Paloa sammuttaa tällä hetkellä aktiivisesti noin sata henkilöä. Apuvoimia on kartoitettu ensi viikon perjantaille asti.

Kalajoen maastopalojen sammutus jatkuu perjantaina viidettä päivää. Tilanne on vakaa, ja palon rajoituslinjat ovat pitäneet, kertoo Jokilaaksojen pelastus­laitoksen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen perjantaina iltakuuden jälkeen.

Maastopalot kattavat noin 300 hehtaarin laajuisen alueen. Hieman apua sammutustöihin tarjosivat perjantaiset sateet, mutta niiden hyöty jäi kuitenkin laihaksi. Illansuussa alueella paistoi jo aurinko, Haapanen kertoo.

”Palo on pureutunut kivenkoloihin ja turve­peräiseen maanpohjaan, ja palo­pesäkkeitä saattaa olla kymmenien senttien syvyydessä. Se pitää hoitaa pimeäksi lapiopelillä ja sammutus­suihkulla.”

Myös Ilmatieteen laitos ennusti paloalueelle sade­kuuroja, mutta sadealue hiipui pohjoiseen päin liikkuessaan. Ilmatieteen laitos kertoi Twitterissä, että vielä Kokkolan korkeudella vettä satoi 20 millimetriä, mutta paloalueelle sadetta kertyi vain noin kymmenen millimetriä.

Haapasen mukaan paloalueella on maan pintakerrosten alla paikoin ”pirun­peltomaista kiveä”.

”Paloa sammuttamassa olleet kertoivat, että paloa sammuttaessa pintamaan alapuolinen kivikko on paikka paikoin niin kuumaa, että se on kuin heittäisi kiukaalle vettä”, Haapanen kertoo.

”Tämä tarkoittaa sitä, että se pieni määrä taivaalta tullutta vettä tulee haihtumaan todella nopeasti, ellemme saa tänne sateita, jotka kastelevat maaperän perusteellisesti.”

Perjantain sateet ilahduttivat sammuttajia Kalajoen maastopaloalueella. Sateen hyöty jäi kuitenkin laihaksi, kertoo Jokilaaksojen pelastusjohtaja Jarmo Haapanen.

Paikalla ollut HS:n kuvaaja Kalle Koponen kertoo, että perjantaina aamupäivällä paloalueella oli selvästi rauhallisempaa kuin torstaina.

”Aamupäivällä paloaluetta pyyhki lyhyt mutta melko rankka kuuro. Sitä seurasi pari tuntia tihkua, joka lakkasi alkuilta­päivään mennessä”, Koponen sanoo

”Pelastajat olivat tyytyväisiä sateesta, vaikka metsä jatkoi savuamista.”

Tuija Puumala Vetelin VPK:sta paistoi torstai-iltana munia nälkäisille sammuttajille.

Aktiivisesti paloa sammuttaa tällä hetkellä noin sata henkilöä. Pelastusjohtaja Haapasen mukaan sammuttajille on saatu nyt inhimillisempi työvuoro­kierto. Kriittisempinä hetkinä alueella tehtiin jopa yli 24-tuntisia työvuoroja muutaman tunnin lepoajalla.

”Nyt tavoitetila on 12 tuntia metsässä ja 12 tuntia lepäämässä. Sata on töissä ja sata lepää”, Haapanen kertoo.

Lue lisää: ”Luulen, että vähintään seuraava viikko sammutetaan, vaikka tulisi minkälainen sade” – Kalajoen maastopalot työllistävät pelastajia ympäri Suomea

Haapasen omat unet ovat olleet kuluneen viikon aikana vähimmillään puolitoista tuntia yössä.

”Minulla on se etu, että ei tarvitse rasittaa kroppaa fyysisesti tässä tilanteessa”, hän toteaa.

Paloa sammuttaa pelastajia usealta eri pelastus­laitokselta. Haapanen kertoo, että kaikille muille Suomen pelastuslaitoksille on lähetetty perjantaina virka-apupyyntö ja tiedustelu ensi viikolle saatavissa olevista resursseista. Alueelle kartoitetaan työvoima-apua aina ensi perjantaille asti, mutta todennäköisesti sammutus­työt kestävät vielä siitäkin pidempään.

”Maaperä on sellaista, että on optimistista sanoa tämän olevan viikossa sammutettu”, Haapanen sanoo.

Palon syttymissyy ei ole tiedossa, eikä sitä olla Haapasen mukaan vielä alettu varsinaisesti tutkia. Syttymisalue on kuitenkin ”kohtuullisen hyvin” selvillä.

”Metsäpalojen syy on usein joko salama tai ihmisen toiminta. Mutta en lähde arvailemaan yksityis­kohtia siitä, mitä ihmisen toimintaa se on voinut olla. Yksityis­kohtien aika on myöhemmin.”

Kainuun prikaatista saapuneet sotilaat odottivat tela-ajoneuvojensa kanssa metsänlaidassa tietoa siitä, mille suunnalle tarvittaisiin letkua.