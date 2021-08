Kunnat ja koulutuksenjärjestäjät varautuvat nyt siihen, että koulujen lukuvuosi ainakin aloitetaan lähiopetuksessa.

”Se on pyrkimys kaikissa kunnissa”, Suomen kuntaliiton hyvinvointi- ja sivistysyksikön johtaja Terhi Päivärinta kertoo.

Päivärinta kertoo tehneensä tiedusteluja kuntien kasvatus- ja sivistystoimen johtajien näkemyksistä. Näkemys on selvä: lähiopetus on ensisijainen lähtökohta.

Syksyllä kouluissa jatketaankin Päivärinnan mukaan pääosin samoja toimia kuin keväällä: maskien käyttöä, turvaväleistä huolehtimista sekä käsienpesua.

”Syksystä tulee vielä varmasti vielä vähän vaikea, mutta kun rokotukset etenevät, tilanne varmasti helpottuu”, Päivärinta sanoo.

Päivärinta muistuttaa, että päätös etä- ja lähiopetuksesta tehdään paikallisesti kuntatasolla. Tarvittaessa aluehallinto voi kuitenkin tehdä alueellisia ratkaisuja, jos epidemiatilanne niin vaatii.

”Varmasti tulemme näkemään kuitenkin nyt enemmän paikallisia ja jopa koulukohtaisia ratkaisuja, sillä epidemian luonne on muuttunut”, Päivärinta sanoo.

Lue lisää: Ärhäkkä deltavariantti voi muuttaa tapaa, jolla pandemia etenee – Näin toimii ”hyperlokaali” leviäminen, joka voisi vaikuttaa syksyn rajoituksiin merkittävästi

Opetusalan ammattijärjestön OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka katsoo, että kynnyksen lähiopetuksesta luopumiselle tulee olla hyvin korkea.

Misukka kertoo, että OAJ:n touko–kesäkuun vaihteessa jäsenistölleen toteuttaman kyselyn mukaan opettajat ja esihenkilöt ovat kokeneet etäopetuksen ja poikkeukselliset järjestelyt hyvin kuormittavana sekä itsensä että lasten ja nuorten kannalta. Kyselyn tulokset julkaistaan keskiviikkona.

”Valtaosa kyselyyn vastanneista ei ole nähnyt etäopetuksessa mitään hyvää. Huoli lapsista ja nuorista on kova”, Misukka kertoo.

Hallituksen ja ministeriöiden keskenään ristiriitainen viestintä saa kovaa kritiikkiä sekä Päivärinnalta että Misukalta.

”Monet rehtorit ja johtajat ovat maanantaina palanneet työmailleen ja he joutuvat tekemään suunnitelmia jo nyt”, Misukka muistuttaa.

Viime viikolla sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi Ylen A-studiossa, että lähiopetukseen paluu on vielä epäselvää.

Opetusministeri Li Andersson (vas) puolestaan on sanonut, että hallituksen lähtökohtana on, että lasten ja nuorten koulut alkavat lähiopetuksessa.

Lue lisää: Tartuntatilanne ryöpsäytti uuden keskustelun siitä, aloitetaanko koulunkäynti etänä vai paikan päällä – Opetus­ministerin mukaan etäopetus on viimeinen keino

”Hyvä että hallituksen poliitikot puolustavat lähiopetusta. Nyt tarvitaan tekoja eikä pelkkiä puheita, jotta koulut voidaan aloittaa turvallisesti”, Misukka sanoo.

Yksi konkreettinen toimi Misukan mukaan olisi opettajien rokottaminen vielä ennen koulujen alkua.

Misukan arvion mukaan esimerkiksi peruskoulun opettajista noin 10 000 eli noin neljännes ei vielä ole saanut toista rokotusannostaan.

”Esimerkiksi kunnat voisivat järjestää hyvinkin nopealla aikataululla pop up -rokotuksia opettajille ja yli 16-vuotiaille nuorille”, Misukka sanoo.

Misukan mukaan osassa kuntia opetusalan henkilöstö on voinut ilmoittautua myös ylijäämä­rokotteiden ottajaksi, mikäli rokotteita on uhannut jäädä käyttämättä päivän päätteeksi.

Opetusministeri Li Andersson kannattaa ajatusta ylijäämä­rokotteiden jakamisesta opettajille.

"Opetusalan henkilöstön toisen rokotteen kannalta on oleellista tiedustella omasta kunnasta mahdollisuutta joko aikaistaa toisen rokotteen ottamista, tai ilmoittautua ylijäämärokotteiden ottajaksi, jolloin voi päästä rokotukseen jos päivän päätteeksi jää rokotteita käyttämättä”, Anderson kirjoitti.

Ylilääkäri Hanna Nohynek Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo, että etäopetuksen hyötyjä ja haittoja tulisi punnita tarkkaan. Vaikka lähiopetuksen alkaminen lisää viruksen leviämisriskiä, toisessa vaakakupissa ovat etäkoulussa jatkamisen haitat.

”Pitää ajatella, kuinka suuri sairastumisen riski eri ikäisillä lapsilla on ja kuinka suuri riski on olla edelleen etäopetuksessa ilman luonnollisia sosiaalisia kontakteja. Silläkin on omat terveysvaikutuksensa”, Nohynek kommentoi HS:lle viime viikon torstaina.

Lähiopetuksen puolesta puhuisi se, että toisin kuin viime syksynä, iäkkäät ja riskiryhmiin kuuluvat ihmiset on nyt rokotettu kahdella annoksella. Koko väestöstä toisen annoksen on saanut hieman yli kolmannes.

Nohynek arvioi, että lokakuun loppuun mennessä kaikki halukkaat yli 16-vuotiaat ovat saaneet kaksi rokoteannosta.

”Silloin lasten rokottaminen on myös toivottavasti hyvin käynnissä.”

Alle 12-vuotiaiden osalta rokotteiden myyntilupia saadaan kuitenkin vasta loppuvuodesta tai ensi vuoden alussa, Nohynek arvioi.

Anderssonin mukaan 12–15-vuotiaiden rokottaminen edellyttää sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla olevan asetuksen hyväksymistä.

Lausuntokierros on juuri päättynyt, ja aikaisintaan asetus voidaan hyväksyä Anderssonin mukaan elokuun puolivälin tienoilla.

”Tämän jälkeen ikäryhmän rokotukset pitää välittömästi saada käyntiin, tarvittaessa myös kouluterveydenhuoltoa hyödyntäen”, Andersson kertoo Twitterissä.

Myös lapsiasia­valtuutettu Elina Pekkarinen vetosi avoimessa kirjeessään maanantaina lähiopetuksen puolesta. Pekkarisen mukaan etäopetusta pitäisi järjestää vasta viimesijaisena keinona.