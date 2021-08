Kunnat valmistautuvat rokottamaan 12–15-vuotiaita nuoria jo ensi viikosta alkaen. Esimerkiksi Helsinki alkaa rokottamaan ikäluokkaa massarokotuspisteissä ensi viikon alkupuolelta lähtien.

Osa kunnista aikoo käyttää rokottamiseen myös kouluterveydenhuoltoa.

Helsingin johtava ylilääkäri Timo Carpén kertoo sähköpostitse, että kouluilla rokotuksen pyritään aloittamaan pikimmiten koulujen alkamisen jälkeen.

”Rokotepisteillä rokottaminen onnistuu jo aikaisemmin, ensi viikon alkupuolelta lähtien”, Carpén kertoo.

Rokotuksista tiedotetaan hänen mukaansa lisää jo tämän viikon aikana.

”Helsingissä toki kouluja on reilusti yli sata. Tämä vaatii laajaa organisointia ja yhteistyötä kouluterveydenhuollon ja koulujen kanssa”, Carpén toteaa.

Reino Kaski, 13 (vas.), ei vielä ottaisi rokotetta, sillä hänen mielestään sitä ei ole testattu tarpeeksi. Oskari Turpeinen, 12, ottaisi puolestaan rokotteen: ”Se suojaa koronalta”. Ystävykset Vallilasta olivat torstaina Back 2 School -tapahtumassa kauppakeskus Redissä Helsingissä.

Espoon terveydenhoidon päällikkö Raija Vanhatalo kertoo, että Espoossa suunnitellaan rokotusten käytännön toteuttamista.

Vanhatalo toivoo, että Espoossa päästään rokottamaan 12–15-vuotiaita sekä kouluterveydenhuollossa että kaupungin rokotuspisteissä mahdollisimman pian.

”Mahdollistamme walk in -rokotukseen tulemisen, mutta myös kouluterveydenhuolto on rokotuksissa aktiivisesti mukana”, Vanhatalo sanoo.

Vantaalla on tarkoitus aloittaa 12–15-vuotiaiden rokotukset heti maanantaina, kertoo ennaltaehkäisevän terveydenhuollon palvelupäällikkö Piia Niemi-Mustonen. Rokotukset aloitetaan kaupungin rokotuspisteillä, minkä lisäksi tiedossa on pop up -rokotuksia.

”Myös kouluille on tarkoitus järjestää rokotuksia, kun ne alkavat keskiviikkona”, Niemi-Mustonen sanoo.

Kouluilla tapahtuvia rokotuksia ei tehdä vain kouluterveydenhuollon voimin, vaan lisäresursseja tulee kaupungin rokotuspisteiltä.

”Ajatus on, että saamme viikon sisään suurilta osin ensimmäiset rokotukset tehtyä”, Niemi-Mustonen sanoo.

Oulunkyläläinen Ania Snabb, 13, ottaisi koronarokotteen. Hän haluaa pysyä terveenä.

Tampereella tarkoituksena on rokottaa 12–15-vuotiaat kouluilla, kertoo kaupungin vastaanottotoiminnan ylilääkäri Kati Myllymäki.

Myllymäen mukaan esimerkiksi Ratinan massarokotuspisteellä saatetaan alkaa rokottaa 12–15-vuotiaita, jos sinne suunnitellut tapahtumat perutaan tautitilanteen takia. Tähän kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi rokotteiden saatavuus, Myllymäki sanoo.

Myllymäen mukaan koulujen rokotukset tuskin alkavat vielä ensi viikolla. Hän uskoo, että ne pystytään käynnistämään elokuun aikana.

”Kouluterveydenhoitajien resurssit eivät yksinään riitä rokottamiseen, joten tarvitsemme lisäresursseja”, Myllymäki sanoo.

Turussa suunnitellaan, että rokotuksia annetaan 12–15-vuotiaille sekä ilman ajanvarausta että normaalisti ajanvarauksella eri puolilla Turkua.

