Huonokuntoisten teiden määrä on yli kaksinkertaistunut vuosi­kymmenessä, vaikka korjauksia tehdään tuhansien kilo­metrien verran vuodessa – Katso oman alueesi tilanne kartalta

Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka syyttää tilanteesta aikaisempia hallituksia. Korjausvelan kasvu voidaan saada taitettua laskuun vuosi­kymmenen lopussa.

Timo Ylitalolle Merijärven teiden huono kunto on jokapäiväinen riesa.

Sora paistaa tiepäällysteen läpi pitkillä pätkillä Merijärven ja Kalajoen välisellä tiellä Pohjois-Pohjanmaalla. Irto­kiviä kimpoaa tien pinnasta herkästi tuuli­lasiin.

Merijärven taksipalvelun yrittäjä Timo Ylitalo vastaa puhelimeen työ­keikaltaan juuri tuolta tie­osuudelta. Sitä pitkin hän ajaa usein.

”Merijärvi–Kalajoki-tie on ihan kamalassa kunnossa. Tiet alkavat ihan oikeasti rapistua”, Ylitalo sanoo.

Helsingin Sanomien tekemän vertailun perusteella Merijärven kunnan alueella tiestön tilanne on maan huonoin. Siellä teistä huonossa tai erittäin huonossa kunnossa on 44,2 prosenttia.

Selvityksestä käy ilmi, millaisia eroja kuntien ja maakuntien välillä on tiestön kunnossa. Väylä­viraston tieto­kannasta poimitut tiedot kuvaavat tämän vuoden alun kunto­tilannetta.

Alueen tiestön huono kunto näkyy Timo Ylitalon mukaan laajasti. Asfaltti­koneita ei ole näkynyt vuosiin.

Tänä kesänä Merijärjen ja Kalajoen välistä tietä päällystetään sentään yhdeksän kilo­metrin matkalta.

Ylitalon mukaan irtokivet särkevät silloin tällöin tuulilaseja. Teiden kuopat kuluttavat autoja.

”Ihan selkeästi olen huomannut, että auton alustan osia pitää uusia tiheämmin kuin keski­määrin saman­ikäisissä autoissa.”

Merijärveltä Kalajoelle johtavan tien kunto on paikoittaisista korjauksista huolimatta heikko.

Tien pinta halkeilee ja siihen on muodostunut kuoppia, jotka kaipaavat korjausta.

SUOMEN tieverkko on rapistumassa kovaa vauhtia.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana huonokuntoisten päällystettyjen teiden määrä on kasvanut karkeasti ottaen kaksi ja puoli -kertaiseksi.

Korjausvelkaa on noin 1,3 miljardia euroa. Sen verran rahaa tarvittaisiin, jos koko tie­verkko haluttaisiin hyvään kuntoon.

Helsingin Sanomien vertailussa ei ole mukana kuntien ja yksityisten tahojen vastuulla olevia teitä vaan ainoastaan valtion vastuulla olevat päällystetyt tiet.

Vertailussa on mukana reilu 54 100 kaista­kilo­metriä. Siitä huonossa tai erittäin huonossa kunnossa on 13 prosenttia eli runsaat 7 000 kilo­metriä.

Tyydyttävässä kunnossa on 26 prosenttia. Hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa on puolestaan 61 prosenttia.

PARAS tilanne on Keski-Suomessa Multialla, jossa jopa 95,7 prosenttia teistä on hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa.

Maakunnista paras tilanne on Kymen­laaksossa, jossa 72 prosenttia teistä on hyvässä tai erittäin hyvässä kunnossa.

Huonoin tilanne on puolestaan Pirkanmaalla, jossa 18 prosenttia teistä on huonossa tai erittäin huonossa kunnossa.

Absoluuttisesti eniten sekä hyvä- että huono­kuntoisia teitä on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa.

EROISTA ei voi vetää johtopäätöstä, että joitakin maakuntia suositaan toisten kustannuksella, sanoo Väylä­viraston teiden kunnossa­pidon asiantuntija Ossi Saarinen. Teiden korjausta priorisoidaan koko maassa Väylä­viraston toiminta­linjojen mukaisesti.

