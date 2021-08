Kaitaan koululla on hyödynnetty hevosavusteista opetusta jo pitkään. Koronaepidemia toi hevoset kuitenkin koululle. Kaitaan seitsemäsluokkalaiset tutustuivat poneihin ryhmäytymispäivänään.

Hevosten avulla muun muassa katkaistiin hankalaksi muuttunut kiusaamis­tapaus.

OMG! Ihana! Onpa pehmeä!

Huudahdukset kajahtelevat espoolaisen Kaitaan koulun pihalla, kun shetlanninponi Pojun karva saa joukon seitsemäsluokkalaisia innostumaan.

Käynnissä on lukuvuoden alkajaisiksi ryhmäytymispäivä, jonka puitteissa tutustutaan myös koulun oppilashuollon työtekijöihin: koulukuraattoriin, koulupsykologiin, erityisopettajiin ja rehtoriin.

Hevosen karvaa harjatessa konkretisoituu nimittäin yksi asia: ”Hevonen ei yletä rapsuttamaan itseään kaikkialta, vaan se tarvitsee apua. Vähän kuin me tarvitsemme toinen toisiamme, että voimme hyvin”, rehtori Ritva Mickelsson muistuttaa.

Kaitaan koululla on hyödynnetty hevosavusteista opetusta jo useamman vuoden.

Aiemmin oppilaat matkustivat koululta rehtori Mickelssonin tallille Nuuksioon, mutta vierailut vaikeutuivat, kun koronatilanteen vuoksi oppilaat eivät enää koulun puitteissa voineet liikkua julkisilla kulkuvälineillä.

Koska oppilaat eivät pääsee hevosten luokse, Mickelsson keksi tuoda hevoset koululle. Niille päätettiin rakentaa oma aitaus koulun pihalle.

Tilapalvelut antoi luvan aitauksen tekoon, jos turvallisuus taataan ja alue siivotaan.

Tallillaan Mickelssonilla on useampia hevosia, joita hän käyttää ryhmäytymisen tukena, mutta koululla heistä vierailee vain kaksi pienintä: seitsemänvuotias norjanvuonohevonen Aava sekä jo 29-vuotias Poju.

Oppilaat kuuntelevat tarkkaan, kun Mickelsson kertoo tutustumisen aluksi Pojun tarinan: Kuinka sen emä oli yrittänyt sitä potkia ja sen olivat kasvattaneet ihmiset. Se oli myös kiertänyt monilla omistajilla tullessaan 9-vuotiaana Mickelssonin tyttärelle.

”Se ei ollenkaan osannut olla hevosiksi”, Mickelsson kertoo.

Vuosien varrella Poju on osoittanut vahvuudekseen toimia terapeuttisena ponina. Välillä se kuitenkin keksii kepposia ja karkailee aitauksestaan.

”Se opettaa meille ihmisille monia taitoja, kuten huumorintajua”, Mickelsson kertoo.

Vanhemmat oppilaat ovat voineet ilmoittautua vapaaehtoisista apulaisiksi, kun ponit vierailevat koululla. Kahdeksasluokkalainen Bella Kajander, 14, harrastaa itse ratsastusta ja on tottunut käsittelemän hevosia. Kajander auttoi tuomalla Aavan ulos kuljetuskärrystä.

Poju aloittaa vierailunsa koululla aina piehtaroimalla ensin hiekassa ennen ”työpäiväänsä”.

Hevosia Mickelsson käytti aluksi erityispedagogiikan tukena. Hevosten kanssa tehdään esimerkiksi vuorovaikutusharjoituksia ja ryhmäytetään oppilaita.

Harjoituksilla pyritään lisäämään oppilaan ja opettajan pedagogista suhdetta ja luottamusta sekä kehittämään oppilaan vuorovaikutustaitoja ja hyvinvointia.

”Muutama vuosi sitten meillä oli erittäin hankalaksi mennyt kiusaamistapaus, jota selvitettiin koulun omien toimien lisäksi ulkopuolisen avun johdolla. Kun mikään ei tuntunut auttavan, tämä kysyi, että mitä et ole vielä kokeillut – hevosia”, Mickelsson kertoo.

