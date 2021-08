Moni toivoo selkeitä ohjeita ilmastoystävällisten valintojen tekemiseen – ”Ihmiset ovat niin egoistisia, ei haluta luopua siitä, mitä on saatu”

Moni kansalainen toivoo selkeitä ohjeita ja helppoja tapoja tehdä ilmasto­ystävällisiä valintoja.

Helsinkiläiset Marjut Jalkanen ja Päivi Soikkeli epäilevät, löytyykö ihmiskunnalta kylliksi tahtoa ilmastonmuutoksen pysäyttämiseen. Kaikissa maissa sitä ei välttämättä ole, he pohtivat.

Helsingin Kauppatorilla on elokuisena iltapäivänä kaunis kesäsää: aurinko paistaa, mutta helteet eivät enää läkähdytä. Tulevaisuudessa ilmaston lämpeneminen voi kuitenkin näkyä täällä hyvin kouriintuntuvasti.

Tammikuussa 2005 Helsingissä tulvi niin, että vesi nousi Kauppatorille asti. Kuluvan vuosisadan lopussa tällaisia tulvia saattaisi tulla jopa joka toinen vuosi, arvioi Ilmatieteen laitoksen toimialajohtaja ja tutkimusprofessori Hannele Korhonen maanantaina tiedotustilaisuudessa.

Ilmastopaneeli IPCC:n tuoreimman osaraportin viesti on selvä: jos maapallon lämpeneminen halutaan pitää edes siedettävissä lukemissa, toimiin tulisi ryhtyä heti.

Nopea haastattelukierros osoittaa, että kesää viettävillä kansalaisilla on ilmasto­asioista varsin erilaisia ajatuksia. Monia yhdistää silti toive selkeistä ohjeita tai mahdollisuuksista tehdä helppoja ilmastovalintoja.

Monelle ilmastoon liittyvästä politiikasta ja elämäntapa­valinnoista tulevat ensimmäisenä mieleen kiellot ja luopuminen.

”Ihmiset ovat niin egoistisia. Ei haluta luopua siitä, mitä on saatu, ja on tosi vaikeaa muuttaa elämäntapojaan”, pohtii Kristian Tryggvason.

Hänen mielestään ilmastonmuutoksen torjumisessa pitäisi puhua ennen kaikkea edistyksestä – esimerkiksi autoilun suhteen vähemmän polttoaineveroista ja enemmän sähköautojen kehittämisestä.

”Jos mietitään, mitä vaikka metsäteollisuudessa voisi tehdä, niin siinä voisi olla Suomellekin iso tulevaisuuden ala”, Ruotsissa asuva Tryggvason sanoo.

Myös Jutta Meriläisellä on teemasta kansainvälistä näkemystä, sillä hän asuu Kanadan Ottawassa. Meriläisen mielestä ihmisiä tulee rohkaista ympäristöystävällisiin valintoihin.

”Kanadassa ihmiset voivat saada rahaa sähköpyörää varten, jos he vievät autonsa romuttamolle”, hän sanoo.

Hänestä ilmastoasioita voisi tuoda ihmisten arkeen myös samaistuttavien esimerkkien kautta. Näin tavoitetaan myös esimerkiksi eri kieliä ja kulttuureja edustavat kansalaiset.

”Vähän niin kuin koronapandemiassa. Kun tuttu ihminen tulee antamaan tietoa omalla kielellä, on helpompi ottaa rokote.”

Myös Meriläisen isä Ilkka Hietala tekee vertauksen koronapandemiaan. Se osoitti, että maailman päättäjillä on pääosin kykyä tarttua toimeen ja ihmisillä sopeutua muutoksiin.

Itse hän kaipaa selkeää tietoa ja ohjeita siitä, miten tavallinen kansalainen voisi auttaa hidastamaan ilmastonmuutosta.

”Jos ihmisiä kohdellaan hyvin ja heille jaetaan tietoa, niin he rupeavat toimimaan”, Hietala uskoo.

