Influencers Academy -nimellä markkinoitavasta koulutusohjelmasta valmistutaan tradenomiksi. Koulutuksen on tilannut Tampereen ammatti­korkeakoululta yksityinen koulutusvientiin keskittynyt suomalaisyritys.

Vaikuttajille suunnatun kansainvälisen tradenomikoulutuksen on tarkoitus alkaa tammikuussa 2022.

Tampereen ammattikorkeakoulu (Tamk) alkaa kouluttaa vaikuttajia uudessa englanninkielisessä koulutus­ohjelmassa. Asiasta kertoi ensin Aamulehti.

Influencers Academy -nimellä markkinoitava koulutusohjelma on laajuudeltaan 210 opintopistettä ja se kestää 3,5 vuotta. Ohjelmasta valmistuu tradenomiksi. Koulutuksen on tarkoitus alkaa vuoden 2022 tammikuussa.

Ohjelman verkkosivuilla kerrotaan englanniksi, että ohjelma tarjoaa kandidaatti­tasoisen kansainvälisen kaupan alan tutkinnon höystettynä ”kaikilla olennaisilla vaikuttajan taidoilla, joita tarvitset tullaksesi unelmiesi vaikuttajaksi”.

Tutkinto järjestetään tilauskoulutuksena, jonka yksityinen koulutusalan yritys Edunation on tilannut Tamkilta.

Yritys valitsee opiskelijat, joita se ottaa koulutukseen. Tamk puolestaan varmistaa, että valittujen opiskelijoiden pohjakoulutus riittää täyttämään kelpoisuusehdot.

Tamk perii koulutuksen kustannukset Edunationilta, joka taas rahoittaa kustannukset keräämällä opiskelijoilta lukukausi­maksuksi nimittämäänsä maksua.

Yksityiset yritykset tai esimerkiksi valtiot ovat voineet tilata tutkintokoulutusta suomalaisilta korkeakouluilta jo vuosia.

Suomalaiset ja muut EU- ja Eta-maiden kansalaiset ovat kuitenkin voineet osallistua suomalaisten korkeakoulujen järjestämään tilauskoulutukseen vasta vuonna 2019 tehdyn lakimuutoksen jälkeen.

Ohjelman opetussuunnitelma vastaa Tamkissa yli 20 vuotta toimineen suomenkielisen yrittäjyyden ja tiimijohtamisen opinto-ohjelman opintoja.

”Kyseessä on normaali tiimiyrittäjyys­tutkinto, jossa opiskelijat perustavat oikean yrityksen ja opiskelevat yritystoimintaa hoitaessaan yritystä yhdessä. Asiakkaan intressi on influensseritoiminnassa ja sen levittämisessä”, Tamkin jatkuvan oppimisen palveluiden johtaja Carita Prokki sanoo.

Opintoihin kuuluu muun muassa innovointia, markkinointia, yrityksen kasvattamista, yritys­juridiikkaa sekä vastuullisen ja eettisen yritystoiminnan opintoja.

Luentojen ja tenttien sijaan oppiminen perustuu pitkälti yhdessä tehtäviin projekteihin ja niistä kirjoitettaviin esseisiin.

Koulutuksen tilaajayrityksen Edunationin toimitusjohtaja Tuomas Kauppinen kertoo tavoitteena olevan myös, että opiskelijat suorittavat yhden lukuvuoden opinnoistaan ulkomailla, esimerkiksi Indonesian Balilla.

Tilauskoulutuksen opiskelijat eivät ole oikeutettuja osallistumaan korkeakoulujen järjestämiin vaihto-opintojaksoihin, jotka perustuvat kahdenvälisiin sopimuksiin tai verkostoihin. Näitä ovat esimerkiksi Erasmus+- tai Nordplus-ohjelmat.

Opiskeluvuosi Balilla toteutuisi Edunationin sisaryrityksen kautta. Kauppinen on perustajajäsen Asia Exchange -yrityksessä, joka järjestää korkeakoulu­opiskelijoille maksullisia vaihtojaksoja aasialaisiin korkeakouluihin.

Tilauskoulutusmalli on Suomessa vielä verrattain harvinainen, ja esimerkiksi mallia hyödyntävän vaikuttajakoulutuksen maksullisuutta on viime päivinä hämmästelty sosiaalisessa mediassa.

