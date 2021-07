Sosiaalisessa mediassa jaetut uhri­kokemukset ovat joukko­voimaa, jolla murennetaan rakenteita. Riskit ovat kuitenkin suuret, kun tiedot julkaistaan suoraan tuhansille silmäpareille, kirjoittaa HS:n rikos-ja oikeus­toimittaja Anne Kantola.

Viime viikonloppuna Instagramiin perustettiin punkstoo-niminen tili, johon on jaettu kymmeniä kertomuksia punk-piirien sisällä tapahtuneista väärinkäytöistä.

Sosiaalisen median mahdollisuus muuttaa maailmaa on jälleen todistettu todeksi.

Viimeisen viikon aikana kuvapalvelu Instagramiin on perustettu lukuisia tilejä, kuten #punkstoo ja #metaltoo, joissa kerrotaan #metoo:n tyylisesti alakulttuurien sisällä tapahtuvista vallankäytön ja seksuaalisen väkivallan ongelmista.

Lue lisää: ”Ukot kierrättävät keskenään nuoria naisia” – 12 haastateltavaa kertoo HS:lle kokemastaan naisvihasta ja nöyryytyksestä punkpiireissä

Tilien sisältö koostuu anonyymeinä jaetuista viesteistä, joissa kerrotaan vuosien ajan jatkuneesta väkivallasta, seksismistä ja häirinnästä.

Uhrien todistusvoimaa ja määrää on vaikea ohittaa. Juuri tässä näkyy sosiaalisen median voima, sillä kukaan ei ole kokemuksensa kanssa yksin ja vuosikausia koettu häpeä voi muuttua yhteiseksi voimavaraksi.

Keskustelu on äärimmäisen tärkeä ja kaivattu, mutta se ei poista niitä ongelmia, joita sosiaalisessa mediassa käytävään ”oikeuteen” liittyy.

Julkisuudessa käyty asioiden puinti on ongelmallista yksilöiden oikeusturvan kannalta, mutta turvassa eivät ole myöskään uhrit.

”Some on voimakas kanava, mutta se pitää ymmärtää julkisena viestintänä. Se ei ole mitenkään todellisesta maailmasta irrallinen”, sanoo Helsingin yliopiston rikos­oikeuden professori Kimmo Nuotio.

Sosiaalisessa mediassa ääneen pääsee tavallinen ihminen omine tuntoineen, ja se mahdollistaa aitojen kokemusten jakamisen ilman välikäsiä.

Sen nopeudessa piilee vaara, sillä yleisö ehtii usein tehdä johtopäätöksensä ennen kuin vastapuoli on ehtinyt reagoida asiaan, Nuotio pohtii.

” Vertailukohtia siitä, miten oikeuskäytännössä tulkitaan Instagram-tilin ylläpitäjän vastuuta tietojen jakamisesta, ei ole.

Asia ei ole ongelmallinen ainoastaan syytteiden kohteena olevien osalta. Myös uhrien asema on riskialtis.

Käytännössä kyse on siitä, kuinka tilien ylläpitäjät pystyvät varmistamaan jakamiensa tietojen oikeellisuutta ja toisaalta siitä, kuinka hyvin esimerkiksi lähdesuojan periaatteet on ymmärretty.

Kaikkien tilien kohdalla ei myöskään tiedetä, ketkä tilin julkaisusta eli yllä­pito­toiminnasta vastaavat. Heidän luotettavuutensa arviointi on siis liki mahdotonta.

Käynnissä on ensimmäinen kerta, kun väitteitä väärinkäytöksistä tuodaan julki näin järjestelmällisesti ja isolla volyymilla. Vertailukohtia siitä, miten oikeuskäytännössä tulkitaan esimerkiksi Instagram-tilin ylläpitäjän vastuuta tietojen jakamisesta, ei ole.

Riskit ovat kuitenkin olemassa, sillä tietojen ja yleisön välissä ei ole esimerkiksi journalistia, jonka työnä on varmistaa tietojen oikeellisuus ja suojata lähteensä.

Pahimmillaan rikoksen uhri voi syyllistyä itse rikokseen kertomalla omista kokemuksistaan.