”Mutta ihmisiä pitää kohdella tasavertaisina ja luottaa siihen, että heillä on aivot. Paatos ei auta.”

Ilkka Hietala toivoo, että kansalaisille annetaan asiallista tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta. Tytär Jutta Meriläinen korostaa helppojen arjen valintojen tärkeyttä.

1. Uskotko, että ilmaston lämpeneminen voidaan rajata Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteeseen?

2. Olisitko valmis muuttamaan jotain omassa elämässäsi, että ilmaston lämpeneminen hidastuisi?

Jutta Meriläinen, 49

1. Olen vähän skeptinen, mutta toivon parasta.

2. Kyllä. Jättäisin mielelläni esimerkiksi bensa-auton pois, jos se olisi mahdollista. Erityisesti liikkumisesta tulisi tehdä helppoa.

Ilkka Hietala, 73

1. Kyllä. Toimiin pitää ryhtyä aikaisin, mutta siihen on täydet mahdollisuudet. Maailma on mennyt huomattavasti eteenpäin monessa muussakin asiassa, kuten lapsi­kuolleisuudessa ja naisten asemassa.

2. Kun ihmisille kerrotaan asiallisesti, mitä voisi muuttaa, niin totta kai. Itse tiedän kierrätyksen, jätteiden lajittelun, huoneenlämmön laskemisen ja ruokavalion vaikutuksista, mutta siihen tietoni loppuvat.

Marjut Jalkanen ja Päivi Soikkeli.

Marjut Jalkanen, 42

1. Luulen, että se vaatii kyllä aika rajuja toimenpiteitä. Jos kaikki lähtevät mukaan, niin ehkä se onnistuu, mutta vähän epäilen.

2. Kierrättäminen on minulle tärkeää, ja yritän katsoa myös sähkön ja veden kulutusta tarkkaan. Auton valinnassa täyssähköinen ei menisi, mutta ehkä hybridi voisi olla mahdollinen. Rehellisesti sanottuna en haluaisi luopua matkustamisesta vaikkapa Aasiaan tai Yhdysvaltoihin.

Päivi Soikkeli, 44

1. Varmaan haasteita on. Itsehän me olemme saaneet itsemme tähän pisteeseen, ja hypyn taaksepäin pitäisi olla niin suuri, että onkohan ihmiskunta siihen valmis?

2. En ole kovin perehtynyt siihen, mitä pitäisi tehdä. Julkisella liikenteellä olen tottunut kulkemaan, ja vaateostoksilla hankin laatua. Olen valmis maksamaan enemmän Suomessa tuotetuista tuotteista.

Lucie Ylitalo sanoo, että ilmastoasiat ovat käyneet tärkeämmiksi Oliver-vauvan saamisen myötä. ”Haluan, että hän elää mahdollisimman turvallisessa ja hyvässä ympäristössä.” Kuvassa takana näkyy myös Ylitalon äiti Ilona Storova.

Lucie Ylitalo, 35

1. Jos raportissa näin lukee ja asiaa on tutkittu, niin itse olen kyllä optimistinen. Suomessa päättäjillä on varmasti tahtoa, mutta en tiedä, miten iso teema tämä on muissa maissa.

2. Varmaan aina on varaa parantaa tapojaan, suosia esimerkiksi lähiruokaa ja lähialueille matkustamista. Koronan takia matkustaminen onkin jo muuttunut. Olen myös vähentänyt lihan kulutusta.

Myös Kristian Tryggvason haluaa maailman säilyvän elinkelpoisena Nathalielle, 9, ja Augustille, 11. ”Toivottavasti ihmiset puhuvat tarpeeksi asiasta, niin että se nousisi poliittiseen agendaan.”

Kristian Tryggvason, 46

1. Vaikeaa se tulee olemaan, mutta toivottavasti onnistuu.

2. Se helpottaisi, jos vaikka mediassa tehtäisiin lista asioista, joita kannattaa tehdä. Itselläni on jo sähköauto, olen ruvennut lajittelemaan roskat ja yritän välttää ruoan heittämistä roskiin.