Vuokranantajalla on vapaus valita asukkaansa, mutta valintaa ei saa tehdä syrjivin perustein.

Keväällä Vuokraturva arvioi, että vuokra-asuntojen määrän nousu on helpottanut hakijoiden asemaa verrattuna takavuosiin.

Yhdenvertaisuus­valtuutetun saamat yhteydenotot kuitenkin osoittavat, että tiettyjä ihmisryhmiä kohdellaan edelleen huonommin vuokra-asunto­markkinoilla.

”Näppituntumani on, että syrjintään on syntynyt sietämisen kulttuuri. Se on tosi surullista”, sanoo yhdenvertaisuus­valtuutettu Kristina Stenman.

” ”Ihmisten keskuudessa on käsitys, että vuokranantaja saa syrjiä ja valita kenet haluaa.”

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kristina Stenman muistuttaa, ettei vuokranantaja saa valita vuokralaistaan syrjivin perustein.

Kuluvan vuoden tammi–kesäkuussa yhdenvertaisuus­valtuutettu sai 60 prosenttia enemmän yhteydenottoja asumiseen liittyvästä syrjinnästä kuin vastaavana aikana vuonna 2020. Kun Yle uutisoi aiheesta, Stenman jäi seuraamaan julkista keskustelua.

Kun asunnonhakijaa kohdellaan epäedullisesti henkilöön liittyvän syyn, kuten alkuperän, vammaisuuden tai seksuaalisen suuntautumisen vuoksi, vuokranantaja tai asunnon välittäjä syyllistyy yhdenvertaisuuslain vastaiseen syrjintään.

Lakia sovelletaan myös syrjiviin asuntoilmoituksiin, joissa tietyt ihmisryhmät, kuten lapsiperheet, opiskelijat, ulkomaalaiset tai tietyn sukupuolen edustajat, suljetaan haun ulkopuolelle.

”Asuminen on elämän perusta. Yksilön kannalta on tärkeää, että ehdot ovat reilut ja asunnot ovat kaikille saavutettavissa”, Stenman sanoo.

Yhdenvertaisuus­valtuutetun saamat yhteydenotot eivät kerro koko totuutta syrjinnästä, sillä kaikki eivät ilmoita kokemuksistaan yhtä aktiivisesti. Syrjintää on todennäköisesti enemmän kuin siitä raportoidaan.

”Ruskeat ja mustat ihmiset kokevat laajasti syrjintää eri elämänalueilla, mutta kaikki asumiseen liittyvä syrjintä ei näy meidän yhteydenotoissamme”, Stenman sanoo.

Asumiseen liittyvät ilmoitukset koskevat aiempaa enemmän yksityisiä vuokranantajia. Stenman toivoo, että ilmoitusten määrän kasvu kertoo osittain asunnonhakijoiden oikeustietoisuuden parantumisesta.

”Voimakas kasvu viittaa silti siihen, että yksityisillä vuokranantajilla on edelleen syrjiviä käytäntöjä.”

Vuonna 2020 yhdenvertaisuusvaltuutettu sai 95 yhteydenottoa asumiseen liittyvästä syrjinnästä. Niistä 38 liittyi asunnon hakijan alkuperään tai kansalaisuuteen. Yhteydenotoista 26 koski romaneja.

Stenmanin mukaan syrjintä asuntomarkkinoilla perustuu tavallisimmin hakijan etniseen taustaan. Muita yleisiä syrjintäperusteita ovat esimerkiksi vammaisuus ja seksuaalinen suuntautuminen.

”Vuokranantaja saattaa esimerkiksi kieltäytyä tarjoamasta asuntoa romanille tai samaa sukupuolta olevalle parille.”

Vammaisten kohdalla syrjintä tarkoittaa usein sitä, ettei vuokranantaja tai taloyhtiö ole valmis tekemään asunnon hakijan tarvitsemia kohtuullisia mukautuksia, kuten auttamaan näkövammaista täyttämään asuntohakemuksen tai huomioimaan liikuntarajoitteita.

