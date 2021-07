Metsästäjäliiton mukaan karhun käpälä ei voi jäädä oikein viritettyyn pienpetorautaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk) mukaan pienpetoraudoista ei luovuta Suomessa, sillä rautoja tarvitaan minkkikannan hallintaan.

”Ei niistä olla luopumassa. Kehitystä tapahtuu niin, että rautojen suojaukset ovat parempia.”

Pienpetoraudoilla on suuri rooli vieraspetolajien, erityisesti minkin pyynnissä.

”Ilman heti tappavia rautoja meillä olisi iso minkkiongelma”, Leppä sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii pienpetorautojen poistamista luonnosta. Pohjois-Karjalassa liikkuu kaksi karhuemoa, jotka ovat loukkaantuneet raudoista.

Poliisi on päättänyt, että Joensuun karhu yritetään ottaa kiinni ja tutkia sen vammat. Karhun mukana on neljä alkuvuonna syntynyttä pentua.

Lieksan karhuemon, jolla on tiettävästi kaksi viime vuonna syntynyttä pentua, poliisi on päättänyt lopettaa eläinsuojelullisista syistä. Raudat aiheuttavat eläimelle kipua ja kärsimystä.

Lue lisää: Pyyntirauta jalassa nilkuttava karhu aiotaan nukuttaa Joensuussa – Lieksassa pienpetorauta käpälässä kulkeva karhu on päätetty lopettaa

Metsästäjien etujärjestön Metsästäjäliiton mukaan karhun käpälä ei voi jäädä oikein viritettyyn pienpetorautaan. Raudan tulee olla suojaputkessa, jossa on maksimissaan kahdeksan senttimetrin sisäänmenoreikä.

”Minkki pääsee siitä sisään, mutta karhu ei saa käpäläänsä työnnettyä”, Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola sanoo.

Silpola kertoo, että pienpetorauta on asetettu väärin, mikäli karhu on siihen päässyt käsiksi. Metsästysasetuksen mukaan raudat on sijoitettava niin, ettei raudoista ole vaaraa ihmisille eikä muille kuin pyydystettäville eläimille.

”Kun ne on sijoitettu oikein, ei voi käydä niin kuin karhuille on käynyt.”

Pienpetorautoihin liittyy luonnonsuojeluliiton mukaan vakavia ongelmia. Rautoihin voi mennä esimerkiksi lintuja ja hillereitä. Hilleri on erittäin uhanalainen laji Suomessa.

”Ne ovat valikoimaton pyyntimuoto, ja niihin menee erilaista ei-toivottua sivusaalista”, luonnonsuojeluliiton ympäristöpäällikkö Tapani Veistola sanoo.

Suomen luonnonsuojeluliiton arvion mukaan luonnossa on vähintään kymmeniätuhansia pienpetorautoja.

STT yritti selvittää, kuinka paljon pienpetorautoihin jää muita kuin pyydettäviä eläimiä. Maa- ja metsätalousministeriö ei osannut arvioida asiaa enempää kuin Metsästäjäliittokaan.

”Ei siitä isoa ongelmaa ainakaan ole. Raudat on tarkasti laitettuja”, ministeri Leppä kommentoi asiaa.

Luonnonsuojeluliitto on vastustanut pienpetorautoja lausunnoissaan jo vuosia. Järjestön mukaan minkkejä voisi pyydystää muillakin tavoin, kuten elävänä pyytävillä loukuilla, mutta ne teettävät enemmän työtä.

Metsästäjäliiton mukaan pienpetoraudat ovat välttämättömyys Suomessa minkkikannan hallinnan vuoksi.

Minkki on yksi Suomen haitallisimmista luonnonvaraisia lintuja tappavista vieraslajeista. Silpolan mukaan minkin pyyntiin ei ole muita vaihtoehtoja kuin pienpetorauta.

”Minkkiä ei pystytä pyydystämään riittävässä mittakaavassa ilman heti tappavia rautoja.”

Minkin pyyntiin ei vaadita metsästyskorttia. Silpola korostaa, että pienpetorautaa käyttävän tulee asentaa loukku oikein.