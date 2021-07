Suomi luopui sisärajavalvonnasta EU- ja Schengen-alueella. Suomen vilkkaimmalla maarajalla Torniossa suurilta ruuhkilta vältyttiin, mutta uusi maahantulomalli oli monelle vielä tuntematon.

Tornio

”Kutittaa, ja nenässä tuntuu oudolta. Prosessi itsessään oli nopea”, toteaa ruotsalainen Henrik Lindfors.

Lindfors oli viettänyt joitakin päiviä leirintäalueella Ruotsin puolella lähellä Haaparantaa äitinsä Elisabeth Lindforsin kanssa. Kotimatkalla kaksikko ajatteli poiketa Tornion puolella Alkossa – olivathan he nähneet lehtien otsikoista, että Suomi avaa rajansa ruotsalaisille maanantaina.

Maanantaina matkustus monesta maasta Suomeen helpottui, kun Suomi päätti rajatarkastukset sisärajoilla. Suomeen pääsee matkustamaan EU- ja Schengen-alueelta, oli matkustuksen syy mikä hyvänsä.

Maahantulijan lähtömaasta, rokotetilanteesta ja testituloksista sekä mahdollisesta hiljattain sairastetusta koronataudista tosin riippuu se, ohjataanko tulija testiin jo heti rajalla tai kolmen päivän päästä maahan saapumisesta.

Tieto terveystarkastuksista ei ollut tavoittanut Lindforseja, minkä vuoksi matka rajan tuntumassa sijaitsevaan Alkoon mutkistui, kun heidät ohjattiin täyttämään maahantulijoille tarkoitettu paperinen terveystietolomake.

Koska kummallakaan ei ollut esittää rajalla todistusta saamastaan ensimmäisestä rokoteannoksesta, heidät ohjattiin Alkon sijaan koronatestiin. Se oli Henrik Lindforsin ensimmäinen koko pandemian aikana.

Fakta Sisärajavalvonta päättyi, maahantulomalli on edelleen voimassa Suomi luopui maanantaina sisärajavalvonnasta. Se tarkoittaa, että liikenne EU- ja Schengen-maista Suomeen on rajoituksitta sallittua.

Sisärajavalvonta oli käytössä valtioneuvoston päätöksellä maaliskuusta 2020 alkaen.

12. heinäkuuta voimaan tullut maahantulomalli on edelleen voimassa. Rauhallisen tautitilanteen maista tulevat ja lapset saapuvat Suomeen vapaasti, mutta muilta matkustajilta kysytään rajalla todistusta rokotuksesta, tuoreesta koronatestituloksesta tai alle puoli vuotta sitten sairastetusta koronavirustaudista.

Niiden, joilla ei saapuessaan ole todistusta negatiivisesta testituloksesta tai ensimmäisen rokoteannoksen saamisesta, on käytävä testissä jo maahantulopisteellä.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneet ja negatiivisen testitulostodistuksen rajalla esittävät ohjataan testiin 3–5 päivää maahantulosta. Myös rajalla testatut ohjataan toiseen testiin 3–5 päivää maahantulon jälkeen. Lähde: Rajavartiolaitos, THL

Tie Tornion ja Haaparannan välillä on Suomen maarajojen rajanylityspaikoista vilkkain. Pandemia-aikana rajalle on kohdistettu lukuisia eri toimia, joiden perässä paikallistenkin on ollut vaikea pysytellä.

”Ihmisillä on aika pitkä lista asioita muistettavana siitä, mitä todistuksia heiltä vaaditaan. Yleensä ihmisillä on mukanaan rokotustodistus, joillakin myös ennakkotestitodistus”, sanoo yliluutnantti Jari Rantala Länsi-Suomen merivartiostosta.

Rantala tuli Tornioon alun perin kolmen kuukauden komennukselle keväällä 2020, kun koronaviruspandemia alkoi ja Suomi otti sisärajavalvonnan käyttöön. Nyt, lähes 1,5 vuotta myöhemmin Rantala on Torniossa edelleen – siitä huolimatta, että sisärajavalvonta Suomen ja Ruotsin välillä päättyi sunnuntaina, eikä rajavartijoita enää tarvita varmistamaan, täyttävätkö tulijat maahantulon edellytykset.

