Lahtelaisessa päivä­kodissa kymmeniä lapsia ja useita työntekijöitä on altistunut tuberkuloosille

Kaikki altistuneet on kartoitettu ja heihin ollaan oltu yhteydessä. Lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tavalliseen tapaan.

Lahdessa Riihelän päiväkodissa on touko–kesäkuussa altistunut tuberkuloosille yhteensä 31 lasta ja 11 työntekijää, Lahden kaupunki tiedottaa.

Altistumiset ovat tapahtuneet päiväkodin Uotilankadun toimipisteessä. Kaikki altistuneet lapset ja työntekijät on kartoitettu ja heihin on saatu yhteys.

Lapset tutkitaan Päijät-Hämeen keskussairaalan lastenpoliklinikalla. Tarvittaessa lapselle aloitetaan tuberkuloosin suojalääkehoito. Lapset voivat olla varhaiskasvatuksessa tavalliseen tapaan.

Työntekijät tutkitaan työterveyshuollon kautta. He voivat olla töissä tavalliseen tapaan.

Vain pieni osa tuberkuloosille altistuneista saa Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän infektiolääkäri Marjo Vuorelan mukaan tartunnan. Lisäksi vain harva tartunnan saaneista sairastuu myöhemmin elämänsä aikana tuberkuloosiin.

Tuberkuloosi on mykobakteerin aiheuttama sairaus. Se ilmenee tyypillisesti keuhkoinfektiona.

Tauti tarttuu ilman välityksellä mutta ei esineiden, lelujen, kirjojen tai käsien kautta. Tuberkuloosin tarttumiseen vaaditaan usein pitkäaikainen ja läheinen kontakti sairastuneen tartuttavan henkilön kanssa.

Tuberkuloosia vastaan on olemassa BCG-rokote, joka on osa kansallista rokoteohjelmaa. Rokotuksen saavat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan maksutta alle 7-vuotiaat lapset, joilla on suurentunut riski saada tuberkuloositartunta.