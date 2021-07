Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä.

Poliisin kuljetettavana ollut ihminen kuoli kuljetuksen aikana Hämeessä, kertoi Länsi-Uudenmaan poliisi torstaina. Kuolemantapaus tapahtui tiistaina, kun poliisipartio oli matkalla Forssasta Hämeenlinnaan.

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii asiaa kuolemansyyn selvittämisenä. Poliisihallituksen ohjeen mukaan poliisin tiloissa tapahtunutta kuolemaa tutkii aina toinen poliisipiiri.

Tapauksesta on tehty lain edellyttämä ilmoitus syyttäjälle. Poliisin on ilmoitettava syyttäjälle kuolemasta, joka on tapahtunut henkilön ollessa poliisin säilytystiloissa tai muuten poliisin valvonnassa vapautensa menettäneenä.

Poliisi ei kertonut lisätietoja tapauksesta.