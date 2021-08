Valtioneuvosto muutti torstaina koronarokotuksia koskevaa asetusta niin, että rokotuksen voivat Suomessa saada kaikki 12 vuotta täyttäneet.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet kertoo, että on tärkeää pienentää mahdollisimman paljon tilaa, jossa koronatauti pääsee jylläämään.

Koronarokotukset 12–15-vuotiaille alkavat maanantaina, kun rokotuksia koskeva asetus­muutos tulee voimaan.

Valtioneuvosto muutti torstaina korona­rokotuksia koskevaa asetusta niin, että rokotuksen voivat Suomessa saada kaikki 12 vuotta täyttäneet. Aiemmin rokotetta on tarjottu vain niille 12–15-vuotiaille, jotka kuuluvat vakavan korona­taudin riski­ryhmiin.

Tampereen yliopiston Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet ei anna prosenttiarviota siitä, kuinka suurta rokote­kattavuutta 12–15-vuotiaiden ikäryhmässä on realistista tavoitella.

Rämet viittaa Tilastokeskuksen tuoreimpiin Kansalaispulssi-kyselyihin, joihin vastanneista perheellisistä kolme neljäs­osaa haluaisi lapsensa ottavan rokotteen, jos sitä heille suositellaan. Kysely­tulokset ovat touko–kesäkuulta.

”Itse ajattelen, että rokottaminen tässä ikä­ryhmässä mahdollistaa normaalin elämän ja antaa suojaa taudilta. Jos rokote­kattavuus ei ole riittävän korkea, esimerkiksi lähi­koulusta ja ryhmä­harrastuksissa käymisestä tulee vaikeaa, samoin matkustamisesta ulkomaille”, Rämet sanoo.

Rämetin mukaan halukkuus ottaa rokote todennäköisesti lisääntyy, kun rokotukset alkavat konkretisoitua. Sekin voi vaikuttaa, että alku­kesästä rokote­halukkuutta selvitettäessä tauti­tilanne Suomessa oli nykyistä rauhallisempi.

Moni kunta on valmistautunut rokottamaan 12–15-vuotiaita alkuviikosta lähtien, selvisi HS:n soitto­kierroksella aiemmin tällä viikolla.

Esimerkiksi Helsinki alkaa rokottaa ikä­luokkaa massa­rokotus­pisteissä alku­viikosta. Kouluilla rokotukset pyritään aloittamaan pikimmiten koulujen alkamisen jälkeen, kertoi Helsingin johtava yli­lääkäri Timo Carpén torstaina.

Vantaalla 12–15-vuotiaiden rokotukset aloitetaan kaupungin rokotus­pisteillä, minkä lisäksi tiedossa on pop up -rokotus­pisteitä. Kouluilla on tarkoitus järjestää rokotuksia, kun koulut alkavat, kertoi ennalta­ehkäisevän terveyden­huollon palvelu­päällikkö Piia Niemi-Mustonen.

Vantaalla kouluilla tapahtuvin rokotuksiin tulee lisä­resursseja kaupungin rokotus­pisteiltä. Espoossakin nuoria rokotetaan sekä koulu­terveyden­huollossa että kaupungin rokotus­pisteissä.

Tampereelta ja Oulusta kerrottiin torstaina, että rokotteiden saatavuus vaikuttaa siihen, milloin 12–15-vuotiaiden rokotukset päästään aloittamaan.

Suomessa 12–15-vuotiaita on noin 250 000. Ikäryhmän rokottaminen voi parhaimmillaankin nostaa koko kansan rokote­kattavuutta alle viisi prosentti­yksikköä.

Rämetin mukaan on tärkeää pienentää mahdollisimman paljon tilaa, jossa koronaviruksen on mahdollista päästä jylläämään.

”Siitä huolimatta infektiopaine yhteiskunnassa tulee jatkumaan, ja väistämättä meillä tulee olemaan korona­tapauksia syksyllä. Se, mitä tässä pystytään tekemään on, että kaikki huolehtivat rokote­suojastaan, jotta voidaan mahdollisimman paljon välttyä sairaala­hoidon ja teho­hoidon tarpeen lisääntymiseltä ja kuoleman­tapauksilta.”

Rämetin mukaan nuorten rokottamisen ensi­sijaiset konkreettiset hyödyt tulevat sekä ikä­ryhmälle että heidän läheisilleen, joiden oma riski saada tartunta vähenee.

Päätöstä mahdollisesta rokotusten laajentamisesta ala­koulu­ikäisiin ei ole vielä tehty. Pfizer-Biontechin rokotteesta alle 12-vuotiaille on käynnissä tutkimus, johon osallistuvat Suomessa Rokote­tutkimus­keskuksen kymmenen tutkimus­klinikkaa ja alle viisivuotiaiden osalta myös Meilahden rokotetutkimuskeskus Mevac.

Tutkimuksen ensimmäisiä tuloksia odotetaan syyskuuksi. Rämet arvioi, että ala­koulu­ikäisiä lapsia voitaisiin päästä rokottamaan aikaisintaan loppuvuodesta, vaikka tutkimukset etenisivät normaalisti.

Rämet ei ole mukana Kansallisen rokotus­asiantuntija­ryhmän ala­työ­ryhmässä, joka Suomessa tekee Euroopan lääke­viraston mahdollisen myyntiluvan myöntämisen ja tutkimus­näytön pohjalta arvion lasten rokottamisen hyödyistä ja haitoista.