”Ensi viikolla aloitetaan niin sanotuilla pop up -rokotuksilla iltaisin ja viikonloppuina. Lisäksi tarjoamme ajanvarausmahdollisuutta”, kertoo Turun ehkäisevän terveydenhuollon johtaja Pia Suvivuo.

Lähiviikkoina Turussa on tarkoitus käynnistää rokotteiden jakaminen myös osalla kouluista.

”Mutta en voi luvata, että rokotukset aloitetaan kaikilla kouluilla, koska työ vaatii monenlaisia järjestelyjä ja osa terveydenhoitajista on vielä lomalla”, Suvivuo sanoo.

Oulu on lähtenyt suunnitelmissaan siitä, että 12–15-vuotiaiden rokotukset annetaan kouluterveydenhuollossa. Rokotusten aloittamisen ajankohtaan vaikuttaa kuitenkin rokotteiden saatavuus, kertoo Oulun kaupungin terveysjohtaja Jorma Mäkitalo.

”Meillä oli ensi viikolla tarkoitus avata pop up -rokotuspisteitä toisen asteen opiskelijoille ammattikoulujen kampuksille. Kaikkialla emme pysty samaan aikaan aloittamaan”, Mäkitalo sanoo.

Hallitus päätti torstaina istunnossaan, että 12–15-vuotiaiden rokotukset voivat alkaa jo ensi maanantaina. Suomi on ostanut ylimääräisiä rokote-eriä muun muassa Romaniasta ja Bulgariasta, jotka eivät ole saaneet omia rokotteitaan kulumaan.

Lapsille ja nuorille tarjotaan Pfizerin ja Biontechin Comirnaty- tai Modernan Spikevax-rokotetta.

Alaikäinen voi itse päättää rokotuksen ottamisesta, jos rokotteen antava terveydenhuollon ammattilainen arvioi, että tämä on hänen ikänsä ja kehitystasonsa perusteella mahdollista.

Jos nuori ei halua tai ole kykenevä itse päättämään rokotuksestaan, koronarokotteen antamiseen tarvitaan huoltajien suostumus.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Marke Hietala-Peltonen kertoo, ettei käytäntö poikkea siitä, miten terveydenhuollossa yleensä toimitaan alaikäisen kanssa.

”Potilaslain mukaan alaikäisellä on oikeus päättää omaan hoitoonsa liittyvistä asioista silloin, kun hän on siihen kykenevä ja päätöskykyiseksi todettu. Alaikäinen saa päättää myös sen, saako huoltajalle antaa tietoa asiasta”, Hietala-Peltonen sanoo.

Arvioinnin nuoren päätöskyvystä tekee terveydenhuollon ammattilainen keskustelemalla nuoren kanssa. Päätöskyvylle ei ole mitään ikärajaa.

Suomessa on jo rokotettu sairautensa vuoksi riskiryhmiin kuuluvia 12–15-vuotiaita nuoria. Heitä on noin neljännes ikäluokasta.

Heidän rokottamisekseen THL on laatinut lupalapun, jossa suostumusta kysytään myös huoltajilta. Hietanen-Peltola arvioi, että vastaava suostumuslomaketta käytetään myös muiden nuorten rokottamisekseen.

”Jos huoltajat ovat antaneet suostumukset, tilanne on hyvin selvä”, Hietanen-Peltola sanoo.

”Sen sijaan mikäli nuori itse ilmaisee haluavansa rokotteen, mutta syystä tai toisesta, hänen vanhempansa vastustavat, arvioinnin nuoren päätöskyvystä tekee terveydenhuollon ammattilainen.”

Hietala-Peltonen muistuttaa, että päätöskyvyn arviointi on koulunterveydenhuollon ammattilaisille tuttua.

”Tällaisia arvioita tehdään jatkuvasti muissakin asioissa, kuten vaikkapa ehkäisyn tai muiden rokotteiden suhteen”, Hietanen-Peltola sanoo.