Länsi-Suomen merivartioston yliluutnantti Jari Rantala tuli Tornioon alun perin keväällä 2020, kun sisärajavalvonta alkoi. Tarkoitus oli viipyä kolme kuukautta, mutta nyt rajalla on vierähtänyt 1,5 vuotta.

Tornion kaupunki on pyytänyt Rajavartiolaitokselta virka-apua Haaparannalta saapuvien matkustajien ohjaamiseen ja heidän koronatodistustensa tarkastamiseen, sillä kunnan terveydenhuollon resurssit eivät yksin siihen riittäisi. Rantalan mukaan rajalla oli maanantaina Rajavartioston henkilökuntaa noin puolet siitä määrästä, joka rajalla oli sisärajavalvonnan ollessa vielä voimassa.

Liikennemäärissä rajalla sisärajavalvonnan poistaminen ei vielä maanantaina näkynyt. Rantalan mukaan iltapäivää kohden yhä useammalla tulijalla ei tosin ollut mukanaan minkäänlaisia todistuksia.

Maanantaina päivällä Tornioon jonotti kymmenkunta autoa. Määrä ei juuri eronnut aiemmista viikoista.

Puoliltapäivin maanantaina rajalla on Suomeen jatkuvasti reilun kymmenen auton letka. Autoista enemmistö on Suomen kilvissä, mutta myös Ruotsin kilpiä näkyy.

Tulijoita Suomeen näyttää olevan enemmän kuin menijöitä Ruotsiin. Tämä tosin voi olla osin harhaa, sillä Haaparannan puolelle liikenne sujuu nopeammin: Ruotsin puolella rajaa kukaan ei ole kysymässä saapuvilta matkustajilta todistuksia.

Haaparannan puolella rajavalvontaa hoiti helmikuusta toukokuuhun Ruotsin poliisi. Tuolloin muiden maiden kuin Ruotsin kansalaisilta vaadittiin negatiivista koronatestitulosta maahan pääsemiseksi.

Ruotsin toimet näkyivät selvästi rajaliikenteessä myös Suomen puolella: helmikuussa rajanylitysten määrä Tornion-Haaparannan rajanylityspisteellä lähes puolittui viikossa, kun Ruotsi otti rajavalvonnan käyttöön. Toukokuussa rajanylitysten määrä kasvoi selvästi samalla viikolla kun Ruotsi poisti testivaatimuksen Suomesta ja muista Pohjoismaista matkustavilta.

Epäselvyys rajanylitysten pelisäännöistä näkyy siinä, että moni käy kysymässä rajan tuntumassa työskenteleviltä neuvoa myös ennen Ruotsin puolelle ajamista.

Kempeleläinen Anna-Mari Kinnunen ja torniolainen Jani Illikainen kävivät maanantaina päivällä kysymässä rajavartijoilta neuvoa Ruotsin puolella käymiseen. Illikainen on käynyt pandemian ajan töissä Ruotsin Kiirunassa, mutta Kinnunen on ylittämässä rajan ensimmäistä kertaa kuukausiin. Mukana on 9-vuotias tytär, mutta selvyyttä tarvitaan siihen, tarvitseeko hänenkin käydä testissä maahan palatessaan. Ei tarvitse, sillä testi vaaditaan vain vuonna 2005 tai sitä aiemmin syntyneiltä.

”Suunnitelmana on käydä kaupoilla Ruotsin puolella”, Kinnunen sanoo.

Kinnunen ja Illikainen uskovat, että rajaliikenne alkaa vilkastua sisärajavalvonnan päätyttyä.

Anna-Mari Kinnunen ja Jani Illikainen kävivät kysymässä etukäteen neuvoa rajavartijoilta siihen, millaiset testauskäytännöt heitä koskisivat Ruotsista Suomeen tultaessa.

Yliluutnantti Rantalan mukaan paikallisten suhtautuminen rajatoimiin on pandemian aikana muuttunut.

