Nuorten rokottaminen aloitettiin THL:n suosituksen perusteella, vaikka siihen tarvitaan vielä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston lupa.

Vesilahdessa perusterveitä 12–15-vuotiaita nuoria rokotettiin noin kaksi viikkoa ilman virallista lupaa. Asiasta kertoi ensin Ilta-Sanomat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) antoi 24. kesäkuuta suosituksen, että myös riskiryhmiin kuulumattomia 12–15-vuotiaita voitaisiin rokottaa. Vesilahdessa aloitettiin tämän perusteella rokotukset.

Koronarokotukseen tarvitaan kuitenkin vielä sosiaali- ja terveysministeriön ja valtioneuvoston virallinen lupa.

Tartuntataudeista vastaava lääkäri Elina Tolvanen muistelee, että virhe huomattiin 2. heinäkuuta ja että rokotukset keskeytettiin 14. heinäkuuta.

Elina Tolvanen, miten virhe pääsi syntymään?

”Ihmisiä kun ollaan, virheitä tulee. Muissa ikäryhmissähän tässä ei ole menty asetustasolle, joten valtioneuvoston asetus jäi huomaamatta. Sehän oli yksi rivi loppukappaleessa. Sen takia tässä tuli tulkintavirhe. Mutta erityistä harmia siitä ei tullut kellekään. Odotamme, että asetus tulee varmaan ensi viikolla, ja pääsemme siitä jatkamaan.

Virhe huomattiin kesä-heinäkuun taitteessa. Teimme aluksi linjauksen, että maito on maassa, virhe on tehty. Osa ikäluokasta on jo rokotettu, että jatkamme sillä. Ja oletimme, että asetus tulee, että siinä ei ole tapahtunut mitään. Joten kerkesi mennä pari viikkoa, ennen kuin me keskeytimme.”

Miksi ette keskeyttäneet saman tien rokotuksia?

"Se onkin hyvä kysymys. Ajattelimme, että kun osa on jo kuitenkin ehditty rokottaa, linjausta ei voi oikein enää perua linjausta. Kävimme asiaa läpi ja totesimme, että on viisaampaa näin tehdä. Kun huomasimme virheen, ajattelimme, että vahinko on jo tehty, emmekä muuta linjausta. Päätöksenteko on välillä sellaista.”

Tekisittekö nyt toisin?

”Jaa, vaikea sanoa. Ei varmaankaan. Se on jälkiviisautta.”

Kuinka monta perustervettä nuorta olitte ehtineet rokottaa?

”Vaikea sanoa, koska meidän järjestelmämme ei anna suoraan sitä lukua. Meillä on 89 tähän ikäryhmään kuuluvaa rokotettu, mutta todennäköisesti osa näistä on riskiryhmäläisiä. Mitään haittaa ei ole tapahtunut. Toki se on aina tylsää, kun joutuu peruuttamaan jostakin.”

Kuinka suuri osa näistä 89:stä oli riskiryhmäläisiä?

”Oletamme, että suurin osa on riskiryhmäläisiä. Mutta emme pysty sitä mistään varmistamaan, ellemme käy yksilötasolla potilastietoja läpi. Ja siihen emme ole katsoneet tarpeelliseksi lähteä.”

Mitä seuraavaksi tapahtuu?

”Ei mitään. Me odottelemme valtioneuvoston asetusta, joka oletettavasti on viranomaisen suosituksen mukainen. Kun saamme valtioneuvoston luvan jatkaa, asia on kunnossa. Ne, jotka ovat saaneet rokotteen, saavat sitten omassa aikataulussaan tehosteen. Kenenkään ei tarvitse hätäillä mitään.”

Joudutteko korvausvastuuseen?

"Vesilahden vanhemmilta ei ole tällaisia pyyntöjä tullut. En usko, että joudumme.”

Miten käy nuorten tehosterokotteiden?

”Ihan normaalissa aikataulussa. He ovat saaneet kesä-heinäkuun taitteessa rokotteen, siitä 12 viikkoa. Oletamme, että asetus tulee ensi viikon aikana. Se on sitten voimassa, eikä muuta enää mitään heidän osaltaan.”