Poliisin mukaan korona-aika on ollut monelle vaikeaa aikaa. Se näkyy väkivaltana ja häiriökäyttäytymisenä.

Poliisin tietoon tuli tammi-kesäkuussa kaikkiaan 227 000 rikosta. Määrä on hieman pienempi kuin vastaavana aikana viime vuonna.

Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna aiempaa enemmän seksuaali-, kiristys- ja liikennerikoksia. Myös kotihälytysten määrä on yhä kasvanut.

Sen sijaan huumausainerikoksia ja omaisuusrikoksia on paljastunut aiempaa vähemmän.

Monet rikostilanteen tuoreista muutoksista johtuu ainakin osittain koronaviruksesta ja sen vaikutuksista. Poliisi tiedotti tammi–kesäkuun rikostilanteesta tiistaina.

”Koronatilanne on vaikuttanut rikostilanteeseen laajasti. Vielä on kuitenkin liian aikaista sanoa täysin varmasti, mitkä kaikki asiat johtuvat koronaviruksesta ja siihen liittyvistä asioista. Se selviää vasta, kun korona-aika on ohi”, sanoo Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Yksi esimerkki koronavirukseen liittyvistä muutoksista ovat Heikinheimon mukaan kotihälytykset. Niiden määrä on lisääntynyt neljällä prosentilla verrattuna viime vuoden tammi–kesäkuuhun.

”Korona-ajan henkinen pahoinvointi ja turvattomuus näkyvät poliisitehtävillä, mikä heijastuu väkivaltaisena käytöksenä ja poikkeuksellisena häiriökäyttäytymisenä. Kotihälytystehtävien määrää seurataan tiiviisti ja tehtävillä kiinnitetään erityishuomio lasten tilanteeseen perheissä. Edelleen jatkuvasta pandemiatilanteesta ja paikallisista rajoituksista johtuen kotihälytysten määrien odotetaan säilyvän korkealla”, Heikinheimo sanoo.

Itä-Uudenmaan poliisi kertoo, että poikkeuksellinen koronavuosi on vähentänyt sen alueella julkisella paikalla tapahtuneita rikoksia. Väkivalta ja seksuaalirikokset ovat siirtyneet Itä-Uudellamaalla osittain koteihin.

”Neljän seinän sisällä tapahtuva väkivalta on lisääntynyt. On erittäin tärkeää, että pahoinpitelyn uhrit ilmoittavat matalalla kynnyksellä poliisille, jotta poliisi pääsee nopeasti apuun keskeyttämään tilanteen. Pahoinpitelyn uhri saadaan myös nopeammin avun piiriin”, sanoo rikosylikomisario Petri Eronen Itä-Uudenmaan poliisilaitokselta.

Epäiltyjä seksuaalirikoksia on tullut ilmi selvästi aiempaa enemmän.

Poliisin tietoon tuli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana koko maassa hieman alle 2 500 seksuaalirikosta. Määrä kasvoi valtakunnallisesti 27 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Helsingissä epäiltyjen seksuaalirikosten määrä lisääntyi peräti 60 prosenttia ja Itä-Uudellamaalla kolmanneksen.

Poliisihallituksen mukaan viime vuoden maaliskuussa alkanut yhteiskunnan sulkutila saattoi vähentää viranomaisten tietoon tulleiden seksuaalirikosten määrää viime vuoden osalta. Tänä keväänä ihmiset liikkuivat ja toimivat poliisin mukaan vaikeasta koronatilanteesta huolimatta viimevuotista aktiivisemmin, mikä on puolestaan voinut lisätä seksuaalirikoksia tänä vuonna.

Epäiltyjen kiristysrikosten määrää on puolestaan kasvattanut osittain psykoterapiakeskus Vastaamon tietovuototapaus.

Koronatilanne on poliisin mukaan vähentänyt tieliikennettä, mutta siitä huolimatta liikennerikokset ovat lisääntyneet kuluvana vuonna kahdeksan prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Liikennerikoksista erityisesti liikenneturvallisuuden vaarantamiset ovat yleistyneet. Niiden määrä kasvoi tammi–kesäkuussa noin 25 prosenttia.

”Poliisi on pystynyt lisäämään jonkin verran liikennevalvontaan ja erityisesti raskaan liikenteen valvontaan kohdennettua työaikaa. Liikennerikollisuus on piilorikollisuutta. Mitä enemmän valvotaan, sen enemmän rikoksia tilastoituu. Liikenneturvallisuuden kannalta on hyvä, että olemme pystyneet paljastamaan vakavia liikennerikoksia entistä enemmän”, Heikinheimo sanoo.

Matkustusrajoitukset ovat poliisin mukaan vaikuttaneet myös ulkomaalaisten tekemien rikosten yleisyyteen. Sekä rikoksesta epäiltyjen että niiden uhreiksi joutuneiden ulkomaalaisten määrät ovat vähentyneet.

Vaikka joidenkin rikosten määrä on kasvanut, rikosten kokonaismäärä on laskenut muutamalla prosentilla verrattuna viime vuoteen.

Poliisin tietoon tuli tammi–kesäkuussa koko maassa noin 227 000 rikosta.

Esimerkiksi epäiltyjen huumausainerikosten määrä on laskenut yli neljänneksen.

Poliisin mukaan se ei kuitenkaan tarkoita, että huumeidenkäyttö olisi todellisuudessa vähentynyt Suomessa. Eri mittarit viittaavat pikemmin siihen, että huumeidenkäyttö lisääntyy Suomessa.

Poliisin tietoon tulleiden huumausainerikosten määrät saattavat vaihdella vuosittain merkittävästi yksittäisten laajojen rikoskokonaisuuksien paljastumisen myötä.

Myös muun muassa varkaudet ja ryöstöt ovat vähentyneet tänä vuonna.

Rikosten tutkinta-ajat ovat pidentyneet keskimäärin 17 vuorokaudella verrattuna viime vuoteen.

”Pitkittyneisiin tutkinta-aikoihin vaikuttavat useat syyt. Muun muassa vaativien ja törkeiden rikosten määrän kasvu on ollut jatkuvaa ja ne edellyttävät vaativia tutkintatoimia. Lisäksi kyberrikollisuuden määrä on kasvanut. Digitaalista todistusaineistoa on nykyisin mukana lähes kaikessa rikostutkinnassa, jolloin tekninen tutkinta vie aikaa”, poliisijohtaja Sanna Heikinheimo sanoo.