Koulutuksen suuntaamisesta some-vaikuttajille on myöskin herännyt sosiaalisessa mediassa hämmentynyttä keskustelua. Prokki korostaa, että koulutuksen on uudistuttava yhteiskunnan mukana.

Ohjelman verkkosivuilla lukukausimaksuksi ilmoitetaan 9 800 euroa. Koko koulutusohjelman hinnaksi tulee 34 300 euroa. Ammattikorkeakoulu­lain mukaan koulutuksen tilaaja ei voi periä maksuja niiltä tilauskoulutukseen osallistuvilta opiskelijoilta, jotka ovat EU- tai Eta-maiden kansalaisia, minkä Kauppinen vahvistaa.

Suositteko opiskelijavalinnoissa EU- ja Eta-maiden ulkopuolisia hakijoita, koska voitte periä heiltä maksuja?

”Totta kai meidän pääasiallinen tavoitteemme on saada opiskelijoita, joilta voidaan periä lukukausimaksu, koska tässä on kyse tilauskoulutuksesta. Ylipäätään kaikissa meidän ohjelmissa Suomessa se on tavoitteena. Emme markkinoi tätä emmekä muitakaan ohjelmia EU-opiskelijoille”, Kauppinen sanoo.

Ohjelmassa on aloittamassa tiettävästi ainakin yksi EU-kansalainen, sosiaalisen median vaikuttaja ja tanssija Joalin Loukamaa, jolla on Instagramissa 3,6 miljoonaa seuraajaa. Kauppinen kertoo, että yritys tekee Loukamaan kanssa kaupallista yhteistyötä.

Ohjelman sivuilla kerrotaan, että hakijat kutsutaan verkossa toteutettaviin ryhmä­haastatteluihin, joissa arvioidaan hakijoiden motivaatiota ja englannin kielen taitoa.

Tammikuussa 2022 alkavan ohjelman hakuaikaa on jäljellä lokakuun loppuun, mutta Kauppinen kertoo, että ryhmän 25 opiskelijan tavoitekoosta puolet on jo täynnä.

”Koulutusviennissä nopeus on tosi tärkeää. Opiskelija, joka on valmis maksamaan koulutuksesta, ei jää odottamaan hyväksymistä kuukausitolkulla. Kilpailijamaat saattavat hyväksyä opiskelijoita esimerkiksi viikossa.”

Kauppisen mukaan tavoitteena on neuvotella Tamkin kanssa lisäpaikoista, jos koulutukseen nyt kaavaillut 25 aloituspaikkaa tulevat täyteen.

Tilauskoulutuksen suhde opiskelija­valintoihin oli esillä syksyllä 2018. Silloin tilauskoulutusta koskeva hallituksen esitys muutoksesta ammattikorkeakoulu- ja yliopistolakeihin oli eduskunnan käsiteltävänä.

Tuolloin sivistysvaliokunta painotti mietinnössään, ettei tilauskoulutusta saisi järjestää opiskelijavalinnan kiertämisen tarkoituksessa. Mietinnössä pohdittiin myös, miten valvotaan, ettei tilauskoulutuksella aleta kiertää perinteistä opiskelijavalintaa.

Samalla korostettiin, ettei tilauskoulutus saisi viedä korkeakoulujen tila- ja henkilöstö­resursseja tavalla, joka heikentäisi maksutonta tutkintokoulutusta.

Edunationin Kauppinen näkee yrityksensä roolin korkeakoulujen osaamista täydentävänä, ei sitä korvaavana. Hän ajattelee, että tilaus­koulutuksesta on hyötyä myös suomalaisille korkeakouluille ja opiskelijoille.

”Tästä voi tulla korkeakouluille iso tulonlähde. Lisätulot voi käyttää kampusten kohentamiseen, uusien professorien rekrytoimiseen, ja sitä kautta näistä hyödyistä pääsevät nauttimaan myös kotimaiset opiskelijat.”

Kauppinen korostaa, että työvoimapulaa paikatakseen Suomi tarvitsee yhä enemmän ulkomaisia osaajia.

”Sellaista määrää ei voi veronmaksajien rahoilla kouluttaa. Suurimmassa osassa maailman maita opiskelijat ovat tottuneet maksamaan koulutuksesta, ja se, että meillä on hintalappu koulutukselle, voidaan nähdä jopa erittäin hyvänä monessa maassa.”