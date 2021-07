Myös Schengen-alueen tiukka sisäraja­valvonta päättyy maanantaina. Ulkoraja­liikenteessä matkustus­rajoitukset jatkuvat edelleen.

Ensi viikon maanantaista lähtien Suomeen voi saapua kaikista maista vapaasti eli ilman pakollista koronatestiä, jos esittää todistuksen täydestä Suomen hyväksymästä rokotesarjasta. Tällä hetkellä Suomessa on hyväksytty seitsemän rokotevalmistetta.

Suomen terveysviranomaiset eivät ole hyväksyneet Venäjän Sputnik-rokotetta, joten kyseisen rokotesarjan saaneet henkilöt eivät tule ainakaan toistaiseksi pääsemään pelkällä rokotustodistuksella Suomeen.

Todistus täytyy esittää Suomeen saapuessa ja viimeisestä rokoteannoksesta on täytynyt kulua vähintään 14 vuorokautta.

Alaikäiset saavat saapua maahan vanhempiensa kanssa ilman rokotustodistusta.

Myös sisärajaliikenteen tiukka sisärajavalvonta päättyy maanantaina.

Sisärajaliikenteen valvontaa jatkettiin aiemmin kahdella viikolla, jotta kunnat ja sairaanhoitopiirit saivat aikaa valmistautua uuden tartunta­tautilain mukaisiin terveystarkastuksiin rajoilla.

Sisärajaliikenteellä tarkoitetaan Suomen ja toisen Schengen-alueeseen kuuluvan valtion rajan ylittävää liikennettä. Maahantulo­rajoitusten poistuminen koskee myös Schengen-alueeseen kuulumattomia Euroopan unionin jäsenmaita.

EU- ja Schengen-valtioiden kansalaiset ja asukkaat voivat saapua jatkossa Suomeen vapaasti, jos heillä on täysi koronarokotesarja, todistus alle kuusi kuukautta sitten sairastetusta koronataudista tai jos he saapuvat maasta, jossa koronaviruksen ilmaantuvuusluku on alle 10.

Sisärajavalvonnan päättymisen myötä myös rajanylityspaikkojen kategoriset aukiolorajoitukset poistuvat.

Ulkorajaliikenteessä matkustusrajoitukset jatkuvat kuitenkin edelleen. Esimerkiksi Venäjältä matkustaminen Suomeen siis vaatii edelleen erikseen määritellyn välttämättömän syyn, jos matkustajalla ei ole Suomen hyväksymää rokotesarjaa.

Maanantaista alkaen koronatesteihin ohjataan rajalla edelleen siis ne riskimaista saapuvat matkustajat, joilla ei ole esittää tarvittavia todistuksia rokotuksista, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) määrittelee riskimaiksi tällä hetkellä maat, joiden koronatapausten määrä on yli 10 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 päivän aikana.

Matkustajan on käytävä kahdessa koronatestissä Suomeen saavuttuaan, jos hänellä ei ole maahan saapuessaan yhtäkään rokotetta tai todistusta negatiivisesta koronatestistä. Ensimmäisessä testissä on käytävä heti maahan saapumisen jälkeen ja toisessa 72–120 tuntia ensimmäisen testin jälkeen.

Jos matkustaja on saanut yhden koronarokotteen vähintään kaksi viikkoa ennen matkaa tai hänellä on tuore negatiivinen testitodistus, hänen täytyy käydä vain yhdessä koronatestissä 72–120 tunnin kuluessa maahan saapumisesta.

HS kysyi medialle järjestetyssä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, ovatko viranomaiset varautuneet siihen vaihtoehtoon, että sisärajavalvonta jouduttaisiin palauttamaan epidemiatilanteen huononemisen vuoksi.

”Sekin on potentiaalinen vaihtoehto, joka on otettu rajavartiostossa huomioon. Meillä on tarvittaessa nopea valmius siirtyä sisärajavalvonnan toteutukseen, jos sellainen nähdään viranomaisten ja poliittisten toimijoiden päätösten perusteella välttämättömänä”, vastaa rajaturvallisuusasiantuntija Tomi Kivenjuuri Rajavartiolaitokselta.