomen vankiloissa aivan uskomattoman hyvin, jos sitä vertaa monen muun maan tilanteeseen”, sanoo Rikos­seuraamus­laitoksen erityisasiantuntija Annika Finnberg. Vangeilla ja vankiloiden työntekijöillä on todettu koko pandemian aikana yhteensä hieman yli 90 koronavirus­tartuntaa. Ehdoton valtaosa tartunnoista on saatu vankiloiden ulkopuolella. Tartunnat pääsivät leviämään vankila­muurien sisäpuolella Helsingissä hetkellisesti keväällä, mutta leviäminen saatiin siellä pysäytettyä. ”On selvää, että kun vankiloihin tulee uusia vankeja ja työntekijät elävät arkeaan vankiloiden ulkopuolella, tartuntoja tulee väkisin vankiloihin. Jatkotartunnat on pystytty pitämään kurissa torjunta­toimilla”, Finnberg sanoo. Riskit ovat kuitenkin kasvaneet vankiloissakin samalla, kun tartunnat ovat jälleen lisääntyneet muualla yhteiskunnassa. ”Epidemiatilanne on kehittynyt viime viikkoina huonompaan suuntaan Suomessa. Jää nähtäväksi, mitä myöhemmin kesällä ja syksyllä tapahtuu”, Finnberg sanoo.