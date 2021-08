Aloittelevan sienestäjän kannattaa olla tarkkana, ettei sekoita valko­kärpäs­sientä syötäviin sieniin.

Kesän kuivuus on verottanut kesän sienisatoa. Monilla paikkakunnilla kesän sato saattaa jäädä kokonaan väliin, mikäli sateita ei ole pian luvassa.

”Pienet sadekuurot eivät riitä, vaan parasta olisi saada pidempi sadekausi, useiden päivien kestoinen tasainen sade”, sanoo sieni­asian­tuntija ja biologi Tea von Bonsdorff Luonnontieteellisestä Luomuksesta.

Von Bonsdorff on haastatteluhetkellä juuri palaamassa itsekin metsästä.

”Kyllähän siellä on nyt todella kuivaa”, hän sanoo.

Suomen lajitietokeskuksen tietokannasta ilmenee, että heinäkuussa yleensä satoa tekevät kantarellit sekä tatti- ja haperolajit ovat tänä vuonna olleet vähissä.

Viime vuonna toukokuusta elokuun alkuun tateista oli kirjattu havaintoja hieman yli 2 600 ja eri lajeja 47. Tänä vuonna samaan aikaan havaintoja on kirjattu vain 90, yhteensä 18 lajista.

”Se kuvaa, miten hurja ero on näiden vuosien välillä, muun muassa säiden myötä”, von Bonsdorff sanoo.

Helttasieniä on tänä vuonna, samana ajankohtana, kirjattu 1 067 vain 215 lajista, kun viime vuonna vastaavaan aikaan heltta­sieniä oli havaittu noin 3 900, 490 lajista.

Vaikka luvut eivät ole suoraan verrattavissa, näyttää se kuitenkin selvän suuntaa antavan eron vuosien välillä, von Bonsdorff sanoo.

Ratapölkkysieni vaatii lämmintä ja kuivaa ilmaa menestyäkseen.

Ratapölkkysieni kasvaa usein puiden rungoilla.

Määrällisesti suhteessa enemmän on tullut ilmoituksia helttasieniin kuuluvasta rata­pölkky­sienestä, joka ei von Bonsdorffin mukaan ole yleensä heltta­sienistä yleisimpiä.

”Se on laji, joka oikein nauttii paahteesta ja siksi on voinut nyt hyvin”, von Bonsdorff kertoo.

Ylipäätään maasta kasvavista sieniä on vähemmän havaintoja kuin yleensä.

Sen sijaan puussa kasvavista sienistä, kuten ruokasienistä koivunkantosienet ja koivuvinokas, on suhteessa selvästi enemmän havaintoja, sillä puussa on maata enemmän kosteutta.

Etenkin aloittelevan sienestäjän kannattaa tänä kesänä olla tarkkana, sillä valko­kärpäs­sientä on havaittu melko normaalisti, Von Bonsdorff varoittaa.

Viime vuosina jotkut ovat erehtyneet pitämään tappavan myrkyllistä valkokärpäs­sientä ruokasienenä ja saaneet myrkytyksen syötyään niitä.

Von Bonsdorff muistuttaa, ettei tämänhetkinen tilanne kerro vielä syksyn sieni­sadosta mitään, sillä sieni­sadon voi ennustaa paikallisesti vain muutama viikko eteenpäin.

”Siellä, missä on tullut sateita enemmän, on parempi tilanne. Tällä hetkellä sienikausi on alkanut kunnolla oikeastaan vain Itä-Suomessa ja paikoitellen Pohjois-Suomessa. Sen sijaan Etelä-Suomessa tilanne on sienten suhteen hyvin heikko”, von Bonsdorff sanoo.

Mikäli sateita on luvassa pitempiaikaisesti, saattaa sieni­sato vielä kohentua reilusti, von Bonsdorff arvioi.

”Rihmastot harvemmin kärsivät pysyviä vauriota, vaikka eivät itiöemiä tekisikään, sillä maassa on kuitenkin yleensä sen verran kosteutta. Jos joku osa rihmastosta tuhoutuu, se kuitenkin saattaa toisessa osassa säilyä ja levitä”, hän kertoo.

Joidenkin lajien sato voi kuitenkin jäädä hyvin pieneksi. Esimerkiksi tyypillisesti jo juhannuksesta kerättävää kantarellia tuskin tulee enää syyskuussa ainakaan kovin runsaasti.

Sen sijaan esimerkiksi suppilo­vahveroa on eteläisessä Suomessa yleensä runsaasti vasta syys-lokakuussa, joten se ehtii tekemään vielä tavallisen sadon.

Lajitietokeskuksen ylläpidosta vastaa Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus yhdessä kumppanien kanssa. Sen tieto­kantaan voi kuka tahansa ilmoittaa havaintonsa.