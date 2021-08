Jos näytteenottoon lisättäisiin työvoimaa, se tarkoittaisi karsimista jostain muualta, sanoo Husin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen.

Koronanäytteenoton työvoimapulaa pidetään suurimpana esteenä testauskapasiteetin merkittävälle lisäämiselle. Kuva on otettu heinäkuussa Meilahden sairaala-alueella Helsingissä.

HELSINGIN ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen kannattaa rokotuksiin perustuvan koronapassin käyttöönottoa Suomessa mutta epäilee mahdollisuutta kasvattaa testauskapasiteettia merkittävästi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ajaa Suomeen koronapassia, jota voitaisiin käyttää edellytyksenä esimerkiksi ravintoloihin, tapahtumiin ja kuntosaleille pääsemiseksi. Ministerin mukaan koronapassin käyttöönotto tarkoittaisi sitä, että koronatestiin pitäisi päästä maksutta.

Lehtosen mukaan väestön toistuvaan testaamiseen on vaikea löytää riittävästi näytteenottajia.

”Varmaan analyysikapasiteetti saataisiin riittämään, mutta näytteenottajista on nyt jo aika kova pula ollut. Sehän on sellaista liikkuvaa työvoimaa, mikä välillä on muissa tehtävissä, esimerkiksi rokottamassa.”

Terveydenhuollossa on yleinen työvoimapula, johon ei ole olemassa nopeaa ratkaisua.

”Meillä on tähän nykyiseen tarpeeseen hyvä analyysikapasiteetti, mutta sellaiseen päivittäiseen testaamiseen, mitä esimerkiksi Tanskassa tehdään, on mielestäni aika vähän mahdollisuuksia.”

Helsingissä koronanäytteenotto on viime aikoina ajoittain ruuhkautunut. Lehtosen mukaan työvoiman lisääminen tarkoittaisi karsimista jostain muualta.

”Ja onko sitten parempi tehdä niitä testejä, jotta ihmiset pääsisivät ravintolaan versus se, että hoidetaan oikeasti sairaita.”

TURUN yliopistollisen keskussairaalan (Tyks) laboratorio­toimialueen toimialuejohtaja Antti Hakanen on samoilla linjoilla.

”Väittäisin, että se ei ole mahdollista, eikä se ole järkevää. Silloin kapasiteetti ei riittäisi niiden testaamiseen, jotka olisi välttämätöntä testata.”

” ”Kapasiteetti ei riittäisi niiden testaamiseen, jotka olisi välttämätöntä testata.”

Sekä Lehtonen että Hakanen muistuttavat, että rajatestaaminen syö tällä hetkellä ison osan testauskapasiteetista.

Hus pystyy analysoimaan yli 30 000 testiä vuorokaudessa, mutta näytteenotto­kapasiteetti on noin 10 000–15 000 näytettä päivässä.

Tyksissä puolestaan pystytään analysoimaan noin 2 500 testiä vuorokaudessa. Tyksin oma näytteenotto­kapasiteetti on siitä noin puolet.

Lehtonen arvioi, että Suomen isot laboratoriot pystyvät analysoimaan yhteensä noin 50 000–60 000 testiä päivässä. Näytteenottoon ei kuitenkaan riitä henkilökuntaa samassa suhteessa.

PALJONKO testaustarve lisääntyisi, jos koronapassi otettaisiin käyttöön?

Lehtonen tekee karkean laskelman: Jos Hus-alueen noin 1,6 miljoonasta asukkaasta 40 prosenttia olisi saanut täyden rokotesuojan, jäljelle jäisi noin 900 000 ihmistä testitodistuksen tai sairastetusta taudista kertovan todistuksen varaan.

Jos tuo ihmismäärä pitäisi testata viikossa, tarvittaisiin näytteenottoon työvoimaa vähintään viisinkertainen määrä.

Tällä hetkellä Hus tekee noin 60 000 testiä viikossa. Näytteenotossa työskentelee Husin ja alihankkijoiden henkilökuntaa runsaat 1 000 ihmistä.

Uudessa tilanteessa tarvittaisiin Lehtosen arvion mukaan noin 10 000 työntekijää.

”Koko maahan tarvittaisiin noin 20 000–30 000 näytteenottohenkilöä sitä pyörittämään. Se ei ole mitenkään realistista.”