Asianajaja Emmi Kauppalan mukaan sosiaalisessa mediassa riskit skaalautuvat, sillä julkisilla alustoilla tieto voi päätyä hetkessä nähtäväksi hirveän suurelle määrälle ihmisiä.

”Tämä on aina tapauskohtaista, mutta esimerkiksi kunnianloukkauksen tai yksityis­elämää loukkaavan tiedon levittämisen tunnus­merkistöt voivat täyttyä”, Kauppala sanoo.

Viestin poistaminen jälkikäteen ei myöskään korjaa tilannetta, sillä rikoksen tunnus­merkistö voi täyttyä jo siitä, että tiedot on hetkenkin verran olleet nähtävillä ja jaettavissa.

Myös rikoksen tekijällä on tietyssä määrin oikeus yksityisyyteen, Kauppala muistuttaa.

” Omasta kaltoinkohtelustaankin kertoessa saattaa syyllistyä rikokseen.

Maalaisjärki sanoo, että jokaisella on oikeus kertoa omista kokemuksistaan ja kokemastaan vääryydestä.

Lain näkökulmasta asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen.

Lähtökohtaisesti omista kokemuksistaan saa kyllä kertoa. Mutta syytösten esittäjän tulisi oikeuskäytännön mukaan myös esittää perusteita väitteiden tueksi, Kauppala sanoo.

Omasta kaltoinkohtelustaankin kertoessa saattaa siis syyllistyä rikokseen.

Esimerkkinä tästä on kesällä annettu korkeimman oikeuden päätös, jossa oikeus katsoi naisen syyllistyneen törkeään kunnianloukkaukseen kertoessaan ihmisille joutuneensa erään miehen raiskaamaksi.

Raiskauksesta oli tehty tutkintapyyntö, mutta poliisi oli päättänyt jättää asian tutkimatta, sillä tilanteessa ei oltu käytetty fyysistä tai sanallista uhkailua. Ratkaisun mukaan nainen oli näin ollen levittänyt valheellista väitettä, josta oli aiheutunut toiselle osapuolelle haittaa.

Mahdolliset rikosvastuut eivät koske ainoastaan väitteen kertojaa, vaan myös tiedon julkaisija voidaan asettaa vastuuasemaan.

Kaiken keskiössä on ihmisen tunnistettavuus. Pelkkä nimen sensuroiminen tai kertomatta jättäminen ei vielä tarkoita sitä, etteikö henkilö voisi olla tunnistettavissa.

”Jos on riittävä määrä sellaisia yksityiskohtaisia kuvailuja, josta iso joukko hänet tunnistaa, voidaan henkilön katsoa olevan tunnistettavissa”, Kauppala muistuttaa.

Tähän mennessä ainakin muutama henkilö on pystytty tunnistamaan Instagramiin lisätyistä teksteistä.

Lue lisää: Uuden musiikin rockshow jää tauolle, syynä punkin metoo-keskustelut YleX:n toimittajasta: ”Nollatoleranssi ahdisteluun”

Keskustelua uhreille epäreilunakin pidetystä vastuusta on käyty runsaasti siitä lähtien, kun #metoo mullisti maailmaa.

Paperilla asia saadaan kuulostamaan yksinkertaiselta: jokaisen tulisi tehdä epäillystä rikoksesta tutkintapyyntö, jonka oikeuslaitos käsittelee.

Monien kokemuksiaan jakaneen kertomuksissa kuitenkin korostuu se, että tilanteista on koitunut niin paljon häpeää tai pelkoa ettei asioista ole uskaltanut puhua. Ymmärrys tapahtuneesta ja sen luonteesta on myös voinut herätä vasta jälkikäteen, kun mahdollisen rikos on jo ehtinyt vanhentua.

Virallinen väylä ei aina ole mahdollinen.

Oikeuden jakajaksi sosiaalinen media on kuitenkin huono tuomari.

Joukkovoima on terävä ase mätiä rakenteita vastaan, mutta varomattomassa käytössä peitsi voi osua myös kantajaansa.