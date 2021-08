Helsinkiläinen pariskunta järjestää hääjuhlansa Teamsissa koronaturvallisuuden vuoksi. Perinteisten juhlien järjestäjiä tartuntatautilääkäri kehottaa juhlimaan maltillisesti: ”Maskia kannattaa käyttää joka tilanteessa, paitsi kakkua syödessä ja kuplivaa juodessa.”

Koronaepidemian paheneminen ja uusien kokoontumisrajoitusten ja -suositusten käyttöönotto ovat saaneet monet pohtimaan uudestaan kesäjuhlien, kuten häiden, järjestämistä. Moni on joutunut siirtämään häitään, jotkut jopa monta kertaa.

Helsinkiläiset Henriikka Ahlstedt ja Markus Kuisma keksivät luovan ratkaisun: he juhlivat häitään videoyhteyden välityksellä.

”Nyt meidän ei tarvitse perua juhlia tai keksiä b-vaihtoehtoa, kun köntsät on jo housuissa koronan takia”, Kuisma sanoo.

Häät oli tarkoitus alun perinkin pitää kahdessa osassa: vihkiminen pienemmällä ja juhlat isommalla porukalla. Päivämäärät ja vieraslista ovat pysyneet ennallaan, vaikka juhlaosuus siirtyi verkkoon.

Päätös etähäistä tehtiin jo toukokuussa. Viime aikojen tartuntaluvut ja uudet rajoitukset ovat todistaneet ratkaisun oikeaksi.

”Kukaan ei osannut ennustaa, millainen tilanne tulisi olemaan nyt. Päätös helpotti stressiä”, Ahlstedt sanoo.

Videoyhteyden avulla Ahlstedt ja Kuisma voivat viihdyttää häävieraita omalta sohvaltaan.

Pariskunta vihitään Pyhän Laurin kirkossa Vantaalla elokuun puolivälissä. Tilaisuuteen osallistuu parikymmentä vihkiparin lähintä ystävää ja perheenjäsentä, joista kaikki on rokotettu kahdesti nuorimpia lukuun ottamatta.

Ahlstedt ja Kuisma ovat molemmat töissä kirkolla, joten he ovat seuranneet sisäpiiristä hiippakuntien rajoituksia ja ohjeita juhlien pitämisestä.

”Kehotamme vieraita käyttämään maskia ja käsidesiä sekä pitämään turvavälejä. Kirkko on muutenkin niin suuri, että siellä olisi jokaiselle oma penkkirivinsä”, Ahlstedt kertoo.

Etäjuhla pidetään elokuun lopussa videoyhteyksin Teams-sovelluksen avulla. Teeman mukaisesti myös kutsu toteutettiin nettisivuna, jonka linkki lähetettiin vieraille. Linjoille on tulossa noin 70 vierasta ympäri Suomea.

”Nyt ei ainakaan tarvitse miettiä, mahtuuko juhlakansa samaan tilaan”, Kuisma sanoo.

Vihkipari kuljettaa lähialueilla asuville vieraille etukäteen juhlaherkkuja. Menussa on kakkua sekä pikkupurtavaa meze-tyyliin – alkumaljoja unohtamatta. Kauempana asuvat vieraat saavat omat versionsa tarjoiluista postitse.

Vihkipari vie häätarjoilut vieraille paperikassissa.

Teams-häiden ohjelmaan kuuluu muun muassa virtuaalista tietovisailua ja musiikkia.

”Kysyimme eräältä duolta, haluaisivatko he esiintyä häissämme. Heillä on samana iltana keikka Porissa. Ennen keikkaa he pystyttävät etästudion meitä varten”, Kuisma kertoo.

Hääromantiikkaakin on, sillä vieraille näytetään videotaltiointi avioparin vihkimisestä.

Poikkeuksellinen järjestämistapa tuntuu vihkiparista luontevammalta kuin perinteiden seuraaminen.

”Emme ole edes ajatelleet, millaisia häiden pitäisi olla. Se on meidän kahden juhla”, Kuisma sanoo.

”Megahäistä haaveilevat varmaan haluavat, että ihmiset muistavat heidän juhlansa. Uskon, että nämäkin jäävät mieleen”, hän jatkaa.