Hän kutsui tapaukseen liittyvät oppilaat ja koulun oppilashuoltoryhmän tallilleen Espoon Nuuksioon, jossa tehtiin ohjatusti ryhmäytymisharjoituksia hevosten kanssa. Sen jälkeen hevosia on käytetty kaikkien oppilaiden kanssa vuorovaikutustaitojen opettelun tukena.

”Hevosia pitää lähestyä rauhallisesti. Se on pakoeläin, jonka ensimmäinen reaktio on juosta karkuun. Kehonkieli on tärkeää. Sama pätee myös meihin ihmisiin. Ei auta, vaikka puhuisi kauniita sanoja, jos luokkaan astuessa koko keho viestittää muuta”, Mickelsson muistuttaa.

Ryhmäytymisharjoituksissa puolestaan hevosten kanssa tehdään tehtäviä, joissa onnistuminen edellyttää toisen auttamista, tukemista ja yhteistyötä.

”Näiden harjoitusten tavoitteena on avata uusia näkökulmia ja nähdä toisemme uusin silmin, oppia luottamaan toinen toisiimme.”

Ritva Mickelsson näyttää Vera Sävylle, 12, (vas.), Ava Lehmuskoskelle, 13, sekä Fiona Ruususelle, 13, miten Pojua harjataan. Pojua pitelee sillä aikaa Bella Kajander, 14.

Mickelssonilla on itsellään vuosikymmenten kokemus sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta ja hän valmistelee aiheesta väitöskirjaa Helsingin yliopistoon.

Siitä huolimatta hän kertoo itsekin hämmästyvänsä, miten vaikeatkin solmut voidaan saada auki vain yhdellä työskentelykerralla hevosten kanssa.

”Eläinten kanssa oppilaista näkee sellaisia puolia, joita ei välttämättä muuten koulussa tule esiin”, Mickelsson kuvailee.

Tallilla ja ponien kanssa Mickelsson on vain Ritva, ei rehtori.

”Myös oppilaat voivat nähdä opettajan tai rehtorin eri roolissa, kun hän näkee tämän lepertelevän monta sataa kiloa painavalle eläimelle”, Mickelsson kertoo.

Hevosten lisäksi Kaitaan koululla käytetään myös koulukoiria: Koululla ja tunneilla vierailevat Mickelssonin koirat Cenny ja Lyyti sekä erityisopettaja Saara Juntusen Amy-koira. Yhdeksänvuotias Cenny on jo tosin osa-aikaeläkkeellä ja vierailee koululla vain erikoispäivisin.

Biologian luokassa asustaa lisäksi gekko nimeltä Lola.

Kun rehtori tapaa oppilaita, hänellä on yleensä jompikumpi koiristaan mukana: ”On ihan eri asia tulla rehtorin juttusille, kun samalla voi rapsuttaa koiraa. Se rentouttaa ja rauhoittaa”, Mickelsson kertoo.

”Se antaa oppilaalle myös mahdollisuuden pudottaa naamionsa”, Mickelsson kertoo.

Kaikki oppilaat eivät ole tottuneet eläimiin ja osa on myös hevosille allergisia.

”Jos oppilasta pelottaa, ei hänen täydy heti olla mukana, vaan hän voi vaan seurata vierestä”, rehtori korostaa. Sama pätee allergisiin.

Vanhemmilta on hevostyöskentelystä tullut vain positiivista palautetta. Vanhemmille on järjestetty myös oma tutustumiskäynti talleille.

”Vanhemmat olivat aivan innoissaan”, Mickelsson kertoo.

Ponit ja niiden aitaus vaativat myös jatkuvaa hoitoa. Myös Lola-gekko pääsee aina loma-ajoiksi jonkun oppilaan hoidettavaksi tämän kotiin.

Vapaaehtoisia hoitajia on joka vuosi niin poneille kuin liskollekin tarjolla jonoksi asti, Mickelsson kertoo.

Kahdeksasluokkalainen Niilo Ahonen, 14, ulkoilutti Pojua. Ahosella ei ollut aiempaa kokemusta hevosista. Eniten hän kertoo oppineensa hevosilta rauhallisuutta.