Rahoitusta ja korjaustoimenpiteitä kohdistetaan ensisijaisesti sinne, missä on eniten liikennettä eli ylimmälle tie­verkolle. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi vilkas­liikenteisiä valtateitä.

Sen jälkeen on tarkoitus estää huono­kuntoisten teiden määrän kasvu muulla tie­verkolla.

Jos rahaa jää, myös vähäliikenteisen tie­verkon kunto­luokitusta pyritään nostamaan. Ongelmana on, että rahaa ei juuri jää yli.

”Nykyrahoituksella saadaan parannettua monena vuonna korkeintaan yksittäisiä kaikkein huono­kuntoisimpia vähä­liikenteisen tie­verkon kohteita. Tällä tie­verkolla toimen­piteitä joudutaan tekemään monesti myös tien rakenteisiin, mikä lisää olennaisesti kustannuksia”, Saarinen kertoo.

Ruoho kasvaa läpi Merijärveltä Kalajoelle johtavan tien.

TEIDEN kuntoluokitukset voivat johtaa harhaan, koska ne vaihtelevat tien ominaisuuksien mukaan.

Saarinen kertoo esimerkin: vilkkaalla moottori­tiellä jo 13 milli­metrin ura saattaa johtaa tien luokittelemiseksi huono­kuntoiseksi.

”Mutta jos tien liikenne­määrä on alhainen ja nopeus­rajoitus on 60, sallitaan tiellä jopa 18 millin ura ennen kuin se luokitellaan huono­kuntoiseksi.”

Hiljaisemmilla teillä sallitaan siis suuremmat urat. Saarisen mukaan pää­tie­verkolla urautuminen on suurin vaurioitumisen syy, kun taas muulla tie­verkolla esiintyy enemmän reikiä, halkeamia ja painaumia.

”Monin paikoin tieverkolla rupeaa olemaan hyvinkin vanhoja päällysteitä. Todennäköisyys, että ne rupeavat hajoamaan, kasvaa koko ajan varsinkin vähä­liikenteisellä verkolla, johon rahoitusta kohdennetaan vähemmän.”

TÄNÄ vuonna teitä päällystetään arvion mukaan vajaat 3 000 kilometriä, johon kuluu 190 miljoonaa euroa.

Ihanteellinen tilanne olisi, jos vuosittain päällystettäisiin vähintään 4 000 kilometriä. Saarisen mukaan se vaatii reilusti yli 200 miljoonaa euroa.

Viime vuonna tavoitteeseen päästiin, eli tiestön korjaus­velka ei kasvanut. Viimeksi yli 4 000 kilo­metrin päällystys­määrään päästiin vuonna 2005.

Merkittävä tekijä vuosittaisissa päällystys­määrissä on bitumin hinnan­vaihtelu. Bitumia jalostetaan öljystä, ja se on yksi asfaltin pääraaka-aineista. Viime vuonna bitumi oli poikkeuksellisen edullista. Tänä vuonna se on taas kallista, mikä osaltaan selittää pudotusta korjaus­kilo­metreissä.

Samalla ennustetaan, että tiestön korjausvelka kääntyy taas kasvuun.

LIIKENNE- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) sanoo, että korjaus­velan kasvattaminen on ollut lyhyt­näköistä politiikkaa. Huono­kuntoiset tiet uhkaavat jo kansalaisten yhden­vertaisuutta.

”Ilman muuta se on yhdenvertaisuus­kysymys, että myös harvaan asutuilla alueilla tie­verkko olisi kohtuullisessa kunnossa.”

Samalla hänen mukaansa pitää hyväksyä resurssien rajallisuus.

”Jos ruvetaan panemaan koko tieverkkoa kerralla uusiksi, niin sitten meillä eivät kyllä lapset pääse kouluun eivätkä sairaat hoitoon.”

Väylänpidon määrärahat jakautuvat uudis­rakentamiseen ja perus­väylän­pitoon. Uutta rakennetaan vuosittain noin puolella miljardilla. Vanhaa kunnostetaan noin miljardilla. Sen päälle hallitus on lisännyt noin 300 miljoonaa euroa vuosittain korjaus­velan hallintaan.

