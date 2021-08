Joka kymmenes 60–70-vuotias ei ole ottanut tai saanut koronavirus­rokotetta. Asiantuntija rauhoittelee pahimpia pelkoja: ”Varmaan mitään rokotetta ei ole tutkittu näin paljon.”

Tiina Pohjola-Connolly on pohtinut koronavirusrokotteen ottamista pitkään. Hän on huolissaan sivuvaikutuksista ja siitä, että rokotteet tuotiin markkinoille niin nopeasti. ”En ole ollenkaan rokotevastainen, mutta tämä on herättänyt kysymyksiä ja huolta.”

Kesäkuussa Tiina Pohjola-Connolly oli jo lähellä ottaa koronavirusrokotteen.

Hän varasi ajan, todisti henkilöllisyytensä ja käveli rokotuskoppiin asuinalueellaan Itä-Helsingissä.

”Olin hyvin epäileväinen, mutta menin äitini ja mieheni kehotuksesta”, 61-vuotias Pohjola-Connolly kertoo.

Paikan päällä huoli kuitenkin kasvoi. Pohjola-Connolly puhui hoitajan kanssa pitkään ja kertoi, kuinka huolissaan hän oli rokotteen mahdollisista haitoista. Hänen mukaansa hoitaja myönsi, ettei huolenaiheita voinut sulkea pois.

”Lähdin sieltä sitten ulos ilman rokotusta.”

Kun HS kysyi toissa viikolla yli 60-vuotiailta lukijoilta, miksi he eivät ole ottaneet koronavirusrokotetta, pelko mahdollisista haitoista nousi merkittävimmäksi syyksi.

Kysely rajattiin yli 60-vuotiaisiin, koska heillä on ollut kuukausia aikaa ottaa rokote. Silti noin yksi kymmenestä 60–69-vuotiaasta on vailla ensimmäistä rokoteannosta.

Noin 130 vastanneesta osa kertoi sairastaneensa jo koronavirustaudin. Sairastettu tauti suojaa tiettävästi valtaosaa ainakin kuuden kuukauden ajan.

Joillakin vastaajilla oli allergia tai he epäilivät lääkityksensä yhteensopivuutta rokotteen kanssa. Muutamalla oli ollut käytännön vaikeuksia päästä rokotuspaikalle.

Osa kuitenkin kertoi, ettei pidä rokotetta tarpeellisena tai luota sen turvallisuuteen tai tehoon.

Suomen koronastrategian näkökulmasta tämä joukko on ongelma. Mitä useampi jättää rokotuksen ottamatta, sitä kauemmin kattavan rokotesuojan muodostuminen ja yhteiskunnan avaaminen kestää.

”Mitään absoluuttista laumasuojan rajaa en uskalla ennustaa. Mutta mitä enemmän kahdella annoksella rokotettuja on, sitä parempi”, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek.

Hän ja Tampereen yliopiston Rokote­tutkimus­keskuksen johtaja Mika Rämet lisäävät, että jotkut ihmiset eivät lääketieteellisistä syistä voi ottaa rokotetta tai rokotteen teho jää heillä heikoksi. He ovat muiden ihmisten rokotesuojan varassa.

”Rokotus kannattaa ottaa jo puhtaasti itsekkäistä syistä, mutta samalla se auttaa kaikkia muitakin”, Rämet sanoo.

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet katsoo, että valtaosan ihmisistä olisi syytä ottaa koronarokote. ”On myös ihmisiä, jotka eivät saa rokotteesta kunnollista suojaa. Heille olisi mahtavaa, jos muut ympärillä olisivat ottaneet sen.”

Osa HS:n kyselyyn vastanneista ei ylipäätään luottanut rokotteisiin tai uskonut pandemian vakavuuteen.

”Usko tähän rokotukseen kuten koko covidiin meni maskisähläyksessä yli vuosi sitten”, kirjoitti eräs 64-vuotias.

Jotkut vastaajat kokivat voimakasta epäluottamusta viranomaisia tai rokotetutkijoita kohtaan. Toiset ajattelivat, että tauti ei uhkaa itseä tai oma vastustuskyky riittää suojaksi.

”Koska tauti ei ole minuun tarttunut tänäkään aikana, niin ei sitä tartu enää myöhemminkään”, arveli 73-vuotias vastaaja.

Monilla vastaajista oli kuitenkin myös samanlaisia ajatuksia kuin Tiina Pohjola-Connollylla. Hän ei epäile epidemian vakavuutta tai vastusta rokotuksia.

Häntä vain pelottaa.

Pohjola-Connollylla on tuttavia, jotka ovat rokotuksen jälkeen olleet päiviä vuodepotilaina. Yksi tuttava sai koronavirus­tartunnan ja rajut oireet, vaikka hän oli ottanut ensimmäisen rokotuksen.

”Itse olen hyvin lääkeherkkä. Sekin on ollut yksi syy, miksi sivuoireet huolettavat”, hän kertoo.

