Viljelykasvien osalta tulevista sateista voi olla sekä hyötyä että haittaa. Kypsyneitä mustikoita sateet eivät enää turvota, mutta puolukan kannalta sateiden ajoitus on otollinen.

Pitkään jatkuneen kuivuusjakson jälkeen säässä tapahtuu luonnon kannalta toivottu muutos: lähipäivinä sateita ulottuu koko Suomen alueelle.

Moni on pannut tänä kesänä merkille ruskeankeltaisina hohtavat nurmikot. Nurmikkojen osalta Luonnon­vara­keskuksen (Luke) erikoistutkijalla Marja Jallilla on hyviä uutisia: nurmikot voivat vielä alkaa vihertää, jos sadetta tulee sopivasti.

”Nurmikot ovat sitkeitä, joten kyllä ne siitä lähtevät taas kasvamaan iän ja kunnon mukaan”, Jalli toteaa.

Jallin mukaan nurmilla on vahvat ja elinvoimaiset juuristot, ja nurmisato on vielä kasvu­vaiheessa, joten nurmet pystyvät hyödyntämään vielä tässä vaiheessa kesää sateista saatavan kosteuden.

Sadetta olisi kuitenkin hyvä tulla maltillisesti eikä kovina kuuroina, jotta sade pystyy imeytymään maahan.

”Jos vettä ripottelisi viikonkin verran mukavasti, se olisi ihanteellisin tilanne.”

Muiden viljelykasvien osalta tulevista sateista voi olla sekä hyötyä että haittaa. Jallin mukaan viljelykasvien kasvustot ovat melko eri vaiheissa, mutta enemmistöä kesän viljelyksistä ollaan pian jo korjaamassa.

Ne eivät enää juuri hyödy sateista, päinvastoin, sade saattaa pitkään jatkuessaan viivästyttää sadonkorjuuta. Rukiin osalta laatu voi kärsiä, jos kasvustot lakoontuvat sateen voimasta.

Sen sijaan varsinkin uusien kylvettävien syysviljojen ja öljykasvien kannalta on hyvä, että vettä tulee. Paikoitellen maaperä on ollut niin kuivaa, että kylvön valmisteleminen ja maan muokkaus on hankaloitunut.

Jo heinäkuun alussa ennakoitiin, että tämän kesän mustikkasato on hyvin vaihteleva, ja marjat paikoitellen pieniä ja kuivahtaneita.

Luken erikoistutkijan Rainer Peltolan mukaan jo kypsyneitä ja poimintakelpoisia mustikoita sateet eivät enää turvota, mutta erityisesti Pohjois-Suomessa ja paikoitellen muissakin osissa maata sateista on vielä apua.

”Mutta ihan pienet kuurosateet eivät auta.”

Puolukka kestää mustikkaa paremmin kuivuutta, mutta Peltola kertoo saaneensa eteläisestä Suomesta kuvia myös kurtistuneista puolukan raakileista.

”Puolukan raakileita on runsaasti, joten sateet tulevat puolukkasadon kannalta otolliseen aikaan.”

Peltolan mukaan yksittäinen hellekesä ei tuhoa mustikkaa täysin, sillä suurin osa mustikasta on maan alla. Jos kuivia kesiä on monta peräkkäin, tilanne saattaa olla toinen.