Harakan ministeriaikana rahaa teiden päällystämiseen laitettiin vuonna 2020 noin 220 miljoonaa euroa mutta tänä vuonna noin 30 miljoonaa euroa vähemmän. Ero selittyy hänen mukaansa korona­pandemian vuoksi viime vuonna tehdyllä elvytyksellä.

”Päällystystä lisättiin, mutta myös uusia kohteita käynnistettiin 250 miljoonalla eurolla. Liikenne­hankkeet ovat tyypillisesti ja niiden kuulukin olla suhdanne­politiikan väline.”

TIESTÖN lisäksi myös Suomen raide­väylät ja sillat ovat Harakan mukaan päästetty huonoon kuntoon. Niiden korjaaminen syö varoja tie­hankkeilta.

”Esimerkiksi Paraisilla on kaksi siltaa, jotka on ihan välittömästi kunnostettava. Mutta siltojen korjaaminen on taas älyttömän kallista.”

Harakan mukaan ongelmana on juuri se, että väyliä on päästetty niin huonoon kuntoon, että ne on turvallisuuden varmistamiseksi pakko korjata välittömästi. Tällöin myös korjaamisesta tulee kalliimpaa verrattuna tilanteeseen, jossa väylän kunnosta olisi pidetty huolta ennalta­ehkäisevästi.

Liian matalan rahoitustason lisäksi ongelmana väylän­pidossa ovat olleet rahoituksen suuret vaihtelut vuosien välillä. Ne hankaloittavat esimerkiksi Väylä­viraston suunnittelu­työtä ja urakoitsijoiden investointi­mahdollisuuksia.

” ”Perusväylänpito ja teiden korjaus ovat asioita, joista ei viitsitä missään olosuhteissa leikata.”

APUA tilanteeseen toivotaan valtakunnallisesta liikenne­järjestelmä­suunnitelmasta vuosille 2021–2032. Hallitus hyväksyi sen huhtikuussa.

Suunnitelman tarkoituksena on lisätä pitkäjänteisyyttä liikenne­järjestelmän kehittämiseen. Yhtenä tavoitteena on lisätä perus­väylän­pidon rahoitus­tasoa.

Suunnitelma valmisteltiin parlamentaarisesti eli kaikkien eduskunta­puolueiden yhteis­työnä.

”Olettaisin, että kun kaikki eduskunta­puolueet ovat sen allekirjoittaneet, niin se tarkoittaa, että ihan hallituksesta riippumatta pääsemme seuraavan 12 vuoden aikana tilanteeseen, jossa perus­väylän­pidon osuus olisi pysyvästi korkeammalla tasolla.”

Väylävirasto tekee jatkossa investointi­ohjelmansa suunnitelman raamien mukaisesti. Lopulta niiden toteutuminen vaatii kulloisenkin eduskunnan siunauksen budjetti­käsittelyssä.

Suunnitelma ei sido tulevien hallitusten toimia, vaan siitä voidaan poiketa meno­kehyksissä.

”Totta kai demokratiaan kuuluu sekin, että emme voi minkään hallituksen käsiä etu­käteen sitoa. Jos joku hallitus päättää poiketa siitä, mitä ollaan aikaisemmin yhdessä sovittu, niin se on sen hallituksen oikeus.”

Tästä Harakka ei ole kuitenkaan huolissaan.

”Olen vakuuttunut, että meillä vallitsee yhteiskunnallinen yhteis­ymmärrys siitä, että perus­väylän­pito ja teiden korjaus ovat asioita, joista ei viitsitä missään olosuhteissa leikata.”

HARAKAN mukaan valtakunnallisen suunnitelman avulla halutaan varmistaa, että rahoitusta kohdennetaan myös alemmalle tie­verkolle.

”On ihan selvää, että esimerkiksi metsä­teollisuuden kannalta jopa metsä­teiden kunto on olennaisen tärkeä.”

Korjausvelkaa ei Harakan mukaan vielä hänen vahti­vuorollaan saada käännettyä laskuun. Jos tulevat hallitukset pitävät suunnitelmasta kiinni, korjaus­velan kasvu saadaan taitettua laskuun vuosi­kymmenen loppu­puolella.

”Päivämäärä elää, ja olisin tietenkin mielelläni se ministeri, joka voisi tässä asiassa paukutella henkseleitään, mutta vähintäänkin suunta on nyt yhdessä sovittu.”