Pohjola-Connolly ei ole etsimällä etsinyt ”kauhutarinoita tai salaliittoteorioita”. Hän seuraa isoja tiedotusvälineitä, kuten Helsingin Sanomia ja amerikkalaista CNN-kanavaa.

Niissä rokotteen mahdollisista haitoista on kerrottu, mutta Pohjola-Connollyn mielestä liian vähän. Hän kaipaisi enemmän tietoa esimerkiksi rokotteen jälkeisistä kuolemista.

”Varmaan suurimmalla osalla oli perussairauksia tai he olivat hyvin vanhoja. Mutta olisi kiva, että asioista kerrottaisiin vähän tarkemmin, enemmän ja rehellisemmin.”

Sekin epäilyttää, kuinka hyvin rokotteet todella estävät taudin leviämistä. Pohjola-Connollyn mielestä tietoa ei ole vielä tarpeeksi, koska rokotteet kehitettiin niin nopeasti.

”Jotenkin tässä on liikaa hämärän peitossa.”

On totta, että koronarokotteiden vaikutuksista vuosien aikavälillä ei vielä ole kokemusperäistä tietoa. Muutoin koronarokotteita ei kuitenkaan ole tutkittu normaalia vähemmän.

”Mistään rokotteesta ei varmaan ole niin valtavasti tietoa kuin näistä koronarokotteista”, Mika Rämet sanoo.

Kun pandemia alkoi, rokotteiden kehittelyyn suunnattiin valtavasti rahoitusta ja resursseja. Myyntilupa­prosesseja vauhditettiin. Tutkijoiden ei myöskään tarvinnut aloittaa nollatasolta, koska aiempia koronaviruksia vastaan oli jo kehitetty rokotteita.

”Mitään [rokotekehityksen] vaihetta ei ohitettu.”

Nohynek lisää, että koronarokotteita on jo saanut niin moni ja niiden vaikutuksia on seurattu niin tiiviisti, että tietoakin on saatu nopeasti.

”Valtaosalla rokote on riittävän tehokas ja turvallinen”, hän sanoo.

Pitkän aikavälin haittavaikutukset ovat rokotteissa ylipäätään hyvin harvinaisia.

”On todella harvinaista, että niitä tulisi myöhemmin kuin kuuden–kahdeksan viikon jälkeen”, Rämet sanoo.

Fimean lääketurvallisuusyksikön päällikkö Liisa Näveri STM:n ja THL:n tiedotustilaisuudessa Helsingissä 25. maaliskuuta 2021.

Koronavirus­rokotteiden kohdalla ohimenevät oireet, kuten kuume, päänsärky tai lihaskivut, ovat olleet melko tavallisia.

Suomessa lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on saanut koronarokotteista suuren määrän haittailmoituksia. Siitä ei kuitenkaan voi suoraan päätellä, että haitat olisivat tavallista yleisempiä, kertoo lääketurvallisuus­yksikön päällikkö Liisa Näveri.

Rokotettuja on paljon, julkisuus lisää ihmisten ilmoittamisintoa ja osa rokotuksen jälkeisistä oireista voi johtua aivan muista syistä.

Koronavirusrokotteen jälkeisiä kuolemia oli viime viikolla Fimean tiedossa sata. Yksityisyyden suojan vuoksi julkisuuteen ei ole annettu tarkkoja tietoja, mutta suurin osa kuolleista oli hyvin iäkkäitä tai sairaita.

Osan katsottiin kuolleen rokotteesta riippumatta. Osalla huonokuntoisimmista yleistila saattoi heikentyä rokotehaittojen vuoksi, eikä sen vaikutusta kuolemaan voida täysin sulkea pois.

”Toivottavasti kukaan ei näistä luvuista pelästy ja vedä johtopäätöstä, että kaikki kuolemat olisivat johtuneet rokotteesta. Näin ei ole”, Näveri sanoo.

Tiedossa on kuitenkin yksi tapaus, jossa kuoleman syyksi on katsottu Astra Zenecan rokotteen aiheuttama harvinainen veren hyytymishäiriö. Juuri Astra Zenecaan yhdistetty veritulppariski pelotti kyselyssä useita.

Astra Zenecan rokotteeseen liittyvä veren hyytymishäiriöiden riski on tilastollisesti erittäin pieni. Keväällä rokotteen antaminen alle 65-vuotiaille päätettiin kuitenkin keskeyttää.

Kaikkiin rokotteisiin liittyy jonkinlainen sivuvaikutusten riski. Mika Rämet havainnollistaa asiaa vertaamalla koronarokotteita ja tulehduskipulääkkeitä. Tilastollisesti jälkimmäiset ovat vaarallisempia.

”Särkylääkkeissä riski ollaan valmiita ottamaan, kun hyöty on konkreettinen ja se tulee heti. Rokotteesta haitat tulevat yksilölle, mutta hyödyt näkyvät väestötasolla”, Rämet pohtii.