Tyksissä arvioitiin ennen kesää, miten työvoimatarve kehittyisi, jos testausmääriä kasvatettaisiin matkailun takia.

“Se, että kaksinkertaistettaisiin koko näytteenottomme, olisi jo todella haasteellista”, Hakanen kertoo.

MYÖS analyysikapasiteetin kasvattamisessa nähdään haasteita.

Lehtosen käsitys on, että valtio ei aio vuodenvaihteen jälkeen rahoittaa testaamista. Tällöin kapasiteetin kasvattamiseen ei uskalleta investoida julkisella eikä yksityisellä puolella.

Tilanne on tietysti toinen, jos valtio lupautuu maksamaan testauksen myös jatkossa.

”Ei varmaan löydy sellaista päättäjää, joka lähtisi kymmeniä miljoonia euroja investoimaan johonkin ilman takeita.”

Testausvälineistä käydään kilpailua globaaleilla markkinoilla.

”Ehkä yksi näkökulma on myös, että monessa kehittyvässä maassa tilanne on vaikeutumassa. Onko se sitten oikein, että me ostamme kaikki pipetinkärjet tänne Pohjolaan, jossa kuitenkin alkaa tilanne jo helpottua”, Tyksin Hakanen pohtii.

YKSI vaihtoehto voisi olla laajentaa näytteenottoa esimerkiksi apteekkeihin. Hakasen mukaan se ei tapahtuisi jouhevasti.

”Suomessa tämä on tartuntatautilain mukaan toimiluvallista toimintaa. Totta kai mikä tahansa taho voi hankkia sen toimiluvan, mutta siinä on aika monta askelta, eli se ei ole ihan niin yksinkertaista. Sen takia vapaata kilpailua ei ole syntynyt näille markkinoille.”

Myöskään ihmisten itsensä tekemiä pikatestejä ei nähdä ratkaisuna.

” Ihmisten itse tekemiä pikatestejä ei nähdä ratkaisuna.

”Testitodistukset ovat kuitenkin julkista luotettavuutta nauttivia todistuksia, joiden antajalla pitäisi olla jonkinlainen objektiivisuus ja kompetenssi. Yleensähän me emme missään toiminnassa kauheasti luota siihen, että ihmiset kirjoittavat lupalappuja itselleen”, Lehtonen sanoo.

”Siinä kiusaus antaa itselleen sopiva todistus on aika suuri.”

Yksi ongelma on myös se, että pikatestit eivät anna yhtä luotettavaa tulosta kuin ammattilaisten käyttämät testit.

”Jos siihen yhdistyy kokematon ja osaamaton näytteenotto, niin en hirveästi antaisi luotettavuutta niille testeille.”

LEHTONEN kannattaa koronapassia siinä muodossa, jossa se on tällä hetkellä luotuna Kanta-palveluihin.

EU:n koronatodistuksessa näkyy rokotustietojen lisäksi tieto testituloksesta ja sairastetusta taudista. Lehtosen mukaan sitä voitaisiin käyttää sellaisenaan myös maan sisällä.

”Mutta että me oleellisesti lisäisimme päivittäisen testaamisen kapasiteettia vain sitä varten, että koronapassissa olisi tuore luku, niin se tuntuu vähän epärealistiselta. Enemmänkin painottaisin rokotussuojan kattavuutta ja sen kautta passin saamista.”

Rokotuspassi on herättänyt huolta siitä, asettaako se ihmiset eriarvoiseen asemaan.

”Aika kova tulkinta tietysti täytyy olla, että se ei ole yhdenvertaista, kun se kuitenkin matkustamisessa on jo otettu käyttöön Euroopan-laajuisesti. Mielestäni on vaikea ajatella, että lentokoneeseen pääseminen olisi kauheasti erilaista kuin teatteriin pääseminen”, Lehtonen kommentoi.

Tyksin Hakasen mielestä EU:n koronatodistus voitaisiin ottaa käyttöön myös maan sisällä väliaikaisesti.

Testauksen perusteena pitää hänen mielestään olla jatkossakin oireilu tai altistuminen.

”Se, että ihmisiä testattaisiin sen osoittamiseksi, että terve ihminen on terve, on järjetöntä. Siihen ei missään tapauksessa pidä lähteä.”