Pyyntirauta jalassa nilkuttava karhu aiotaan nukuttaa Joensuussa – Jos neljän pennun emon pelastaminen ei onnistu, kohtalona on lopettaminen

Loukkaantuneesta emosta ja sen neljästä pennusta on poliisin tiedon mukaan tuoreimmat havainnot viime viikolta.

Joensuussa viranomaiset jatkavat edelleen toimia, joilla pyritään saamaan loukkaantunut karhuemo kiinni, nukutettua ja tutkittua. Karhun etukäpälässä on kiinni pienpetojen pyytämiseen tarkoitettu rauta. Poliisi kertoi jo heinäkuun alussa, että rauta on ollut karhun jalassa jo pitkään.

Nyt karhun pyyntiä varten maastoon on viety häkki, johon karhu yritetään houkutella ruoan avulla.

”Häkki on toiminnassa, toimenpiteisiin on ryhdytty jokin aika sitten”, kertoo komisario Sami Joutjärvi Itä-Suomen poliisista.

Poliisi on saanut poikkeukselliseen operaatioon avukseen Suomen riistakeskuksen ja Luonnonvarakeskuksen (Luke). Riistakeskus on toimittanut häkin, ja Luken asiantuntijoiden tehtävänä on karhun nukuttaminen.

”Jos joku nukutuksen Suomessa pystyy tekemään, Luonnonvarakeskus on kaikkein kokenein taho siinä”, Joutjärvi sanoo.

Kun karhu on nukutettu, suurpetoja tuntevan eläinlääkärin on tarkoitus arvioida sen vammat ja se, pystyykö karhu selviämään niistä.

Mutta ensin eläin pitäisi saada kiinni, eikä se ole ihan yksinkertaista. Kuvien perusteella tiedetään kuitenkin melko tarkkaan, missä emo ja sen pennut ovat liikkuneet, Joutjärvi kertoo. Poliisi pyytää, että ulkopuoliset välttävät liikkumista alueella ja antavat asiantuntijoille työrauhan.

Joutjärvi arvelee, että karhuista saadaan havaintoja viimeistään siinä vaiheessa, kun karhunmetsästys alkaa 20. elokuuta. Silloin metsästäjiä on paljon liikkeellä maastossa.

Vaihtoehtona on Joutjärven mukaan edelleen myös karhujen lopettaminen, jos emon pelastaminen ei onnistu tai jos karhuperheestä on vaaraa ihmisille.

Loukkaantuneesta emosta ja sen neljästä pennusta on poliisin tiedon mukaan tuoreimmat havainnot viime viikolta. Alun perin pentujen määräksi arvioitiin kolme, mutta myöhemmin vahvistui, että pentuja onkin neljä.

Pennut ovat poliisin mukaan tämänvuotisia. Ensimmäinen talvi on pennuille kriittisin, silloin ne tarvitsevat vielä emon apua.