Koronarokotteissa hyödyt on arvioitu hyvin suuriksi. Mitä enemmän ihmisiä on rokotettu, sitä useammilta kuolemilta ja vakavilta sairastumisilta säästytään ja sitä lähemmäs normaalia elämää voidaan palata.

Myös yksilölle koronavirus on tilastollisesti paljon suurempi vaara kuin rokotteen sivuvaikutukset. Vaikka tauti on monille lievä, valtaosa vakavasti sairastuvista on rokottamattomia. Veritulpankin saa todennäköisemmin koronaviruksen kuin rokotteen vuoksi.

Rämet ei usko, että rokottamattomat olisivat tulevaisuudessakaan koronavirukselta täysin turvassa. Todennäköisesti virus jää kiertämään kausiflunssan tavoin.

”Jos rokotteen teho on 95 prosenttia, niin tyypillisesti yksi kahdestakymmenestä [rokotetusta] saa lieväoireisen taudin ja voi tartuttaa virusta”, Rämet sanoo.

”Jos ei ole rokotetta ottanut, niin joskus se sitten sattuu kohdalle.”

Tiina Pohjola-Connolly on alkanut kallistua sille kannalle, että ottaa mieluummin rokotteen kuin odottaa ehkä vasta vuosien päästä saatavia tutkimustietoja.

Vaakakupissa painavat esimerkiksi viruksen helposti tarttuva deltamuunnos ja se, että kaikki eivät noudata varotoimia. Lisäksi Pohjola-Connolly haluaisi matkustaa talveksi etelään.

”Silloin on helpompaa, kun on se rokote.”

Moni valtio vaatii matkustajilta rokotustodistusta, ja joissain maissa esimerkiksi tapahtumiin pääsemiseen vaaditaan jo rokotepassi. Ajan mittaan paineet rokotteen ottamiseen voivat kasvaa.

THL:n Nohynek ei lähde spekuloimaan, millainen rokottamattomien asema on tulevaisuudessa. Jos Suomeen haluttaisiin esimerkiksi rokotepassi, olisi varmistettava, ettei se ole syrjivä tai muutoin perustuslain vastainen, hän sanoo.

”Ja pienelle osallehan ei terveydellisestä syystä voi antaa rokotetta.”

Loppujen lopuksi jokaisella on oikeus päättää itse rokotteen ottamisesta tai siitä kieltäytymisestä.

Jos rokote herättää todellista pelkoa, sitä ei voi lievittää tilastoilla tai syyllistämisellä. Kyselyssä jotkut kertoivat, että patistelu rokotteen ottamiseen on vain lisännyt epäilyksiä.

”En usko, että pelkooni voi vaikuttaa tällä hetkellä mikään, koska tietoa ei ole vielä tarpeeksi”, Tiina Pohjola-Connolly pohtii.

Hanna Nohynek tunnistaa ongelman. Terveydenhuollon ammattilainen voi auttaa kohtaamalla ihmiset, kuuntelemalla heidän huoltensa syitä ja vastaamalla tutkitun tiedon pohjalta. Täyttä riskittömyyttä ei kuitenkaan voi taata.

Ja jos ihminen pitää koko pandemiaa huijauksena tai salaliittona, ammattilaisen vakuuttelu tuskin auttaa.

”Silloin ollaan kyllä aika voimattomia.”

Mitä Nohynek itse haluaisi sanoa rokotteen haittoja pelkääville?

”Korona on arvaamaton tauti. Ei koskaan voi tietää, kuuluuko itse niihin, jotka saavat sen vakavana. Rokottamisen riskit kannattaa suhteuttaa taudin riskeihin”, hän sanoo.

Tiina Pohjola-Connolly on pohtinut, että valinta on ehkä tehtävä tunnetasolla: kumpi pelottaa enemmän, virus vai rokote.

”Ehkä rokote on kuitenkin pienempi paha.”

Tiina Pohjola-Connolly kertoo, että hän ottaa koronaviruksen vakavasti ja on rajoittanut kontaktejaan. ”Pitää vain päättää, kumpi on suurempi pelko, saada virus vai ottaa rokote.”

Lue lisää: Grafiikat näyttävät epidemian nykytilanteen: Tartunta­määrät viisin­kertaistuivat viidessä viikossa, samalla korona­potilaiden määrä sairaaloissa kaksin­kertaistui

Lue lisää: Salminen ja Nohynek HS:n mielipidepalstalla: Kaikki Suomessa käytössä olevat koronarokotteet suojaavat erinomaisesti vakavalta taudilta

Lue lisää: Ärhäkkä deltavariantti voi muuttaa tapaa, jolla pandemia etenee – Näin toimii ”hyperlokaali” leviäminen, joka voisi vaikuttaa syksyn rajoituksiin merkittävästi

Lue lisää: Ärhäkän delta­muunnoksen takia lauma­suoja voi jäädä Suomessakin vain haaveeksi – asian­tuntijat kertovat, mitä siitä voi seurata