Palomestarin mukaan mökin vuokraaja oli jättänyt koirat kahdestaan siksi aikaa, kun oli lähtenyt polkupyörällä marjametsään.

Vuokramökki paloi maan tasalle tulipalossa Pudasjärvellä Pohjois-Pohjanmaalla sunnuntai-iltana.

Palossa ei loukkaantunut ihmisiä, mutta kaksi koiraa todennäköisesti kuoli, kertoi päivystävä palomestari Antti Hanhineva STT:lle.

Palomestarin mukaan mökin vuokraaja oli jättänyt koirat kahdestaan taloon siksi aikaa, kun oli lähtenyt polkupyörällä marjametsään. Jonkin ajan päästä vuokralainen oli saanut soiton savuhavainnosta mökin tuntumassa.

Kahdeksan aikaan sunnuntai-iltana noin 80-neliöisen hirsimökin jälkisammutustyöt olivat vielä käynnissä.

Hanhinevan mukaan syttymissyyn tutkinta on vielä kesken. Sen selvittäminen on hänen mukaansa haasteellista, kun jäljellä on enää kivijalka.