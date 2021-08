Susi lopetettiin poliisin määräyksellä myöhään lauantai-iltana.

Asuinrakennusten pihoilla ja koti- ja tuotanto­eläintilojen lähellä liikkunut susi lopetettiin Joensuun Tuupovaarassa. Susi lopetettiin poliisin määräyksellä myöhään lauantai-iltana, Itä-Suomen poliisilaitos kertoi tiedotteessaan sunnuntaina.

Poliisille ja Riistakeskukselle tehtiin toukokuusta alkaen useita ilmoituksia sudesta Tuupovaaran Hoilolan ja Öllölän alueella. Se oli liikkeellä yksin.

Suurpetohavaintojen Tassu-järjestelmään on kirjattu yhteensä 14 kertaa, kun susi on vahvistetusti liikkunut pihoilla. Sitä on yritetty karkottaa useita kertoja muun muassa ilmaan ampumalla, poliisi kertoo.

Susi kuitenkin palasi säännöllisesti ihmisten pihamaille ja eläinsuojien läheisyyteen.

Ihmisiin tottunut ja asutulla alueella liikkuva susi aiheuttaa vaaraa ihmisten hengelle ja terveydelle, poliisin tiedotteessa sanotaan.

Koska muita, lievempiä keinoja tilanteen ratkaisemiseksi ei ollut, poliisi määräsi eläimen lopetettavaksi. Lopettamisen ei katsottu vaarantavan suden suojelun tasoa alueella tai valtakunnallisesti, sillä kyseessä oli yksittäinen yksilö.

Suurriistavirka-avun henkilöstö lopetti suden ampumalla sen asutun talon navetan pihaan.

Susi oli nuori uros, joka painoi 40 kiloa.

Poliisi kertoo toimittavansa suden tutkittavaksi Ruokavirastolle Ouluun.