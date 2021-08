Testattuja ihmisiä on tähän mennessä 273. Yhteensä tartuntoja on löytynyt 61, joista kymmenen oli oireellisilla ihmisillä. Lapin sairaanhoitopiiri kokoontuu perjantaina miettimään tilanteen jatkotoimenpiteitä.

Rovaniemellä ulkomaalaisten marjanpoimijoiden keskuudessa on paljastunut koronatartuntoja. Kaiken kaikkiaan torstaina on Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broaksen mukaan tehty yhteensä 273 testausta.

Aiemmin on löytynyt kymmenen positiivista tapausta oireilevien ihmisten keskuudessa ja torstaina löytyi 51 tartuntaa lisää.

”Tässä oli alunperin kymmenkunta oireilevaa ihmistä, joiden perusteella päädyimme laajoihin joukkotestauksiin.”

Poimijoilla on Broaksen mukaan käytössään niin sanottuja tukikohtia

Broaksen mukaan tällä hetkellä on testattu kahden eri yrityksen Rovaniemen alueella toimivia marjanpoimijoita. Toinen yrityksistä on kertonut, että sillä on ollut käytössä eräänlainen kuplakäytäntö, jossa työntekijöitä on ollut.

”Heilläkin kuitenkin on ollut kolme niin sanottua tukikohtaa, joissa on ollut noin 50 poimijaa per tukikohta. Yritys kertoi myös, että heillä oli käytössään ruokahuolto paikan päälle.”

Tukikohdat katsotaan Broaksen mukaan kokonaisuudessaan altistuneiksi. Jos niissä on ollut yksikin positiiviseksi paljastunut ihminen, kaikki tukikohdissa olleet katsotaan altistuneiksi ja heidät laitetaan karanteeniin.

Osa poimijoista on Broaksen mukaan käynyt tavallisissa ruokakaupoissa ja asioimassa muissa palveluissa.

”Meillä ei vielä vielä ole aivan tarkkaa kuvaa siitä, mitkä ne altistustilanteet ovat. Niitä päästään selvittämään kunnolla perjantaina ja sen tekee Rovaniemen kaupungin koronajäljitys.”

”He käyvät läpi toimijat sekä ryhmät ja he tekevät haastatteluja, jotta saadaan selville missä ihmiset ovat käyneet tartuttavuusaikana ja ketkä ovat altistuneet.”

Lapin sairaanhoitopiiri arvioi Broaksen mukaan perjantaina tilannetta ja jatkotoimia.

”Arvioimme, onko tarvetta ja aihetta laajentaa seulontoja muuallekin.”

Marjanpoimijoiden tartunnoista uutisoi aiemmin muun muassa Ilta-Sanomat.

Oikaisu 5.8. kello 21.25: Testattujen ihmisten määrä oli 273, ei 263 kuten jutussa aiemmin kerrottiin.