Tapahtuma­takuuta on myönnetty lähes 73 miljoonaa euroa – Haku­aikaa on vielä elo­kuun loppuun

Tapahtumatakuuta on myönnetty yli 150 tapahtumalle, eniten musiikkifestivaaleille, konserteille, näyttelyille ja messuille.

Tapahtumien järjestämiseen tarkoitettua takuuta on myönnetty yli 150 tapahtumalle yhteensä lähes 73 miljoonaa euroa, kertoo Valtiokonttori.

Eniten takuuta on haettu musiikkifestivaaleille, konserteille, näyttelyille ja messuille.

Takuu on ennakollinen maksusitoumus, jolla on määrä vähentää tapahtumien järjestämisen koronapandemiasta johtuvia talousriskejä.

Tapahtumatakuun saaneet voivat hakea syksyllä korvauksia tapahtuman toteutuneista kuluista, jos tapahtuma peruuntuu tai se järjestetään pienempänä kuin oli tarkoitus.

Tapahtumatakuuta on voinut hakea kesäkuun alusta lähtien, ja sitä voi hakea elokuun loppuun asti tapahtumille, jotka järjestetään ennen 7. joulukuuta.

Valtiokonttori kertoo tiedotteessaan, että joitakin tapahtumatakuun hakemuksia on jouduttu hylkäämään, jos jokin sen ehdoista ei ole täyttynyt.

Takuun saamisen ehtoina on, että arvonlisäverollinen liikevaihto vuodelta 2019 on 150 000 euroa. Lisäksi tapahtuman on oltava yleisölle avoin. Takuuta ei voi myöskään myöntää tapahtumille, jotka on peruttu ennen takuun hakemista.

Tapahtumatakuun korvausten haku alkaa 15. syyskuuta.