”Liikuntarajoitteiselle henkilölle sähkömopo voi olla välttämätön väline. Jos sitä ei saa säilyttää sisätiloissa, hakijalle ei jää vaihtoehtoja.”

Syrjintätilanteissa yhdenvertaisuus­valtuutettu voi pyytää selvitystä asiasta ja ottaa kantaa, onko syrjintää tapahtunut. Usein syrjinnän loppumiseen riittää yksi puhelinsoitto.

”Usein syrjivä taho toteaa toimineensa väärin ja pyytää anteeksi”, Stenman sanoo.

Valtuutettu voi edistää sovintoa osapuolten välillä. Usein sovinnon osaksi esitetään rahallista hyvitystä.

Syrjityllä on oikeus saada hyvitystä vuokranantajalta, välittäjältä tai välitysfirmalta. Myös syrjivän asuntoilmoituksen laatija voi joutua hyvitysvastuuseen.

”Summat eivät ole valtavia, vaan yleensä noin tuhannesta kahteen tuhanteen euroon. Hyvitys on kuitenkin sen verran tuntuva, että syrjitty kokee saaneensa kohtelulleen sovituksen.”

Ellei syrjivä osapuoli suostu sovintoon, syrjitty voi viedä asian yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakuntaan. Jos lautakunta toteaa syrjinnän, uhri voi nostaa hyvityskanteen käräjäoikeudessa. Aika harva siihen kuitenkaan lähtee, sillä tie on pitkä, monimutkainen ja mahdollisesti kallis.

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta voi yhdenvertaisuus­lain nojalla määrätä syrjivän osapuolen muuttamaan toimintaansa. Lautakunta voi tehostaa määräystään uhkasakolla.

Yhdenvertaisuuslaissa todistustaakka on jaettu. Kun syrjintäolettama syntyy, sitä vastaan todistaminen on syrjivän osapuolen vastuulla.

Syrjintä voi olla rikoslain mukaan rangaistava teko, josta seuraukset ovat sakkoja tai enimmillään kuusi kuukautta vankeutta. Rikosasioissa todistustaakka on vastakkainen verrattuna yhdenvertaisuuslakiin.

”Näyttökynnys on korkea. Kaikki syrjintään liittyvät seikat pitää voida osoittaa ja todentaa yksityiskohtaisesti”, Stenman sanoo.

Asukasvalinnassa syrjintää voi olla vaikea todistaa, vuokralaisten etua valvovan Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita kertoo.

” Jo ulkomaalaistaustainen nimi voi vaikeuttaa asunnon hakua.

Vuokralaiset ry:n toiminnanjohtaja Anne Viita.

"Yleensä sanotaan, että asunto meni jo toiselle. Sellaista kokevat esimerkiksi romanitaustaiset ja tummaihoiset mattimikkoset. Hakijan tavatessaan vuokranantaja saattaa reagoida tavalla, joka ei ole lainkaan hyväksyttävä tai laillinen.”

”Mattimikkosilla” Viita tarkoittaa hakijoita, joiden etnistä taustaa ei voi päätellä nimen perusteella.

Jo ulkomaalaistaustainen nimi voi vaikeuttaa asunnon hakua. Vuoden 2017 Åbo Akademin tutkimuksessa vain 16 prosenttiin arabiankielisellä miehen nimellä tehdyistä asuntokyselyistä tuli vastaus. Suomalaisilla naisten nimillä tehdyistä kyselyistä vastauksen sai 42 prosenttia.

Myös sukupuolella voi olla vaikutusta asunnon saantiin: naishakijat saatetaan laittaa mieshakijoiden edelle. Viita tunnistaa ilmiön, joskaan ei pidä sitä järin laajana.

”Vanhempia vuokranantajia mietityttää nuorten miesten kodinhoidon osaaminen, vaikka he ovat näppäriä monissa asioissa. Nuorempi vuokranantajien sukupolvi tunnistaa tasa-arvon paremmin.”

