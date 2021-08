Ilman opiskelupaikkaa olevien todellinen määrä voi olla pienempi, sillä tieto yhteishaun ulkopuolella saaduista paikoista päivittyy viiveellä.

Noin 60 500:sta keväällä perusopetuksen päättäneestä nuoresta noin kolme prosenttia eli 1 800 on vielä vailla jatkokoulutuspaikkaa, ilmenee Opetushallituksen rekisteritiedoista.

Tänä keväänä alle 18-vuotiailla perusopetuksen päättäneillä oli ensimmäistä kertaa velvollisuus hakea jatkokoulutuspaikkaa. Muutos liittyy elokuun alussa voimaan tulleeseen lakimuutokseen, jossa oppivelvollisuusikä korotettiin 18 ikävuoteen.

Ilman paikkaa olevien todellinen määrä voi olla Opetushallituksen rekisteritietoja pienempi, kertoo johtaja Kurt Torsell Opetushallituksesta. Esimerkiksi kansanopistojen oppivelvollisuus­ikäisille suunnatuille pitkille opintolinjoille haettiin toisen asteen yhteishaun ulkopuolella. Näihin koulutuksiin hakeneet eivät näy Opetushallituksen hakija- tai valintatilastoissa.

”Seuraava kiinnostava hetki on elokuun puolessavälissä, kun järjestelmiin alkaa saapua tietoa siitä, ketkä ovat ilmestyneet oppilaitoksiin ja aloittaneet opinnot”, Torsell sanoo.

Perusopetuksella on nuorten ohjausvelvoite siihen asti, kunnes he aloittavat perusopetuksen jälkeiset opintonsa. Varasijatäyttö jatkuu 20. elokuuta saakka, ja oppilaitoksilla voi olla käynnissä omia jatkuvia hakuja tai lisähakuja.

Helsingissä perusopetuksen opinto-ohjaajat ovat yhteydessä paikatta jääneisiin nuoriin, kertoo perusopetusjohtaja Outi Salo. Salon mukaan Helsingin noin 6 000 oppivelvollisesta peruskoulun päättäneestä noin 160 on vielä ilman jatkopaikkaa.

Turussa ilman jatkokoulutuspaikkaa oli alkuviikosta 68 nuorta, kun yhteensä peruskoulun päättäneitä oli noin 1 500. Kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalosen mukaan paikatta olevien määrä on todennäköisesti alkuviikosta jo laskenut.

Jalonen on luottavainen sen suhteen, että kaikille löytyy vielä opiskelupaikka.

”Pelkästään Turun ammatti-instituutissa on 120 tyhjää aloituspaikkaa, eli matemaattisesti tämä ei ole mikään haaste.”

Keväällä peruskoulusta valmistuneista 99 prosenttia haki jatkokoulutukseen kevään yhteishaussa. Valtaosa heistä aloittaa syksyllä ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa.

Näiden lisäksi nuoret voivat jatkaa valmistaviin koulutuksiin. Niitä ovat perusopetuksen lisäopetus eli niin kutsuttu kymppiluokka, lukiokoulutukseen valmentava koulutus (Luva) ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma). Kukin koulutus kestää tyypillisesti vuoden.

Laajempaa erityistä tukea tarvitsevilla on mahdollisuus hakeutua Telma-koulutukseen, joka valmentaa työhön ja itsenäiseen elämään.

Opetushallituksen arvion mukaan valmistavissa koulutuksissa saattaa tänä vuonna aloittaa joitakin satoja opiskelijoita enemmän kuin vuosi sitten. Aloituspaikkoja oli tarjolla kevään yhteishaussa 6 700, ja tähän mennessä koulutuksiin on hyväksytty 5 500 opiskelijaa.

Jos perusopetuksen päättävä nuori on vielä elokuun lopussa ilman opiskelupaikkaa, hänen ohjaus- ja valvontavastuunsa siirtyy asuinkunnalle. Jos nuori ei ole lokakuun loppuun mennessä aloittanut oppivelvollisuuden suorittamiseen kelpaavia opintoja, hänen asuinkuntansa osoittaa hänelle paikan valmistavasta koulutuksesta.

Opetushallituksen Torsell pitää oppivelvollisuuden laajentamista tärkeänä erityisesti nyt, kun yläkoulun päättäneet nuoret ovat käyneet lähes puolet yläkouluajastaan koronapandemian keskellä.

”Erityisesti nyt on tärkeää, että kaikki pidetään mukana. Nuoren on helpompi päästä kiinni toimintaan, jos häntä ei päästetä putoamaan, vaan hänestä välitetään ja häneen ollaan yhteydessä. Mitä kauemmin nuori on poissa kuvioista ja koulujärjestelmästä, sitä korkeampi on kynnys palata.”