Ilmatieteen laitoksen tutkijan mukaan alku­kesän helle­aalto oli ennätyksellisen pitkä, mutta se myös sijoittui poikkeukselliseen ajan­kohtaan.

Alkukesän helleaalto on ollut hyvin poikkeuksellinen aiempien vuosien ja vuosikymmenien helleaaltoihin verrattuna. Sunnuntaina helteet jälleen palaavat Suomeen, mutta tällä kertaa ei ole luvassa alkukesän kaltaista kymmenien hellepäivien putkea.

Ilmatieteen laitoksen tutkija Mika Rantanen julkaisi hiljattain Twitter-tilillään Ilmatieteen laitoksen dataan pohjautuvia grafiikoita, jotka osoittavat alkukesän helleaallon poikkeuksellisuuden.

Ensimmäinen kuva osoittaa, kuinka hellepäivät sijoittuvat tänä vuonna selvästi aikaisemmaksi kuin ennen. Toinen kuva puolestaan näyttää Kouvolan Anjalan mittauspisteen ennätyksellisen helleputken.

Kouvolan Anjalan mittausasemalla mitattiin alkukesästä 31 peräkkäistä hellepäivää. Suomessa ei ole koskaan aiemmin mitattu niin montaa hellepäivää putkeen millään mittausasemalla.

”Helleaalto on ollut poikkeuksellisen pitkä, mutta se on myös sijoittunut poikkeukselliseen ajankohtaan. Aiempien vuosien helleputket ovat nimittäin sijoittuneet kuukauden myöhemmäksi”, Rantanen selittää.

Ennätyksellisen lämmin kesäkuu on herättänyt keskustelua ilmaston­muutoksen vaikutuksesta Suomen suveen.

Rantasen mukaan on selvää, että ilmastonmuutoksella on vaikutusta helleaaltoon. Sitä on kuitenkin mahdotonta mitata, mikä ilmaston­muutoksen vaikutus tarkalleen on.

”Emme tiedä, monta hellepäivää olisi ollut ilman ihmisen aiheuttamaa ilmastonmuutosta. Ilmastonmuutos ei varsinaisesti aiheuta helleaaltoja, mutta se ehdottomasti voimistaa niitä”, Rantanen toteaa.

Sunnuntaina lämpömittarien lukemat kohoavat jälleen muutaman päivän tauon jälkeen hellelukemiin, kertoo Ilmatieteen laitoksen meteorologi Jani Parviainen.

”Sunnuntaina alkaa jälleen kunnolla lämmetä. Hellettä on silloin luvassa ainakin Etelä-, Keski- ja Länsi-Suomessa”, Parviainen kertoo.

Myös Itä-Suomessa lämpötila voi hipoa sunnuntaina hellerajaa. Alkuviikko on aurinkoinen ja lämpötila kohoaa hellelukemiin todennäköisesti lähes koko Suomessa.

”Tiistai on varmaankin se kuumin päivä. Etelässä ja lännessä voi olla jopa 30 astetta, mutta keskiviikkona on jo epävakaisempaa. Helteet siis tuskin kestävät tällä kertaa viikkoakaan”, Parviainen sanoo.