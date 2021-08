Valtaosa Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaaloiden korona­potilaista on rokottamattomia: ”Sairaala­hoitoa tarvitsevat ovat nuorempia kuin aikaisemmin”

Vaikka tartuntoja todetaan nuorissa ikäryhmissä, ne tulevat ajan kuluessa lisäämään sairaalahoidon tarvetta, sairaanhoitopiireistä arvioidaan.

Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla valtaosa sairaaloiden koronapotilaista on rokottamattomia. Kuva Vantaan Energia-areenan rokotuspisteeltä 28. kesäkuuta.

Koronatartuntoja todetaan nyt määrällisesti eniten Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Varsinais-Suomen (VSSHP) ja Pirkanmaan (PSHP) sairaanhoito­piireissä.

Tiistaina pääkaupunkiseutu sekä Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa siirtyivät koronavirus­epidemian pahimpaan eli leviämis­vaiheeseen.

Husin, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan sairaalahoidon koronapotilaissa toistuvat samat trendit. Ensinnäkin koronapotilaat ovat nuorempia kuin aiemmin. Toiseksi valtaosalla sairaalahoitoa vaativista potilaista ei ole ensimmäistäkään koronavirusrokotetta.

Keskiviikkona Suomessa oli sairaalahoidossa yhteensä 95 koronapotilasta, joista 15 oli tehohoidossa.

Eniten potilaita oli Husin alueen sairaaloissa. Keskiviikkona heitä oli 24, kun vielä viime perjantaina luku oli 13, kertoo Husin vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä. Keskiviikkona Husin tehohoidossa oli kaksi koronapotilasta.

Heikkilän mukaan sairaalahoidon tarpeen kasvu on ollut ennakoitavissa, ja luvut ovat looginen seuraus epidemiatilanteen huonontumisesta. Myös nuoremmat ikäluokat korostuvat nyt Husin koronapotilaissa. Heistä puolet eli 12 oli alle 50-vuotiaita.

Husin 24:stä sairaalahoitoa vaatineesta potilaasta 18 oli rokottamattomia. Yksi rokote oli viidellä ja täysi rokotussarja yhdellä potilaalla. Kaikki alle 40-vuotiaat potilaat olivat rokottamattomia.

Husin vs. johtajaylilääkäri, hallintoylilääkäri Teppo Heikkilä.

Keskiviikkona Suomessa todettiin ennätysmäärä koronatartuntoja, yhteensä 872. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä eniten nuorissa ikäryhmissä, etenkin 20–29-vuotiaissa.

Vaikka tartuntamäärät ovat kasvaneet, epidemian vakavat seuraukset ovat vähentyneet. Koronarokotusten ansiosta esimerkiksi kuolemia on selvästi vähemmän kuin aiemmin.

Teppo Heikkilä toteaa, että epidemiatilanne on tästä huolimatta vakava.

”Rokotekattavuuden lisääntyminen muuttaa tilannetta, joten on vaikea arvioida, onko se vakavampi tai vähemmän vakava kuin keväällä. Siinä mielessä ollaan uuden edessä. Olemme kuitenkin huolissamme tilanteesta”, Heikkilä sanoo.

Kasvavat tartuntamäärät tulevat Heikkilän mukaan ennen pitkää näkymään myös Husin alueen sairaalahoidon tarpeessa.

”Vaikka tartuntoja on nuorissa ja he kestävät niitä paremmin, ei tämä tauti ole nuorillekaan vaaraton.”

Heikkilä painottaa, että vaikka koronarokotukset näkyvät sairaalahoidon tarpeessa, nykyinen kahden annoksen rokotekattavuus ei ole viruksen helpommin tarttuvan deltavariantin takia vielä riittävä.

Suomessa koko väestöstä 36 prosenttia oli perjantaina saanut kaksi koronavirusrokotetta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan.

Turun yliopistollisessa keskussairaalassa (Tyks) oli keskiviikkona 10 koronapotilasta, joista kukaan ei ollut tehohoidossa.

Viimeisen viikon aikana potilaita on ollut yhteensä 15, joista yhdeksän on alle 50-vuotiaita.

Infektioylilääkäri Esa Rintala kertoo, että näistä 15 potilaasta seitsemän on täysin rokottamattomia. Neljä potilasta on saanut täyden rokotesarjan ja yksi yhden rokoteannoksen. Kolmelta potilaalta ei ole rokotustietoa.

