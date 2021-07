Kesä kärjisti hoitajapulan: yksiköitä lopetettu, terveys­keskuksissa kesä­sulkuja ja päivystykset ruuhkissa: ”Tämä kesä on ollut vaikeampi kuin aikaisemmat kesät”, sanoo Essoten hallinto­johtaja

Mikkelissä vanhusten kotihoitoon palkattiin jo erillinen työntekijä työvoiman rekrytointiin.

Päivi Manninen (edessä oik.) aloitti huhtikuussa työnsä kotihoidon koordinaattorina Mikkelissä Essoten sote-kuntayhtymässä. Hänen tehtävänään on varmistaa, että jokaisessa yksikössä riittää hoitajia. Toimintaterapeutti Petra Aarnio (vas.) ja lähihoitaja Päivi Iivanainen ovat lähdössä kotihoidon keskuksesta Mikkelistä.

Pula hoitajista on kärjistynyt kesän aikana ympäri Suomea.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoilla on ollut suuria vaikeuksia hoitajien rekrytoinnissa, etenkin sijaisten saamisessa.

”Tämä kesä on ollut vaikeampi kuin aikaisemmat kesät. Alkukesällä oli kovastikin haasteita saada työntekijöitä erityisesti kesäsijaisuuksiin”, kertoo hallinto- ja henkilöstö­johtaja Pasi Marjakangas Essotesta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluista.

Essoten sote-kuntayhtymän kotihoidon ”hermokeskus” sijaitsee Mikkelissä, josta hallinnoidaan kotihoidon toimintaa. Keikkalistoja ylläpitämässä työjärjestelijät Mira Häkkinen (edessä) ja Hanna Antila.

Entuudestaan hoitajapulasta on kärsitty kaukana kaupunki­keskuksista sijaitsevilla alueilla. Nyt ongelmia on suurissa kaupungeissakin, myös pääkaupunki­seudulla.

Tänä vuonna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito­piirissä (Hus) ei ole saatu täytettyä kaikkia kesälomien sijaisuuksia.

”Jonkin verran on ollut näkyvissä tilanteen heikkenemistä. Muutos on tapahtunut samaan aikaan korona­pandemian aikana, jolloin myös uudet koronaan liittyvät tehtävät ovat vaatineet henkilöstöä. On vielä vaikea sanoa, mihin tilanne asettuu koronatilanteet helpotettua”, kertoo Hyks-sairaan­hoitoalueen johtava ylihoitaja Taina Ala-Nikkola sähköpostitse.

Hoitajapula on vaikuttanut monella tapaa sote-palveluihin. Eri puolilla maata kesäaikaan palveluita on väliaikaisesti suljettu ja supistettu. Potilaspaikkoja on vähennetty. Vanhusten hoivayksiköitä on lopetettu, koska työvoimaa ei ole riittävästi.

Viime viikolla hoitajapulan vuoksi Kuopion Juankoskella Attendo keskeytti toiminnan Muurutvirran vanhusten hoitokodissa, kun Kuopion kaupunki ja Itä-Suomen aluehallinto­virasto olivat puuttuneet yksikön toimintaan.

Huhtikuussa myös Pihtiputaalla Keski-Suomessa terveys­palveluyhtiö Humana sulki Kotikylä Kaski -nimisen vanhusten hoiva­kotinsa. Yritys kertoi, ettei yksikköön saatu riittävästi vakituisia sairaan­hoitajia eikä lähihoitajia.

HoitajAPULA on osaltaan vaikuttanut palveluiden ruuhkautumiseen. Esimerkiksi Päijät-Hämeessä ja Pohjois-Karjalassa se on ollut yksi syy myös päivystyksen ruuhkiin.

Henkilöstövajeen takia potilaita ei aina pystytä siirtämään normaaliin tahtiin päivystyksestä tai erikoissairaanhoidosta jatkohoitopaikkoihin. Syntyy pullonkauloja.

Päijät-Soten avosairaanhoidon tulosalue­johtaja Kimmo Kuosmasen mukaan lähihoitajia ja sairaan­hoitajia ei ole saatu riittävästi esimerkiksi vanhusten kotihoitoon tai edes sairaalan päivystykseen.

”Koko hoitoketju ei toimi optimaalisesti, koska useissa kohdissa on vajausta tai lisäkuormitusta. Emme ole saaneet sijaisia sitä määrää, mikä on ollut tarve tänä kesänä. Kyllä se hoitajapula on nyt merkittävästi viime kesästä huonontunut”, hän sanoo.

