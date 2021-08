Toisen rokoteannoksen aikaistamisia, walk in -rokotuksia ilman ajanvarausta sekä pop up -rokotustempauksia – rokotustahtiin pyritään saamaan vauhtia mitä erilaisimmin tavoin, jotta rokotteita ei jäisi käyttämättä.

Rovaniemen viikonlopun rokotustempauksessa toisen rokoteannoksensa ottivat joulupukki sekä Mr. Lordi.

Esimerkiksi Oulussa avattiin tiistaina uusi walk in -linja, jossa tarjottiin toista rokotetta ilman ajanvarausta niille, jotka haluavat aikaistaa kakkosrokotustaan.

Linja avattiin, sillä rokotustahti ensimmäisen rokotteen osalta on Oulussa hiljentynyt ja tuhansia Moderna-rokotteita uhkasi mennä vanhaksi, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

”Yli 30-vuotiaiden osalta ensimmäisen rokotteen ottaneiden osuus on jo 70 prosenttia väestöstä ja sitä vanhemmissa vielä enemmän”, Mäkitalo kertoo.

”Deltavariantin nopean leviämisen takia on tärkeää, että myös toisen rokoteannoksen saaneiden osuutta saataisiin kasvatettua.”

Aiemmin Oulussa on ollut vastaava piste ensimmäistä rokotetta hakeville, ja siitä on saatu hyviä kokemuksia, Mäkitalo kertoo.

”Walk in -rokotuksissa on käynyt suurin piirtein saman verran ihmisiä, jotka hakevat rokotuksensa ajanvarauksella. Ei voi sanoa, että ne olisivat kaksinkertaistaneet rokotettujen määrän, sillä moni olisi saattanut hakea rokotteensa ajanvarauksella, mutta ainakin ne ovat lisänneet kiinnostusta ja madaltaneet kynnystä”, Mäkitalo.

Walk in -linjasta on tarkoitus tulla pysyvä järjestely myös toisen rokoteannoksen kohdalla. Ensimmäisen rokotteen ottamisesta tulee kuitenkin olla kahdeksan viikkoa.

Linjalla ei voi valita ottamaansa rokotetta, vaan siellä tarjotaan vain Modernan valmistetta. Mäkitalo kertoo, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan kakkosrokotteeksi voi hyvin ottaa Modernaa, vaikka ykkösrokote olisikin ollut Pfizeria.

”Varmistimme THL:stä , että menettely on sallittu ja on hyvä. Modernan suoja on yhtä hyvä kuin Pfizerillä. Molemmat ovat mRNA-rokotteita ja ne ovat hyvin samanlaisia”, hän kertoo.

Mäkitalon mukaan ensimmäinen päivä herätti kiinnostusta ja ajoittain walk in -pisteelle kerääntyi jonoja.

Hän vakuuttaa, että linjalla on tarjolla rokotteita riittävästi. Mäkitalo arvioi, että niitä voi mennä päivittäin joitakin satoja.

”Jos enemmän ihmisiä tulee ottamaan ennakolta kakkosrokotteen, olemme varmistaneet, että saamme niitä lisää keskusapteekista”, Mäkitalo kertoo.

Mäkitalon mukaan rokotekattavuus on Oulussa huonoin alle 20-vuotiailla, joiden tavoittamiseen tarvitaan uusia keinoja. Esimerkiksi oppilaitoksen kampuksille harkitaan erilaisia pop up -rokotepisteitä.

”Pop up -rokotuspisteiden järjestäminen ei ole ihan niin yksinkertaista kuin miltä se kuulostaa, sillä sinne tarvitaan muun muassa tietoliikenneyhteydet sekä sopivat kylmäsäilytystilat”, Mäkitalo kertoo.

Mäkitalo kertoo, että kun rokotteet ulotetaan 12–15-vuotiaisiin, kaupunki on valmis järjestämään rokotuksia myös kouluissa.

Suomi ostaa rokotteensa Euroopan yhteishankinnassa, jossa maat saavat rokotteita suhteessa väestömääräänsä.

Suomi pidensi keväällä kaikkien rokotteiden annosvälin 12 viikkoon toisin kuin monet muut Euroopan maat. Tällä Suomi sai kasvatettua ensimmäisellä annoksella rokotettujen määrää, mutta kahden annoksen täyden rokotesuojan saaneita on Suomessa eurooppalaisittain vähän.

Ensimmäinen rokoteannos ei kuitenkaan anna yhtä hyvää suojaa deltavariantin aiheuttamaa infektiota vastaan kuin muiden virusvarianttien.

Oxfordin yliopiston ylläpitämän Our World in Data -tietokannan mukaan Suomessa vähintään ensimmäisen koronarokotteen on saanut noin 66 prosenttia väestöstä, mutta toisen rokotteen vasta reilu kolmannes väestöstä.

Suomea edellä rokotustahdissa on Tanska, jossa vähintään ensimmäisen koronarokotteen on saanut liki 73 prosenttia väestöstä ja toisenkin rokotteen jopa 56 prosenttia. Myös Saksassa 52 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotesuojan.

Koko maailmassa vasta alle kolmannes väestöstä on saanut ensimmäisen koronarokotteen, ja täysrokotettuja on alle 15 prosenttia.

THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että Suomea Euroopan maihin verrattaessa täytyy muistaa, että osa maista, kuten Saksa ja Unkari, on tehnyt rokotehankintoja myös ohi EU-hankinnan.

Tanska puolestaan on käyttänyt irrallaan kansallisesta ohjelmasta myös Johnson & Johnsonin kerta-annosrokotetta, jota ei Suomessa otettu käyttöön siihen sisältyvän harvinaisen veren hyytymishäiriöriskin vuoksi.

Nohynekin mukaan erilaiset tempaukset tai rokotuskampanjat ovat kannatettavia, mikäli ne sopivat kyseisen paikkakunnan tilanteeseen.

”Jokaisessa kunnassa tiedetään itse parhaiten, millaiset keinot ovat tarpeen väestön tavoittamiseksi ja rokotuskynnyksen madaltamiseksi”, Nohynek sanoo.

Erilaisia keinoja rokotetahdin vauhdittamiseksi on tehty myös muissa maissa. Kreikka on tarjonnut ensimmäisen rokotteen ottamisesta alle 25-vuotialle nuorille muun muassa 150:tä euroa.

Virossa laivayhtiö Tallink alkoi viikonloppuna tarjota rokotuksia laivoillaan. Yhtiö tarjoaa Star- ja Megastar -aluksillaan rokotetuille yli 12-vuotiaille matkustajille 29. heinäkuuta ja 15. elokuuta välisenä aikana ilmaisia viiden tunnin miniristeily­lahjakortteja.

Rokotteita tarjotaan vain Viron kansalaisille ja asukkaille, sillä rokotuksiin tarvittavat annokset ovat Viron valtion rokotevarastoista.