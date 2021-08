Valamon luostari houkutteli poikkeuksellisen määrän munkkikokelaita: ”Ehkä korona-aika on lisännyt kaipuuta yhteisöelämään”

Arviolta neljännes kokelaista antaa lopulta luostarilupaukset ja ryhtyy munkiksi. Munkkius on elinikäistä, mutta luostarista on myös lähdetty: ”Voi tulla rakastumisia, ja päätetään mennä naimisiin.”

Valamon luostari Heinävedellä on Suomen ainoa ortodoksinen munkkiluostari. Siellä asuu tällä hetkellä seitsemän munkkia ja seitsemän kokelasta. Kuva on otettu vuonna 2018.

Valamon munkkiluostari on vuoden sisällä saanut harvinaisen paljon yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat kiinnostuneita munkin elämästä. Luostarin johtaja, arkkimandriitta Sergei arvelee, että korona-aika on voinut vaikuttaa luostarin vetovoimaan.

”Vuodenvaihteessa meille tuli viisi uutta kokelasta. Normaalina vuonna heitä on ehkä yksi tai kaksi”, hän kertoo.

Lisäksi luostariin on tullut runsaasti yhteydenottoja aiheesta.

”Voi sanoa, että poikkeuksellisen paljon. Meillä on nyt keskusteluvaihe menossa kahden nuoren miehen kanssa, joista toinen on jo ortodoksisen kirkon jäsen.”

Isä Sergein mukaan luostari ei ole yrittänyt aktiivisesti houkutella uusia asukkaita. Hän pohtii, että pandemia on kenties saanut ihmiset miettimään enemmän omaa elämäänsä ja hengellisiä asioita.

”Ei koronaepidemia varmaan ole ollut se varsinainen syy, mutta moni tulijoista on jo pitkään elänyt yksin. Ehkä korona-ajan eristyneisyys on lisännyt kaipuuta yhteisöelämään”, hän lisää.

Suomen toisessa ortodoksisessa luostarissa, Lintulan nunnaluostarissa, samanlaista ilmiötä ei ole ollut.

”Kyllä ihmiset kyselevät, mutta ei täällä ole vielä näkynyt sellaista samassa mittakaavassa [kuin Valamossa]”, kommentoi luostarin igumenia Mikaela.

”Meillä ei suoraan otetakaan ihmisiä luostariin, vaan ensin ollaan talkoolaisina ja katsotaan sitä kautta, miten luostarielämä kiinnostaa.”

” ”Ehkä korona-ajan eristyneisyys on lisännyt kaipuuta yhteisöelämään.”

Munkiksi voivat hakeutua täysi-ikäiset, ortodoksiseen kirkkoon kuuluvat miehet. Kokelaaksi haluavan terveyden ja elämäntilanteen odotetaan olevan vakaalla pohjalla, eikä hänellä saa olla esimerkiksi alaikäisiä lapsia huollettavanaan.

”Joskus ihmiset hakevat ikään kuin pakoa oman elämän todellisuudesta. Mutta jos on elämänkriisi meneillään, niin se ei ole hyvä tilanne tulla luostariin”, isä Sergei sanoo.

Tällä hetkellä luostarissa on seitsemän munkkiveljeä ja seitsemän kokelasta, joita kutsutaan myös noviiseiksi tai kuuliaisuusveljiksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen kokelas voidaan vihkiä viitankantajaksi, jolta ei vielä vaadita luostarilupauksia.

”Munkkivihkimyksen voi saada lyhimmillään ehkä kolmen vuoden kuluttua, jos kaikki menee suotuisasti.”

Isä Sergei arvioi, että yleisesti ottaen suunnilleen neljännes tulokkaista päätyy antamaan luostarilupaukset. Tänä vuonna aloittaneista kokelaista kaksi on jo tullut siihen tulokseen, ettei munkin elämä ollut heitä varten.

Isä Sergein mukaan luostarielämään sopeutuvat yleensä helpoimmin ne, jotka aloittavat sen nuorena.

”Jos on vaikkapa yli 50-vuotias ja elänyt pitkään yksin, ei välttämättä ole niin helppoa sopeutua yhteisöön, jossa on omat sääntönsä”, hän pohtii.

”Kullakin on myös jumalanpalvelusten lisäksi omat tehtävänsä, ja päivät ovat pitkiä. Moni on ehkä tottunut siihen, että on enemmän vapaa-aikaa.”

Munkiksi vihittävä lupaa muun muassa viettää loppuelämänsä naimattomana ja ilman henkilökohtaista omaisuutta. Käytännössä mikään ei kuitenkaan pakota ihmistä jäämään luostariin, jos hän tulee toisiin ajatuksiin.

Myös isä Sergein aikana joitakin munkkeja on lähtenyt luostarista. Tyypillinen lähtösyy on perin inhimillinen.

”Vaikka olisi ollut luostarissa pitkäänkin, niin voi tulla rakastumisia ja päätetään mennä naimisiin. Meillä on avoin luostari, ja täällä käy vuosittain noin 300 talkoolaista. Siinä voi tulla inhimillistä kanssakäymistä”, hän kertoo.

Lähtöpäätös on usein kipeä, mutta myöhemmin monet entiset munkkiveljet ovat tulleet vierailemaan perheensä kanssa.

”Ehkäpä joku lapsista voi sitten myöhemmin aloittaa luostarielämän”, isä Sergei heittää.