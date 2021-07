Keski-Suomessa on tullut ilmi ainakin 50 tapausta, joissa koronatodistuksiin liittyy epäselvyyttä. Myös Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa on tullut vastaan kymmeniä väärennettyjä todistuksia.

Keski-Suomessa on törmätty kevään ja kesän mittaan lukuisiin epämääräisiin koronatesti- ja koronarokote­todistuksiin ja jopa väärennöksiin.

Tapaukset ovat liittyneet rajan yli tulleisiin ulkomaalaisiin kausityöntekijöihin. Epämääräisiä todistuksia on tavattu ainakin Äänekoskella, Saarijärvellä, Keuruulla, Joutsassa ja Laukaassa. Tieto epämääräisyyksistä on tullut sairaanhoitopiirille paikallisilta yrittäjiltä.

”Tapauksia on tavattu varmasti ainakin 50. Heinäkuun osalta tieto ei ole aivan reaaliaikaista”, kertoo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (KSSHP) johtaja Juha Kinnunen.

Epämääräiset todistukset ovat olleet epäselviä, käsin kirjoitettuja dokumentteja, joiden paikkansapitävyyden tarkistaminen on ollut hankalaa muun muassa kirjoituskielen takia.

”Ei monissa maissa ole organisoitua julkisen sektorin rokotus- tai testauskäytäntöä kuten meillä. Todistuksia voidaan kirjoittaa yksityis­vastaanotoilla ja niiden kirjoitus­asu vaihtelee”, Kinnunen sanoo.

Suurin osa tapauksista on liittynyt koronatesteihin. Epämääräisyydet koronarokote­todistuksissa liittyvät Kinnusen mukaan Euroopan ulkopuolisiin maihin.

”EU-maiden osalta rokotuspassin ansiosta dokumentit ovat standardoidumpia. Jos epäselvyyksiä on, ne voivat olla tahallisia.”

” ”Väärennöksissä on ollut päivämäärät pielessä, tiedot eivät ole täsmänneet tai on ollut muuta epäloogisuutta.”

Osa todistuksista on ollut selviä väärennöksiä.

”Käymieni keskustelujen perusteella arvioisin, että epämääräisistä todistuksista väärennöksiä on ollut kymmenisen prosenttia. Niissä on ollut päivämäärät pielessä, tiedot eivät ole täsmänneet tai on ollut muuta epäloogisuutta”, Kinnunen kuvailee.

Ulkomaalaiset kausi­työntekijät tulevat tyypillisesti maahan Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin satamien kautta.

Suomenlahden merivartiosto on tutkinut Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja Helsingin satamassa tavattuja väärennettyjä koronatesti­todistuksia. Tapauksia on ollut muutamia kymmeniä, kertoo meritoimiston päällikkö Ilja Iljin.

Rajavartiolaitos ei tarkasta todistuksia, mutta antaa virka-apua terveys­viranomaisen pyynnöstä. Valvontaan oman hankaluutensa luo se, ettei todistuksille ole olemassa standardia.

” ”Väärennettyjä todistuksia on tulostettu ja lähetetty eteenpäin niitä tarvinneille.”

”Tutkinnassa on muutama törkeä väärennys­rikos, joissa todistuksia on tehtailtu esimerkiksi kotitulostimilla. Väärennettyjä todistuksia on tulostettu ja lähetetty eteen­päin niitä tarvinneille. Loput ovat perusmuotoisia väärennys­rikoksia, joissa on esitetty väärennetty todistus pakollisen terveys­tarkastuksen yhteydessä rajan­ylityspaikalla”, Iljin kertoo.

Tapaukset ovat ilmenneet rajanylitys­paikoilla aloitettujen pakollisten terveys­tarkastusten myötä. Etelä-Suomen aluehallintovirasto linjasi pakollisista terveys­tarkastuksista maaliskuun lopulla.

”Väärennyksiä on ollut monen tasoisia. Osasta todistuksista on varmasti selvästi nähnyt, että kyseessä on väärennös, jos paperissa on ollut esimerkiksi tulostusjälkiä ja kirjoitusvirheitä. Osa väärennöksistä on ollut ammattimaisempia ja vaatinut asiakirja­tutkintaa”, Iljin kertoo.

Iljin ei halua kommentoida tutkittujen väärennysten kieltä tai sitä, mihin matkustaja­ryhmään ne liittyvät.

”Väärennysepäilyjä on ollut lukumääräisesti vähän, eikä tämä ole mikään ongelma Helsinki-Vantaan lentoasemalla”, sanoo Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo.

Hänen mukaansa väärennettyjä todistuksia enemmän lentokentällä on tullut esiin epämääräisiä tai riittämättömiä todistuksia. Niistä ei ole tarvetta aloittaa tutkintaa.

Kausityön­tekijöiden osalta todistuksilla ei Hirvensalon mukaan ole kuitenkaan juuri merkitystä, sillä kaikki Helsinki-Vantaan lentoasemalle saapuvat kausityön­tekijät ohjataan pakolliseen koronatestiin, oli mukana minkälainen todistus tahansa. Näin on toimittu viime vuoden elokuusta asti.