Keskitetyissä rokotuspisteissä voi alaikäisen päätöskyvyn arviointi olla vaikeampaa.

Hietanen-Peltola uskoo, että kunnissa tullaan tekemään hyvin monenlaisia ratkaisuja nuorten rokotusten järjestämiseksi.

Hän muistuttaa, että koronaepidemian myötä kouluterveydenhuollosta monilla paikkakunnilla on myös siirretty henkilöstöä muihin tehtäviin.

”Rokottaminen on tärkeää, mutta kouluterveydenhuoltoon kuuluu myös muita tehtäviä, ja niidenkin hoitamiseen tarvitaan henkilöstöä”, Hietanen-Peltola sanoo.

Helsingin Pitäjänmäessä asuvan Neela Sinkkosen, 13, mielestä koronarokotuksen ottaminen mahdollistaa monien asioiden tekemistä. Pääsisi muun muassa paikan päälle treeneihin, ettei tulisi taas etätreenejä, kertoi cheerleedingiä harrastava Sinkkonen kauppakeskus Redissä torstaina.

Helsinkiläiskoulun rehtori kertoo, miten koulun alkamiseen on valmistauduttu

Helsinkiläisen Pihlajanmäen ala-asteen rehtori Tomi Ojanen on tyytyväinen siihen, että koulut avautuvat lähiopetuksessa.

”Kannatan ehdottomasti lähiopetusta. Kantani on se, että niin kauan kuin ravintolat ja baarit ovat auki, lapset ovat lähiopetuksessa.”

Koronan vuoksi tehtävät erityisjärjestelyt ja säännöt ovat hänen mukaansa tuttuja jo viime keväältä. Tulevan syksyn ohjeet ovat pysyneet Ojasen mukaan hyvin samanlaisina.

”Lapset tietävät, miten toimitaan. Se ei ole kenellekään uutta, paitsi tuleville ekaluokkalaisille”

”Olemme toimineet jo noin puolitoista vuotta erilaisilla koronaohjeilla, joten meillä on valmius toimia samalla tavalla”

Esimerkiksi maskeja henkilöstölle on jo valmiina ja sihteeri valmistelee lisätilausta.

Pihlajamäen ala-asteen rehtori Tomi Ojanen sanoo, että koulussa on valmius jatkaa tutuiksi tulleiden koronaohjeiden noudattamista myös tänä syksynä.

Luokassa pidetään Ojasen mukaan turvavälit samoin kuin aikaisemminkin. Jokaisesta opetusryhmästä pitää olla olemassa ajantasainen istumajärjestys jäljitystehtäviä varten.

Liikunnan kontaktilajit ja nokkahuilun soittaminen on kiellettyä.

Koulupiha taas jaetaan erilaisiin sektoreihin, joiden välillä lapset eivät saa liikkua. Myös ruokailuissa tehdään näillä näkymin poikkeusjärjestelyjä.

Vanhempia ei oteta koulun tiloihin, eikä edes koulun pihalle. Vanhempainillat pidetään etäyhteyksin.

Etäopetukseen siirtymisestä on olemassa ohjeet. Etäopetukseen siirryttäisiin Ojasen mukaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtajan päätöksellä.

Etäopetus järjestettäisiin todennäköisesti rotaatiomallin mukaisesti, jossa yksi vuosiluokka kerrallaan on etäopetuksessa.

Lähiopetus on korona-aikana sujunut Ojasen mukaan hyvin yksittäisiä karanteenitapauksia lukuun ottamatta. Hän kertoo, että hankaliin tilanteisiin voidaan tarvittaessa palkata lisää työvoimaa.

Ojanen sanoo, ettei hänellä ole tietoa rokotussuunnitelmista kouluterveydenhuollon kautta, eivätkä kouluterveydenhuollon asiat hänelle rehtorina kuulu.

”Kouluterveydenhuolto elää vähän omaa elämäänsä”

”Kyseessä on lapsen, hänen huoltajansa ja kouluterveydenhuollon välinen asia.”