Viidan mukaan ikääntyneet naiset ovat vuokranantajien ikisuosikkeja, sillä he ovat säntillisiä kodinhoidossa. Vastaavasti keski-iän ylittäneet, eronneet miehet voivat saada ikävän vastaanoton asuntomarkkinoilla.

Asunnonhakijoiden yhdenvertaisuus on parantunut, arvioi Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

”Aikoinaan vuokranantajat olivat paljon krantumpia, jopa syrjiviä. Vuosituhannen alussa etninen tausta, seksuaalinen suuntautuminen ja sukupuoli vaikuttivat nykyistä enemmän asunnon saamiseen.”

Metsolan mukaan keskeinen syy valikoinnille oli se, että vuokra-asunnoista oli pulaa. Vuokranantajilla oli siis varaa kaapia kermat kakun päältä.

”Kurjimmissa tilanteissa hakijalta vaadittiin seksuaalisia palveluita, jotta saisi asunnon.”

Vuokraturvan toimitusjohtaja Timo Metsola.

Vuosituhannen vaihteesta vuokra-asuntojen määrä Suomessa on noussut 800 000:sta yli miljoonaan.

”Enää juuri kenelläkään vuokranantajalla ei ole varaa pompottaa hakijoita tai tentata heitä epäasiallisilla kysymyksillä”, Metsola sanoo.

Hänen mukaansa nykyisin vuokranantajien toivelista keskittyy perusasioihin ja hyvillä hakijoilla on valinnanvaraa, sillä asunnoista ei ole pulaa suuremmissakaan kasvukeskuksissa.

”Vuokranantajat hakevat pitkäaikaista asukasta, joka hoitaa asiansa eikä aiheuta taloyhtiössä hankaluuksia.”

Yleisen asumistuen piiriin pääsyn jälkeen opiskelijat ovat olleet perustapaus asuntomarkkinoilla, eikä yksiötä etsivä lääkäri välttämättä kiilaa enää nuoren opiskelijan edelle.

Metsola arvioi, että opintojen vuoksi asuntoa hakevia on tänä syksynä 70 prosenttia kahden vuoden takaiseen verrattuna. Viime vuonna heitä oli vielä vähemmän.

Maksukyky ja puhtaat luottotiedot ovat kriteereitä, joita vuokranantaja saa vaatia asukkaalta. Hakijan hylkääminen sosioekonomisen aseman perusteella, esimerkiksi työttömyyden vuoksi, voi täyttää syrjinnän kriteerit.

”Olisi ongelmallista, jos Ara-asunnoilla tai kunnan vuokra-asuntoyhtiöllä olisi kovat tulovaatimukset hakijalle, sillä niistä pitäisi viime kädessä löytyä asuinpaikka. Julkisella asunnontuotannolla on velvollisuus edistää asumisen yhdenvertaisuutta”, sanoo yhdenvertaisuus­valtuutettu Kristina Stenman.

Ara-asunnot ovat valtion tuella rakennettuja vuokra-asuntoja, jotka ovat kuntien, julkisyhteisöjen tai yleishyödyllisten yhteisöjen omistamia. Säännösten mukaan kiireellisimmin asuntoa tarvitsevat, vähävaraisimmat ja pienituloisimmat hakijat ovat etusijalla Ara-asunnon saamisessa.

Raja syrjivän asukasvalinnan ja pätevien perusteluiden välillä voi olla häilyvä. Metsola muistaa tilanteen, jossa vuokranantajana oli perheväkivaltaa kokenut nainen ja hakijana kasvotatuoitu mies.

”Taustansa vuoksi nainen pelkäsi tietynlaisia miehiä, eikä kokenut turvalliseksi vuokrata hakijalle asuntoa. Erityisesti hän pelkäsi sitä, jos hän joutuisi neuvottelemaan maksamattomista vuokrista.”

Hakijan piirteet saivat vuokranantajan valitsemaan toisen vastaavanlaisen asukkaan. Asiantuntijaselvityksen jälkeen Vuokraturva katsoi valinnan perustelluksi.

”Se ei tarkoita, että kaikki tatuoidut hakijat olisi sivuutettu. Tilanteita arvioidaan yksilöllisesti.”

