Yhdysvaltoihin vaihtoon lähdössä olevat lukiolaiset saattavat joutua aloittamaan opintonsa etäyhteyksin Suomesta: ”Tämä on hirveä pettymys”

Vaihtojärjestö YFU selvittää nyt, voisivatko vaihtoon lähtevät saada viisuminsa esimerkiksi Viron tai Latvian kautta, sillä viisumin hakeminen Yhdysvaltain Suomen suurlähetystöstä on edelleen pahasti ruuhkautunut.

Yhdysvaltain suurlähetystö on vähentänyt viisumipalveluitaan koronapandemian aikana.

Vaihto-oppilaaksi Yhdysvaltoihin lähtevien lukiolaisten matkat uhkaavat peruuntua, sillä viisumin hakeminen Yhdysvaltain suurlähetystöstä on edelleen pahasti ruuhkautunut. HS kertoi hakemusten viivästymisestä aiemmin heinäkuun alussa.

Koronaturvallisuuden vuoksi lähetystön palveluita on rajoitettu, mikä on johtanut viisumin hakuprosessiin kuuluvien henkilökohtaisten haastatteluiden viivästymiseen. Vierasviisumien haastatteluaikoja on saatavilla aikaisintaan lokakuussa.

”Pidämme huolta etäisyyksistä ja otamme vastaan vähemmän haastatteluita, jotta tiloihimme ei syntyisi jonoa. Nämä turvatoimet ovat heikentäneet kykyämme käsitellä viisumihakemuksia”, Yhdysvaltain suurlähetystön tiedottaja William Couch kertoo sähköpostitse.

Viisumien käsittelyssä ensisijalla ovat kriittisten työtehtävien takia viisumia tarvitsevat, matkustajat joilla on vaikea humanitaarinen tilanne sekä terveys- ja turvallisuusalan kannalta tärkeät työntekijät. Opiskelijoiden vierasviisumit käsitellään myöhemmin, Couch selittää.

Vaihto-oppilasjärjestö Youth For Understandingin (YFU) kautta Yhdysvaltoihin vaihtoon on lähdössä 40 suomalaista nuorta. Kukaan heistä ei ole vielä saanut viisumia tähän mennessä.

”Nuoret ovat surullisia ja ahdistuneita tilanteesta. Monet ovat jättäneet ilmoittautumatta syksyn kirjoituksiin, sillä he ovat suunnitelleet olevansa vaihdossa”, YFU:n toiminnanjohtaja Riikka Seppälä sanoo.

Vaihto-oppilaiden suunniteltu lähtöaika on elokuun puolivälissä. Aiempina vuosina osa on lähtenyt jo heinäkuun loppupuolella. Oppilaiden on mahdotonta saada viisuminsa ajoissa matkaa varten, jos haastatteluaikoja ei vapaudu.

Vaihtoon lähteville oppilaille on kerrottu, että he pääsisivät haastatteluun vasta ensi vuoden puolella.

”Toivomme, että tilanteeseen tulisi muutos, sillä nyt ei hyvältä näytä.”

17-vuotias Erika Laakkonen on yksi YFU:n vaihto-oppilaista, joka odottelee haastatteluaan. Laakkonen jätti viisumihakemuksensa Yhdysvaltain suurlähetystöön kaksi kuukautta sitten.

Vaihto-ohjelmaan Laakkonen haki jo viime syksynä.

”Olen niin kauan odottanut ja ollut toiveikas, että pääsisin lähtemään. Suurlähetystöstä ei ole tullut mitään lisätietoa viisumiasiasta.”

Lähtemisen suhteen Laakkonen on hoitanut kaiken muun oleellisen. Floridassa hänellä on uusi koulu, Winter Springs High School, sekä host-perhe, jonka neljä tytärtä odottavat jo malttamattomana hänen saapumistaan. Laukkukin on jo puoliksi pakattuna makuuhuoneen lattialla.

Laakkosen oli tarkoitus aloittaa lukuvuotensa Yhdysvalloissa 10. elokuuta.

”Tämä on hirveä pettymys”, hän sanoo.

Tampereella Kalevan lukiossa yhden vuoden opiskellut Laakkonen on ilmoittautunut poissaolevaksi tulevan lukuvuoden ajaksi. Ellei vaihtoon lähteminen tänä syksynä onnistu, hän jatkaa nykyisessä koulussaan.

”Ehkä se motivaatio jostain tulee takaisin. Se voi olla vaikeaa, kun olen jo kuvitellut elämäni Yhdysvalloissa.”

Laakkonen haluaa lähteä juuri Yhdysvaltoihin vaihtoon, sillä hänestä maa on kiehtova ja siellä pärjää tutulla englannin kielellä.

”Yhdysvallat on niin kaukana, mutta samalla lähellä arkeamme”, Laakkonen kuvailee.

Osassa Yhdysvaltoja lukuvuosi alkaa jo elokuun puolella, eivätkä vaihto-oppilaat näillä näkymin ehdi maahan siihen mennessä.

”Lukuvuoden alussa valitaan harrastukset ja tutustutaan uusiin ystäviin. On tärkeää, että vaihto-oppilaat pääsevät heti mukaan arkeen”, YFU:n Seppälä sanoo.

Hän toivoo, että oppilaat pääsisivät lähtemään syksyn aikana.

Nuoret voisivat mahdollisesti aloittaa opintonsa kesken syyslukukauden tai alkuperäisessä tahdissa etäyhteyksin. Järjestö toivoo kouluilta joustavuutta opintojen ja kokeiden järjestämisessä.

YFU selvittää nyt, voisivatko vaihtoon lähtevät saada viisuminsa esimerkiksi Viron tai Latvian kautta. Käytännössä vaihto-oppilaat antaisivat viisumiin vaadittavat haastattelut Yhdysvaltain suurlähetystössä Tallinnassa tai Riiassa.

Tavallisesti näin voidaan toimia, jos kohdemaalla ei ole lainkaan edustustoa Suomessa.

Couchin mukaan viisumin saaminen toisen maan kautta on mahdollista mutta vaikeampaa, sillä normaalitilanteessa viisumia haetaan aina omassa maassa sijaitsevasta suurlähetystöstä.

Vaihtojärjestö on ollut yhteydessä useampaan ministeriin ja Opetushallitukseen, jotta viisumien saanti nopeutuisi.

”On ollut miellyttävää saada ministereiltä vastauksia kesäaikaan, sillä he ymmärtävät meidän hätämme ja vaihto-oppilaiden merkityksen”, Seppälä kertoo.

Tilanne ei ole hankala pelkästään vaihtoon lähteville vaan myös järjestön toiminnalle.

”Jos nuoret eivät pääse lähtemään, se on järjestölle taloudellisesti valtava menetys. Silloin joudumme pohtimaan toimintamme jatkumista.”