”Paikallisille tämä seutu on ollut rajaton, ja alussa ihmiset olivat rajatoimista harmissaan. Nyt, kun tilanne on kestänyt pitkään, ihmiset ovat sopeutuneet.”

Tammikuusta asti rajalla matkustajia ohjannut terveyskeskusavustaja Arttu Pauna kertoo, että kuluneena keväänä etenkin testiin osallistumisen pakollisuutta on monen tulijan ollut vaikea uskoa.

Terveyskeskusavustaja Arttu Pauna kertoo, että toisinaan testeistä kieltäytyjien kanssa eteen on tullut tilanne, jossa paikalle on pitänyt pyytää poliisin virka-apua.

Hoitaja Viivi Buska ottaa Vanja Lappalaisen vastaan konttiin koronatestiin rajanylityspaikalla Torniossa.

Ennen hallituksen nykyisen maahantulomallin voimaantuloa mahdollisuus määrätä Ruotsista saapuvat pakollisiin terveystarkastuksiin oli Lapin aluehallintovirastolla. Tätä mahdollisuutta se myös käytti kevään aikana.

”Joitakin kertoja on tullut tilanne, jossa paikalle on pitänyt pyytää poliisilta virka-apua”, Pauna sanoo.

Maanantaina testeihin osallistuvat eivät näytä kieltäytymisen merkkejä. Saapuville tehdään rajalla pikatesti. Jos se on positiivinen, matkustajille tehdään sen jälkeen vielä tarkempi pcr-testi tartunnan varmistamiseksi.

Kaikkien rajalla testattavien pitää käydä vielä uudelleen testissä kotikunnassaan 3–5 päivää saapumisen jälkeen.

Yhä useammalla saapuvalla on mukanaan todistus täydestä koronarokotesarjasta. Se oikeuttaa maahantuloon ilman testejä.

Torniossa asuvalle Leevi Svartsjölle, 17, rajan yli kulkeminen oli yksi suurimmista syistä ottaa koronarokote. Svartsjö harrastaa painia, mutta treenit ovat Haaparannan puolella. Pandemia on vaikeuttanut treenaamista.

”Joskus tietoa tulee vastaan Facebookissa, mutta yleisesti maahantulon rajoituksista on vaikeaa saada tietoa”, Svartsjö sanoo.

Torniossa asuvat Tomi Keskikallio (vas.), Casper Laitala ja Leevi Svartsjö kertovat, että koronapandemian aikana he ovat käyneet Haaparannan puolella tavallista harvemmin. Säännöt kulloisistakin maahantulon rajoituksista he kokevat monimutkaisiksi.

Samaa mieltä on myös testiin rajalla ohjattu Henrik Lindfors, joka yllättyi rajatestauksesta.

Lindforsin mukaan matkustajien tiedottamisessa rajalla on vielä parantamisen varaa. Hän kertoo saaneensa ohjeen, että jos rajalla tehty pikatesti näyttäisi positiivista, hänen pitäisi saada siitä tieto puhelimeensa tunnin kuluessa testistä. Ohjeistusta siitä, miten toimia testin jälkeen hän ei kertomansa mukaan rajalla saanut.

”Nyt voisin vain olettaa, että voin jatkaa matkaani Alkoon. Pieni kyltti siitä, miten prosessi rajalla toimii ja miten matkustajan pitäisi toimia, helpottaisi jo huomattavasti”, hän sanoo.

Hoitajat Titta Alaviippola (vas.), Veera Hellevaara ja Viivi Buska odottivat matkustajia koronatestiin rajanylityspaikalla Torniossa maanantaina. Liikennevalo kontin oven vieressä näyttää, milloin testipaikalla on tilaa seuraavalle testattavalle.

Lue lisää: Näin Suomeen saapujien raja­toimet muuttuvat: Yhdellä rokotuksella jatko­testiin sakon uhalla, harvasta maasta Suomeen ilman todistusta

Lue lisää: Suomi avaa rajojaan matkailijoille: Maanantaina matalan riskin maista voi tulla Suomeen ilman rokotus­todistusta ja testiä