”Tässä on nähtävissä, että perustervekin voi joutua sairaalahoitoon ja huonoon kuntoon”, Rintala toteaa.

Rintalan mukaan Tyksin kapasiteetti ei ole tällä hetkellä koetuksella, mutta kasvaneet tartuntamäärät luovat aiheellisen pelon sairaalahoidon kuormituksesta.

”Tautimäärät ovat niin korkeita, että ne heijastuvat väistämättä sairaalahoitoon”, Rintala sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan infektioylilääkäri Esa Rintala.

Turun tartunnoista 60 prosenttia todetaan 20–29-vuotiailla. Heistä vain noin puolet on saanut ensimmäisen rokoteannoksen.

”Meillä ei ole mitään syytä ajatella, että he ovat turvassa sairaalahoidolta. On mahdollista, että sairaalatilanne huononee hyvin nopeasti”, Rintala sanoo.

Tällä hetkellä Rintala sanoo seuraavansa kauhulla Turussa järjestettäviä musiikkifestivaaleja.

”Eihän kukaan oikeasti usko, ettei niissä tulisi tartuntoja.”

Turussa keskeinen ongelma on Rintalan mukaan kuormittunut tartunnanjäljitys. Noin puolet alueen tartunnoista pystytään tällä hetkellä jäljittämään, kun aikaisemmin luku oli noin 80 prosenttia.

”Tartunnan saaneita on kerta kaikkiaan niin paljon, että mikään tartunnan­jäljitys­mekanismi ei pysy perässä.”

Jäljitystä vaikeuttavat lomakauden lisäksi muun muassa rokotukset ja rajan terveysturvallisuuden ylläpito.

”Tilanne on aika huono: terveydenhuollon työntekijöitä revitään joka paikkaan”, Rintala sanoo.

Rintala toteaa, että kun riskiryhmät on pitkälti rokotettu, pelkät tartuntamäärät eivät ole enää oleellinen mittari tautitilanteelle. Hän painottaa, että on huomioitava lisääntynyt sairaalakuormitus ja huonosti toimiva tartunnanjäljitys. Myös positiivisten testien osuus on noussut 3,6 prosentista 5,1:een.

”Täällä kaikki mittarit ovat tällä hetkellä punaisella”, Rintala sanoo.

Tampereen yliopistollisessa sairaalassa (Tays) oli keskiviikkona hoidossa kymmenkunta koronapotilasta, kertoo infektioylilääkäri Jaana Syrjänen. Hänen mukaansa luku vaihtelee päivittäin. Tehohoidossa oli Syrjäsen mukaan ”joitakin potilaita”, mutta hän ei tarkenna lukua yksityisyydensuojaan vedoten.

Kesä-heinäkuussa Pirkanmaalla sairaalahoitoon joutuneista 30 koronapotilaasta 16 oli 20–39-vuotiaita. 40–59-vuotiaita oli kahdeksan, ja loput kuusi potilasta olivat 60–79-vuotiaita.

”Tilanne on muuttunut kesä–heinäkuun ja elokuun alun aikana. Sairaalahoitoa tarvitsevat ovat nuorempia kuin aikaisemmin”, Syrjänen sanoo. Hän kannustaa nuorempiakin ikäryhmiä hakemaan koronarokotteen mahdollisimman pian.

Myös Pirkanmaalla valtaosa viime aikoina sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista on ollut rokottamattomia. Kesä–heinäkuussa sairaalahoitoa tarvinneista potilaista 23 oli rokottamattomia. Yksi rokoteannos on ollut viidellä ja täysi rokotussarja kahdella sairaalahoitoon joutuneella koronapotilaalla.

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön ylilääkäri Jaana Syrjänen.

Syrjänen kertoi tiistaina järjestetyssä alueellisen pandemiaryhmän mediainfossa, että viime viikolla Pirkanmaalla runsaat 70 prosenttia tartunnoista on pystytty jäljittämään. Tartunnan saaneisiin ja altistuneisiin on saatu yhteys alle vuorokaudessa.

”Jäljitys on todella paiskinut töitä”, Syrjänen totesi.

”Kovin paljon suurempaan työtehoon tässä ei varmaan ole mahdollisuutta.”