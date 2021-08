Vankilassa järjestetään laaja seulontatestaus sekä vangeille että henkilöstölle.

Riihimäen vankilassa todettiin alkuviikosta yksi henkilöstön koronatartunta, johon on liittynyt altistumisia, Rikosseuraamuslaitos (Rise) tiedottaa.

Perjantai-iltapäivään mennessä tulleiden tietojen mukaan jatkotartuntoja oli todettu yksi.

Vankeja ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin. Vankilan toimintoja keskeytetään ja poistumisluparajoituksia jatketaan 20. elokuuta asti.

Riihimäen vankilan toimintojen keskeytys on Risen mukaan tarpeen laitosturvallisuuden ja terveysturvallisuuden takaamiseksi. Rajoitustoimilla vähennetään merkittävästi vankien keskinäisiä kontakteja laitoksen sisällä, kunnes seulontatestauksilla on selvitetty, kuinka moni henkilö on mahdollisesti saanut koronavirustartunnan.

Jatkotartunnan vuoksi on mahdollista, että koronaviruksen leviäminen on laajempaa, joten Riihimäen vankilassa järjestetään laaja seulontatestaus sekä vangeille että henkilöstölle.