Hirvensalo sanoo, että järjestelmä on toiminut moitteettomasti. Kausityön­tekijöille suunnattujen lentojen lisäksi reittilennoilta poimitaan pakollisiin testeihin heidät, joiden todistus on jollain muulla kielellä kuin suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi tai jos todistuksessa on epämääräisyyttä.

Satamissa matkustajamäärät ovat hetkellisesti suurempia ja terveystarkastuksissa on ollut omat haasteensa. Hirvensalon mukaan ongelmat rajanylityksessä ovat kuitenkin vähenemään päin muun muassa EU:n yhteisen koronapassin, sähköisen tarkastuksen ja korona­rokote­kattavuuden kasvun myötä.

Ulkomaalaisia työntekijöitä saapuu Suomeen sekä järjestetysti että itsenäisesti.

Maa- ja metsätalous­ministeriön (MMM) keväällä laatimien ohjeiden mukaan ulkomaisille kausityön­tekijöille kuuluu tehdä ensimmäinen koronatesti Suomen rajalla heti saapumisen jälkeen sekä toinen testi aikaisintaan 72 tuntia sen jälkeen. Testien välinen aika tulee viettää karanteenissa.

” ”Riski väärennöksistä tiedostettiin jo silloin, kun maahantulomallia valmisteltiin.”

Töitä Suomesta -osakeyhtiön tilauslennolla Ukrainasta Suomeen lentäneet saapuvat juuri Helsinki-Vantaan kautta, kertoo toimitusjohtaja Marko Mäki-Hakola. Tänä vuonna yhteensä yhdeksällä tilauslennolla saapui noin 1 200 matkustajaa.

Hänen tietoonsa ei ole tullut todistus­väärennöksiä.

”Riski väärennöksistä kyllä tiedostettiin jo silloin, kun maahantulomallia valmisteltiin. Puhuimme siitä, ettei kaikkiin todistuksiin voida välttämättä luottaa”, Mäki-Hakola sanoo.

”Sen takia kaikki lennoillamme saapuneet on testattu saapumisen yhteydessä Suomen rajalla ja toisen kerran lähellä työpaikkaa. Lisäksi järjestimme suorat kuljetukset Helsinki-Vantaalta työpaikoille.”

Töitä Suomesta -lennoilla saapuvien määrä on kuitenkin vain osa Suomeen tulleista kausityöntekijöistä. Heinäkuun loppuun mennessä maahanmuutto­virasto oli myöntänyt noin 13 400 kausityöhön oikeuttavaa lupaa. Ukrainalaistaustaiset järjestivät Mäki-Hakolan mukaan lentoja Helsinki-Vantaan lisäksi ainakin Kuopioon.

Keski-Suomessa on tältäkin kesältä tiedossa tapauksia, joissa koronavirus on päässyt leviämään työpaikalla ulkomailta saapuneesta muihin työntekijöihin, kertoo KSSHP:n Juha Kinnunen. Yksi tuoreista tapauksista oli rakennusalan yritys.

”Ongelmana näissä tapauksissa on ollut muun muassa se, että ulkomaalaiset eivät ole ymmärtäneet karanteenin tarkoittavan sitä, että pitäisi pysytellä kodinomaisissa oloissa. Ulkomaalaisille karanteeni on voinut tarkoittaa sitä, ettei työpaikalle saa mennä, mutta muuten saa liikkua vapaasti.”

Kinnusen mukaan ohjeiden oikominen luo altistumisriskin. Lisäksi kausityön­tekijöiden tiiviit asuin­olo­suhteet voivat lisätä leviämis­vaaraa, eikä leviäminen paikallisiinkaan ole mahdotonta.

” Epämääräiset dokumentit teettävät paljon ylimääräistä selvitystyötä.

Vaikka heinäkuun lopussa maahan tulevien kausityöntekijöiden määrät ovat vähentyneet, on ilmiö Kinnusen mukaan yhä ajankohtainen pian alkavan luonnon­marjan­poiminnan takia.

”Ongelman luonne ei ole koronavirusepidemian kannalta hallitsematon, mutta yrittäjille ja paikallisille viranomaisille se voi aiheuttaa vakaviakin paikallisia haasteita.”

Epämääräiset dokumentit teettävät nimittäin kunnissa paljon ylimääräistä selvitystyötä.

”Vaikka sairaalahoidossa on tällä hetkellä vain yksittäisiä potilaita ja siinä mielessä kuormitus ei ole huolestuttava, korona­virus­tapausten määrä on kasvanut. Se heijastuu jäljitys­puoleen ja pienissä kunnissa rokotuksiinkin. Myös kesäaika ja lomat sekä rekrytointi­haasteet vaikuttavat siihen, että jos syntyy paikallisia ryppäitä, voi jäljitys­työ kuormittua voimakkaasti”, Kinnunen kertoo.

Tällä hetkellä tapauksista 50–60 prosenttia saadaan jäljitettyä.

”Vaikka tilanne on pääsääntöisesti kohtuullinen, totta kai kaikki epämääräisten todistusten selvittelyt heijastuvat tähänkin.”