Ydinvoimayhtiö Teollisuuden voiman (TVO) mukaan ongelmista kärsineestä Kiinan Taishinin ydin­voimalasta ei ole toistaiseksi ilmennyt tietoja, jotka aiheuttaisivat toimia voimalan sisarlaitoksessa Olkiluoto 3:ssa.

”Tämän tyyppisissä tapahtumissa, kun kyseessä on ilmeisesti polttoainevuoto, on tärkeää selvittää se perussyy. Ja sen jälkeen miettiä, onko sillä jotain vaikutusta. Perussyystä emme ole saaneet vielä tietoa. Kun sen tiedon saamme, arvioimme voiko sillä olla vaikutusta [Olkiluoto] kolmoseen”, TVO:n tuotantojohtaja Marjo Mustonen sanoi HS:lle lauantaina.

TVO:ssa ja ydinvoima-alalla on seurattu Kiinan Guangdongissa sijaitsevan Taishanin ydinvoimalan tilannetta. Voimalassa on ollut ongelmia ainakin kesäkuusta lähtien.

Osan kiinalaisesta ydinvoimalasta omistava ranskalainen energiayhtiö kertoi torstaina, että voimalan tilanne on vakava.

TVO on Olkiluodon ydinvoimalaitoksen omistaja ja myös uuden, käyttöön­ottovaiheessa olevan Olkiluoto 3:n rakennuttaja.

Sekä Taishanin että Olkiluoto 3:n reaktorit ovat ranskalaisen Arevan valmistamia EPR-tyypin ydinvoimareaktoreita. EPR-tyyppi tarkoittaa eurooppalaista paine­vesireaktoria.

Kiinasta on toistaiseksi kerrottu, että ongelmat johtuvat vahingoittuneista poltto­ainesauvoista.

Mustosen mukaan turvallisuuden kannalta merkittävistä tapahtumista saadaan nopeasti tietoa ydinvoima-alan yhteisön World Association of Nuclear Operators (WANO) kautta.

”Tietenkin olemme suoraankin yhteydessä Kiinaan, mutta tämmöisissä tapauksissa pitää olla aikaa selvittää tapaus huolella. En tarkkaan tiedä, milloin kiinalaiset sen tutkivat. He joutuvat varmaan tekemään polttoainetarkistuksia ja muita, minkä kautta perussyy jossain vaiheessa selviää”, Mustonen sanoo.

”Ymmärrän kyllä, että kiinalaisilla on oma aikataulunsa perussyyn selvittämiselle, eikä sitä tietoa saa ennen kuin syy on selvitetty. Kaikki sitä tietoa haluavat tällä hetkellä.”

Yli kaksi vuotta sitten käynnistetty Taishan oli ensimmäinen EPR-reaktorityypin voimala. Olkiluoto 3 tulee olemaan toinen. Kolmas ja neljäs ovat rakenteilla Ranskaan ja Englantiin.

Mustosen mukaan myös kaikkien sisarlaitosten kesken on hyvää ja tiivistä yhteistyötä ja keskustelua.

Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo sanoi HS:lle perjantaina, että Taishanin ongelmat tulee ottaa huomioon myös Olkiluoto 3:n käyttöönotossa.

Routamon ja Mustosen mukaan tällä hetkellä tiedossa ei ole mitään tyyppivikaa, joka vaikuttaisi myös Olkiluoto 3:n aikatauluun tai käyttöönottoon. Polttoainevuodoilla, joista kiinalaiset ovat tähän mennessä kertoneet, ei pitäisi olla vaikutusta Olkiluoto 3:een.

Mustonen muistuttaa, että TVO:n laitoksilla on omat strategiansa polttoainevuotojen varalta ja niiden ehkäisemiseksi.

Hänen mukaansa tämänhetkiset tiedot eivät aiheuta suurta huolta, mutta lisätietoja odotetaan.

”Aina tämmöiset ovat poikkeavia tapahtumia, joita pitää seurata ja ottaa niistä ne opit, kun tiedetään perussyyt”, Mustonen sanoo.

”Toivon, että ihmiset ovat rauhallisin mielin. Kyllä me kaikki kokemukset otamme hyödyksi, kun saamme tarkemmin tietoa perussyystä. Oikea tieto on kaikkein tärkeintä.”

Mustonen sanoo luottavansa siihen, että Kiinan viranomaiset ja voimalayhtiöt toimivat sääntöjen mukaisesti.

”Kyllä minä luotan ydinvoima-alan toimijoihin, koska meillä on ydinvoima-alan toimijoiden yhteisö, mikä myös velvoittaa siihen, että turvallisuuden kannalta tärkeistä asioista kerrotaan ja käyttökokemuksia vaihdetaan. Kiinalaiset ovat osa tätä yhteisöä. Uskon, että he hoitavat asiat. Tällä alallahan on se, että jos jossakin jotain sattuu, se on koko toimialalle huono juttu”, hän sanoo.

”Jokaisella maalla on myös omat viranomaisvaatimukset ja viranomaisvalvonta. Uskon, että jokainen luvanhaltija ja toimija tietää omat velvollisuutensa ja tuntee ja hoitaa asiat asianmukaisesti.”

Olkiluoto 3:ssa on tällä hetkellä meneillään koevaihe, jossa laitosta testataan ja tehdään mittauksia. Mustosen mukaan käyttöönotto on edennyt tähän mennessä hyvin.

Olkiluoto 3 on tarkoitus kytkeä sähkönjakeluverkkoon lokakuussa ja säännöllinen sähkönjakelu on tarkoitus aloittaa ensi vuoden alussa.

