Kaikki alle 40-vuotiaat potilaat ovat rokottamattomia, kertoo vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä.

Tiistaina 3. elokuuta Suomessa on sairaalahoidossa yhteensä 97 koronapotilasta, joista seitsemän oli tehohoidossa.

Sairaanhoitopiireistä potilaita on eniten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) sairaaloissa. Tiistaina heitä oli 24, kun vielä viime perjantaina luku oli 13, kertoo vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä. Potilaista yksi on tehohoidossa. Suurin osa potilaista on perusterveitä.

Heikkilän mukaan sairaalahoidon tarpeen kasvu on ollut ennakoitavissa ja luvut ovat looginen seuraus epidemiatilanteen huonontumisesta.

”Tosiasia on se, että kun tartuntamäärät lähtevät kasvuun, se nähdään sairaaloissa 2–3 viikon viiveellä”, Heikkilä sanoo.

"Sekä epidemia että sitä myöten sairaalahoidon tarve ovat nyt nuoremmissa ikäluokissa kuin aiemmin.”

Husin alueen potilaiden ikäjakauma on 25–80 vuotta, mutta 60 prosenttia heistä on alle 50-vuotiaita.

”Nuorempien ikäluokkien korostuminen on selkeä muutos aikaisempaan verrattuna. Vielä perjantaina potilaista suunnilleen 60 prosenttia oli yli 50-vuotiaita”, Heikkilä sanoo.

Sairaalapotilaista yli 70 prosenttia on rokottamattomia, ja yksittäisillä potilailla on kaksi rokotetta. Heikkilän mukaan huomionarvoista on se, että kaikki alle 40-vuotiaat potilaat ovat rokottamattomia.

Kasvavat tartuntamäärät tulevat Heikkilän mukaan ennen pitkää näkymään myös Husin alueen sairaalahoidon tarpeessa.

”Nuoremmatkin ihmiset voivat joutua sairaalaan. Kun tartuntoja on tarpeeksi, potilaita riittää meillekin. Siinä mielessä tilanne on jonkin verran huolestuttava”, Heikkilä sanoo.

”Jos tauti leviää vapaasti nuoremmassa väestössä, se näkyy väistämättä sairaalahoitoa vaativien potilaiden määrässä, vaikka nuoret eivät niin helposti joudukaan sairaalahoitoon.”

Potilaiden ikäjakauma kertoo Heikkilän mukaan osaltaan rokotteiden hyvästä suojatehosta. Iäkkäämmän väestön rokotekattavuus alkaa olla hyvällä tasolla, ja se näkyy myös epidemiatilanteessa.

”Joitain tartuntoja tulee rokotesuojan läpi, mutta vakavia sairastumisia on selvästi vähemmän, kuten myös kuolemantapauksia.”