Osa Ahlstedtin ja Kuisman lähipiiristä on ihmetellyt, miksi he tuijottaisivat hääparia tietokoneen ruudulta. Osalle vieraista Teams-sovellus on täysin tuntematon.

Pääasiassa suhtautuminen on kuitenkin ollut positiivista.

”Kiva hääjuhla, kun voi laittautua vain yläosasta eikä tarvitse housujakaan pukea”, Kuisman kaverit ovat vitsailleet.

Poikkeuksellinen juhlimistapa tuntuu parista luontevalta.

Jos päättää järjestää häänsä perinteiseen tapaan, alueelliset suositukset on syytä pitää mielessä. Esimerkiksi Uudenmaan korona­koordinaatio­ryhmä suosittelee voimassa olevien kokoontumisrajoitusten noudattamista myös yksityisissä tilaisuuksissa.

Aluehallintovirastot tekevät päätökset yleisötilaisuuksien rajoittamisesta, ja kunnat antavat suosituksia yksityistilaisuuksista. Voimassa olevat rajoitukset ja suositukset voivat muuttua nopeastikin sen mukaan, onko alue epidemian perustasolla, kiihtymisvaiheessa vai leviämisvaiheessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ohjeiden mukaan leviämisvaiheessa voi järjestää sisätiloissa enintään 10 henkilön ja ulkona enintään 50 henkilön tilaisuuksia. Osallistujien on pidettävä turvavälejä. Yli 50 henkilön tilaisuuksia voi järjestää, jos yleisön voi jakaa lohkoihin.

Kiihtymisvaiheessa tilaisuuksien osallistujamäärää ei rajoiteta, mutta sisätiloissa yli 10 henkilön ja ulkona yli 50 henkilön tilaisuuksissa on pidettävä turvavälejä.

Ravintolarajoitukset voivat vaikuttaa sellaisiin juhliin, jotka on suunniteltu pidettäväksi ravintolassa. Valtioneuvosto voi STM:n esityksen pohjalta rajoittaa ravintoloiden aukioloa, anniskeluaikaa ja asiakasmääriä tautitilanteen mukaan.

Helsingin kaupungin tartuntatautilääkäri Terhi Heinäsmäki suosittelee pitämään etäisyyttä, käyttämään maskia ja noudattamaan hyvää käsihygieniaa häähumun keskellä. Juhlat kannattaa mieluiten järjestää ulkona, joskin tutut säännöt pätevät sielläkin.

”Oltiin ulkona tai ei, virus kyllä leviää, jos kovasti halailee ja pussailee”, Heinäsmäki sanoo.

”Nyt suositellaan maskin käyttöä myös ulkona. Maskia kannattaa käyttää joka tilanteessa, paitsi kakkua syödessä ja kuplivaa juodessa. Häissä juhlapari voisi olla ilman”, hän arvioi.

Heinäsmäen mukaan juhlien järjestäminen on turvallisempaa, jos vieraat ovat pääosin rokotettuja. Hän vertaa juhlimista matkustamiseen: jos rokotetut pääsevät matkustamaan vapaasti, voivat he juhliakin tietyin varauksin.

”Maalaisjärjellä ajateltuna se on turvallista. Katsomme, että kaksi rokotetta saanut ei altistu virukselle. Rokotteiden tarkoitus on normalisoida elämää”, Heinäsmäki sanoo.

Heinäsmäki kuitenkin suosittelee myös kahteen kertaan rokotettuja käyttämään maskia, koska rokotusvasteesta ei vielä tiedetä riittävästi. Herkästi leviävä koronaviruksen deltavariantti läpäisee rokotesuojan helpommin kuin aiemmin kiertäneet variantit.

”Kaksikin kertaa rokotettu voi levittää virusta, mutta vakavan taudin saaminen on hyvin epätodennäköistä”, Heinäsmäki sanoo.

”Koska Uusimaa on nyt leviämisvaiheessa, saatetaan kokoontumisia rajoittaa merkittävästikin tautitapausten lisääntymisen vuoksi”, hän lisää.

Kymmenien ihmisten tilaisuudessa kaikki eivät välttämättä tunne toisiaan saatikka toistensa rokotusstatusta tai terveystilannetta.

”Siksi vanhat kunnon turvasäännöt kannattaa pitää mielessä”, Heinäsmäki selittää.

