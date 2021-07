Myös Kansallisen rokotus­­asian­tuntija­ryhmän puheenjohtaja kuvaa linjausta perustelluksi, vaikka kritisoi THL:n viestintää. ”Keväällä oli hyvin tärkeä asia saada rokotuksia eteenpäin", hän sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) lainvastainen rokotelinjaus oli lääketieteellisesti perusteltu, katsoo Rokote­tutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet.

Eduskunnan apulaisoikeus­asiamies arvosteli viime viikolla THL:ää ankarasti sen 65–69-vuotiaita koskeneesta rokoteohjeistuksesta. Rämet arvioi, että THL teki päätöksensä silloisen parhaan tiedon perusteella ja sen hyödyt olivat suuremmat kuin haitat.

”Vaikka THL olisikin toiminut ohjeistuksessaan juridisessa mielessä huomauttamisen arvoisesti, niin se ei mielestäni välttämättä tarkoita, että THL olisi toiminut silloisessa tilanteessa väärin”, Rämet kirjoittaa maanantaina julkaistussa blogitekstissään.

”Minä en olisi heittänyt ensimmäistä kiveä.”

Samoilla linjoilla on Kansallisen rokotus­asian­tuntija­ryhmän (Krar) puheenjohtaja Ville Peltola.

”Ymmärrän kyllä, että tilanne on voinut näyttäytyä tälle ikäryhmälle hankalana, kun muille ikäryhmille on annettu eri rokotetta. Varmasti parempaa viestintää olisi tarvittu”, hän kuitenkin lisää.

” ”Sairaalahoidon tarve on tärkein ja selkeä mittari.”

THL ohjeisti maaliskuun lopussa kuntia tarjoamaan 65–69-vuotiaille Astra Zenecan rokotetta, vaikka sen teho koronavirusta vastaan oli arvioitu muita rokotteita heikommaksi.

Nuoremmille rokotetta ei enää suositeltu, koska uusissa tutkimuksissa se oli liitetty harvinaisiin veren hyytymisen häiriöihin. Yli 70-vuotiaista suuri osa oli jo rokotettu muilla valmisteilla.

THL:n ohje ei ollut sitova määräys, mutta monissa kunnissa se tulkittiin sellaiseksi. Esimerkiksi Suomen neljässä suurimmassa kaupungissa 65–69-vuotiaille ei enää tarjottu muuta kuin Astra Zenecan rokotetta.

Apulais­oikeus­asiamies Maija Sakslinin ratkaisun mukaan THL rikkoi perustuslakia, syrjintäkieltoa ja potilaslakia, koska se ei arvioinut ohjeistustaan oikeudellisesti. THL tiedotti maanantaina, että se aikoo muun muassa tarkastella ohjeistustensa muotoiluja.

Kun tehdään lääketieteellisiä päätöksiä, on aina arvioitava hyötyjä ja haittoja. Keväällä THL katsoi, että 65–69-vuotiailla ei ollut lisääntynyttä riskiä saada vakavia haittoja Astra Zenecan rokotteesta, mutta rokotesuojan hyöty oli heille suuri.

”Tällä ikäryhmällä [65–69-vuotiailla] rokotehyödyt olivat kyllä kiistattomat”, Mika Rämet sanoo.

”Sen hetken tieto oli, että haittavaikutukset kohdistuvat pääosin alle 60-vuotiaisiin naisiin.”

Adenovirus­rokotteet, joihin Astra Zeneca kuuluu, suojaavat koronavirus­taudilta heikommin kuin Pfizer-Biontechin ja Modernan mRNA-rokotteet.

Rämetin ja Peltolan mielestä olennaisinta on kuitenkin se, kuinka hyvin rokotteet estävät taudin kehittymistä vakavaksi ja sairaalahoitoa vaativaksi. Myös Suomen koronarokote­strategian tavoitteisiin kuuluu kuolemien ja terveydenhuollon kuormituksen estäminen.

”Tylsäähän se on, jos on infektion oireita. Mutta sairaalahoidon tarve on tärkein ja selkeä mittari”, Rämet katsoo.

Hän viittaa skotlantilaiseen tutkimukseen, jonka mukaan ensimmäisen Astra Zeneca -annoksen suojateho vakavaa koronavirustautia vastaan oli yhtä hyvä kuin Pfizer-Biontechin rokotteella. Tutkimus oli tiedossa jo maaliskuussa, ja myöhemmin se julkaistiin The Lancet -lehdessä.

Rokote­tutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet marraskuussa 2020.

Myös epidemian rauhoittumisesta koituva hyöty on painava perustelu. Mitä kovemmin epidemia riehuu, sitä suuremmat hyödyt nopealla rokottamisella saadaan.

Suomessa tartuntamäärät olivat maaliskuun lopulla korkeimmillaan. Astra Zenecan käytön lopettaminen olisi tarkoittanut rokotusohjelman viivästymistä.

"Se olisi kyllä aiheuttanut vakavia sairastumisia. Keväällä oli hyvin tärkeä asia saada rokotuksia eteenpäin", Ville Peltola kommentoi.

THL viittasi päätöksessään juuri Peltolan johtaman ryhmän arvioon. Se perustui kattavaan tutkimustietoon ja terveys­viranomaisten raportteihin eri puolilta maailmaa. Esimerkiksi Euroopan lääkevirasto (Ema) oli todennut, että Astra Zenecan rokotteen hyödyt ylittävät mahdolliset haitat.

Mutta miksi 65–69-vuotiaat eivät saaneet valita, minkä rokotteen he ottavat?

Yksi taustatekijä oli rokotteiden vähäinen tarjonta. Jos vaihtoehtoisia rokotteita olisi annettu 65–69-vuotiaille, olisivat rokotukset saattaneet viivästyä niissä ikäryhmissä, joille Astra Zenecaa ei suositeltu.

”Siinä kohtaa myös lääketieteellisten riskiryhmien rokotukset olivat vielä käynnissä”, Peltola huomauttaa.

Hänen mukaansa THL olisi silti voinut painottaa viestinnässään potilaslain mukaista itsemääräämisoikeutta.

”Olisiko voinut vaikka ilmoittaa, että ikäryhmälle on ensin Astra Zenecaa käytettävissä, mutta myös mRNA-rokotetta saa myöhemmin”, Peltola pohtii.

Hän tosin arvioi, että jos suuri joukko ihmisiä olisi keväällä jättänyt Astra Zenecan rokotteen ottamatta ja jäänyt odottamaan toisenlaista rokotetta, vakavia sairastumisia olisi ollut enemmän.

”Kyllä sillä aika merkittävä vaikutus olisi ollut.”

Ville Peltola on infektiotautiopin professori, Mika Rämet taas lastentautiopin ja kokeellisen immunologian professori. Molemmat huomauttavat, että he antavat kommenttinsa lääketieteen eivätkä oikeustieteen näkökulmasta.

”Ymmärrän, että on olemassa lakeja, ja niitä kunnioitetaan”, Rämet sanoo.

”Mutta lääketieteen lähestymistapa on se, että halutaan auttaa ihmisiä. Henkilökohtaisesti ajattelen, että se on kaikkein ylin ohjaava arvo.”

