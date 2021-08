Suomesta ei voi enää matkustaa Viroon vapaasti ilman koronatodistuksia tai testivelvoitetta.

Maanantaina voimaan astuneen säädöksen mukaan Viroon voivat saapua Suomesta ne, joilla on todistus täydestä koronarokotussarjasta, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Laivayhtiöissä ei uskota, että Viron tiukentuneet maahantuloehdot vaikeuttavat olennaisesti Suomen ja Viron välistä matkustajaliikennettä.

Suomesta Viroon matkustaminen vaatii maanantaista 2. elokuuta alkaen todistuksen täydestä koronarokotus­sarjasta, sairastetusta taudista tai negatiivisesta testituloksesta.

Tiukentunut matkustuslinja johtuu Suomen kasvaneesta koronatartuntojen ilmaantuvuusluvusta, minkä vuoksi Viro asetti Suomen maahantulomallinsa keltaiseen kategoriaan.

Iso osa Suomen ja Viron välisestä liikenteestä tapahtuu laivateitse Helsinki–Tallinna-välillä.

Tallink Siljan viestinnän asiantuntija Armi Kailio ei usko, että uusilla vaatimuksilla on merkittävää vaikutusta jo valmiiksi pieniin matkustajamääriin.

Kailion mukaan matkustajamäärät ovat kesäsesongistakin huolimatta pandemian takia huomattavasti pienempiä kuin normaalisti.

”Joillain Helsinki–Tallinna-reitin laivoilla on ollut kymmeniä matkustajia, joillain satoja. Normaalisti kesäkaudella vajaat 3 000 matkustajaa vetävät laivat voivat olla loppuunmyytyjä”, hän kommentoi.

Kailio sanoo, että matkustajien vähyyteen vaikuttaa terveysturvallisuustoimien lisäksi ylipäänsä ihmisten luottamus matkustamisen turvallisuuteen.

”Ihmiset varmasti edelleen haluavat osittain välttää vapaa-ajan matkustamista.”

Eckerö Line liikennöi Suomen ja Viron väliä kahdella aluksella, joista toinen on risteilykäytössä.

Yhtiön markkinointi- ja viestintäjohtaja Ida Toikka-Everi pitää uusien vaatimusten vaikutusta matkustajamääriin myös pienenä tai olemattomana.

Jo ennen Viron uutta päätöstä on Suomeen tullessa vaadittu vastaavanlaisia todistuksia, joten isoa käytännön muutosta ei hänen mukaansa synny.

Hänen mukaansa iso osa suomalaisista on jo saanut molemmat rokotteet, joten kyse on lähinnä siitä, että pidetään paperit kunnossa. Matkustaminen laivalla on hänen mukaansa turvallista.

Toikka-Everi vertaa Viroon matkustamista ostoskeskuksessa käymiseen Suomessa. Hänen mukaansa laivalla on hyvät mahdollisuudet pitää turvavälejä, koska matkustajamäärät ovat vähäisiä.

Hän uskoo, että erilaisten koronatodistuksien vaatiminen on ainakin toistaiseksi tullut jäädäkseen.

”Voi olla, että tällaisten terveystodistusten vaatiminen tulee jatkumaan vielä pitkäänkin, ja ne tulevat olemaan meidän arkeamme enemmän tai vähemmän.”

Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström uskoo, että Viron uudet vaatimukset tulevat vaikuttamaan matkustajamääriin jonkin verran.

Yhtiöllä on yksi laiva, joka liikennöi Helsinki–Tallinna-reitillä. Matkustajamäärät reitillä ovat tällä hetkellä yhtiön mukaan noin kolmasosan normaalista.

Laajemmin risteilyjen ja matkailun tilanteeseen vaikuttaa hänen mukaansa rokotekattavuus.

”Aika paljon on kiinni siitä, että yhä useampi suomalaisista olisi rokotettu kahdella rokoteannoksella.”

Boijer-Svahnström kertoo, että yhtiö noudattaa viranomaisten säädöksiä ja tiedottaa niistä esimerkiksi verkkosivuillaan.

Erilaiset säädökset ovat hänen mukaansa silti olleet koko pandemian ajan matkustajien näkökulmasta sekavia, sillä käytännöt vaihtelevat maittain.

”On aikamoinen työ pysyä kärryillä, mitkä rajoitukset pätevät milloinkin Suomessa, Ruotsissa ja Virossa, puhumattakaan muusta maailmasta.”