Koronapandemia on kärjistänyt tilannetta, koska korona­rokotukset, näytteen­otto ja tartunnan­jäljitys ovat vieneet hoitaja­reserviä.

”Näihin työtehtäviin on jouduttu sijoittamaan henkilöstöä, jota on ollut meillä aiemmin esimerkiksi sijaisina. Muilla alueilla kuten vanhusten­huollossa ja terveys­keskuksissa on käytettävissä vähemmän sijaisia”, sanoo henkilöstö­johtajan sijainen, työ­suojelu­päällikkö Mikko Simonen Sosiaali- ja terveys­palveluiden kuntayhtymä Siun sotesta Pohjois-Karjalasta.

”Tulee kumulatiivinen reaktio. On käytettävissä vain tietty määrä mahdollisia työtekijöitä. Kun avautuu uusia tehtäviä, se on vähän kuin hölmöläisten peiton jatkamista, että se peitto on toisesta päästä lyhyempi.”

Siun sotessa kulunut kesä on ollut ensimmäinen, jolloin myös terveysasemilla on kärsitty lääkäripulan lisäksi hoitajapulasta. Tänä kesänä aiempaa useampi terveys­keskus on ollut kiinni muutaman kesäviikon ajan.

Essoten lähihoitaja Päivi Iivanaisen kännykät.

”Tämä kesä on ollut ihan katastrofaalinen. Ihmiset ovat joutuneet venymään ihan valtavasti. Hoitajat ovat tehneet pitkiä päiviä, lomalta on tultu töihin ja tehty vajaalla [henkilöstöllä]”, sanoo Lähi- ja perus­hoitajaliitto Superin puheenjohtaja Silja Paavola.

Hänen mukaansa yhtenä syynä hoitajapulan pahenemiseen on se, että tänä vuonna korona­pandemian takia lähihoitajia valmistui selvästi aiempaa vähemmän.

Paavolan mukaan paljon lähihoitajia myös siirtyy hoitotyöstä muille aloille, koska ”työn määrä, työnkuva ja palkkaus eivät natsaa”.

Sote-palveluissa ympäri maata on yritetty monin tavoin tehostaa rekrytointia.

Essotessa Mikkelissä vanhusten kotihoidon rekrytointi­ongelmat paisuivat kevättalvella niin, etteivät lähiesimiehet ehtineet juuri muuta tehdä kuin etsiä sijaisia.

Huhtikuussa kotihoitoon perustettiin uusi koordinaattorin toimi, joka oli nähty tarpeelliseksi kotihoidon vetovoimaa lisäävässä hankkeessa. Koordinaattorin tehtävänä on nyt keskittyä hoitajien rekrytointiin ja varmistaa, että yksiköissä on riittävästi tekijöitä töihin nähden.

Mikkelin seudulla kotihoidossa työskentelee yli 350 henkilöä. Keväällä puuttui jopa 70 hoitajaa.

”Silloin hoitajapula oli ihan valtava. Oli vakituisia avoimia tehtäviä ja kesäloma­pätkiä, joihin ei löytynyt sijaisia”, kertoo kotihoidon koordinaattori Päivi Manninen.

Lähihoitajat Tuire Valtonen (vas.) ja Päivi Iivanainen lähdössä liikkeelle Essoten sote-kuntayhtymän kotihoidon keskuksen pihassa Mikkelissä. Koordinaattori Päivi Mannisen tehtävänä on varmistaa työvoiman riittävyys kotihoidon yksiköissä.

Rekrytointia tehostettiin eri tavoin. Kotihoitoon haettiin lisävoimia myös fysio­terapeuttien muunto­koulutuksella. Myös rahallisia korvauksia korotettiin: sekä rekrytointilisää että hälytysrahaa.

”Koska haluamme saada työntekijät myös pysymään meillä, myös nykyisille työntekijöille maksetaan syyskuulle saakka rekrytointilisää. Että he jaksavat tätä haasteellista tilannetta. Ja on hanke työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi”, Manninen sanoo.

Työvoimapula ei ole kadonnut Mikkelistä, mutta kotihoitoon on saatu lisää tekijöitä. Vaje on kutistunut pariin­kymmeneen hoitajaan.

Elokuussa Mikkelissä työnsä aloittaakin jo toinen koordinaattori: hänen tehtävänsä on keskittyä työvoiman riittävyyteen vanhusten ja vammaisten asumispalveluissa.