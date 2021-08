Päätöksen taustalla on torstaina annettu ravintolatoimintaa koskeva asetus.

Koronatilanteessa leviämisvaiheeseen siirtyneillä alueilla kahviloiden ja ravintoloiden peliautomaatit suljetaan lauantaina, Veikkaus kertoo.

Päätöksen taustalla on torstaina annettu ravintolatoimintaa koskeva asetus, joka määräsi tanssi- ja karaokekiellon koronaepidemian leviämisvaiheessa oleville alueille.

Peliautomaatit suljetaan Kymenlaakson, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla sekä pääkaupunkiseudulla (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen). Peliautomaattien sulkeminen koskee niitä myyntipaikkoja, jotka on Veikkauksessa luokiteltu kahvilaksi tai ravintolaksi.

Muissa leviämisvaiheessa olevien alueiden myyntipaikoissa (muun muassa kioskit, kaupat ja liikenneasemat) Veikkaus sulkee osan peliautomaateista. Asiakkaiden pelattavaksi jäävien peliautomaattien välillä on kahden metrin turvaväli. Lisäksi kaikkiin automaatteihin on asennettu suojapleksit ja pelaavien asiakkaiden käytössä on käsihuuhdetta. Myös Veikkauksen omissa pelipaikoissa, Feel Vegaseissa ja Pelaamoissa, ovat käytössä turvavälit.

Perustasolla tai kiihtymisvaiheessa olevien sairaanhoitopiirien alueilla Veikkauksen peliautomaatit ja omat pelipaikat ovat auki.